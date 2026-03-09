Competidores de la Gran Consulta por Colombia que se enfrentaron a Paloma Valencia aceptaron su derrota: esto dijeron

David Luna y otros aspirantes reconocen públicamente la victoria de Paloma Valencia y manifiestan su respaldo de cara a las elecciones de 2026 - crédito @lunadavid/X

Luego de que la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia recibiera el apoyo de casi tres millones de votantes en la Gran Consulta por Colombia, los siete aspirantes a la Presidencia que se medían el aceite a su lado reconocieron públicamente la victoria de la ahora candidata oficial por la centro derecha.

Uno de los primeros en aparecer fue el exsenador y cocreador de la consulta David Luna que, a través de sus redes sociales, aceptó la victoria de Valencia y aseguró apoyarla para el próximo reto electoral en mayo de 2026.

“Yo desde ya, y sin ningún tipo de cuestionamiento, ayudaré en este proceso para que sea ella, Paloma, la que se convierta en la primera mujer presidente. Creo que llegó ese momento y no tengo sino cosas buenas que resaltar de Paloma. Su capacidad de diálogo, su franqueza, su inteligencia”, señaló Luna

En esa misma línea, el exdirector del Dane Daniel Oviedo, que quedó en el segundo lugar de la consulta, agradeció a todo el electorado por su apoyo después de alcanzar más de un millón de votos.

Paloma Valencia ganó la gran consulta por Colombia, superando los dos millones de votos - crédito Registraduría

“Muy contentos de estar siguiendo segundo tras segundo los resultados del conteo de votos de la Gran Consulta por Colombia. Gracias porque esa votación va a dar una luz para que Colombia pueda escoger una alternativa sensata que construya un futuro y que nos permita aprender a sumar entre distintos, porque recuerden, se requiere más carácter para sumar que para dividir. Muchas gracias”, señaló el ahora excandidato presidencial.

Entretanto, la periodista Vicky Dávila visitó personalmente la sede de campaña de Paloma Valencia para extender sus felicitaciones, además de desearle todo el éxito para enfrentar a los siguientes contrincantes en la primera vuelta presidencial.

“Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad. Hay que derrotar a Iván Cepeda, “El Heredero”, la peor amenaza para el futuro de los colombianos. Ahora a ganar en primera vuelta", escribió Dávila en su cuenta de X.

Vicky Dávila visita la sede de campaña de Paloma Valencia para felicitarla e insta a defender la democracia y la libertad en la próxima contienda - crédito X

Por su parte, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón pidió el apoyo a la candidata presidencial para ganar las elecciones, mientras que confirmó su participación en la campaña de Valencia para la primera vuelta.

“Mi primer mensaje a la senadora, mi cariño, mi afecto, que Dios la ilumine, la cuide, que la tenga para cosas grandes y que le permita contribuir y hacer de este país un país bueno, que salga adelante, que progrese, que adquiera seguridad y que esté bien. Yo soy un hombre de palabra. Me comprometí en esta Gran consulta a apoyar a la senadora Paloma Valencia si era la que ganaba. Pido a todo el que haya votado por mí, si está en su consciencia, que vote por Paloma”, comentó el exministro.

Asimismo, Mauricio Cárdenas aprovechó los resultados para establecer comunicación directa con Paloma Valencia y enviar sus felicitaciones por el contundente triunfo en la consulta.

En su llamada, el excandidato presidencial aseguró que Valencia ahora debe continuar con la responsabilidad de mantener el país unido de cara a las elecciones de mayo, y reafirmó su apoyo para los próximos comicios.

El aspirante fue el primero en enviar un mensaje de felicitación a la actual senadora y espera que empiecen a trabajar juntos lo antes posible - crédito Prensa David Luna

“Lo primero que quiero hacer es felicitarte por un gran triunfo.Tienes ahora las banderas de un país sensato, de un país que quiere acertar y de un país que quiere unirse. Desde ya te digo que todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a que seas la próxima presidenta de Colombia, lo haré”, comentó Cárdenas desde su sede de campaña.

Ante el mensaje, la senadora del Centro Democrático no dudó en entregar sus agradecimientos a los integrantes de la Gran Consuta por Colombia y se comprometió a trabajar durante los dos meses siguientes para consolidar votos en la primera vuelta presidencial.

“En esta tarea que emprendemos para ganar la presidencia de la República, elegir la primera mujer presidente de Colombia y escribir con letra de mujer el destino distinto para los millones de compatriotas que están cansados del odio de clases, que están cansados de la violencia, que están cansados de la pobreza”, reafirmó Valencia.