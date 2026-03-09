Colombia

Claudia López celebró con pulla al petrismo: “Le ganamos a la consulta de la corrupción”

Claudia López y Leonardo Huerta destacaron que la Consulta de las Soluciones derrotó a la “consulta de la corrupción”, y aseguraron que para la primera vuelta “derrotarán al uribismo”

Claudia López superó los 500 mil votos, mientras que Leonardo Huerta superó los 40 mil votos en la Consulta de las Soluciones - crédito prensa Claudia López

La candidata presidencial por el movimiento ‘Imparables’, Claudia López, ganó la Consulta de las Soluciones con más de 500.000 votos y superó al candidato Leonardo Huerta.

En su sede de campaña, la exalcaldesa de Bogotá cuestionó la consulta Frente por la Vida, ganada por el candidato Roy Barreras y en la que también participó Daniel Quintero. La candidata Claudia López calificó esa consulta como la de la “corrupción”.

“La buena noticia es que Leonardo Huerta y yo superamos la consulta de la corrupción. Además, vamos a superar al uribismo en la primera vuelta. Las consultas permiten que la ciudadanía elija, mediante el voto, quién lidera su sector”, aseveró López.

Y agregó: “Ese mensaje ha recibido hoy el respaldo de los colombianos y avanzamos en la segunda posición en las consultas. Éramos dos ciudadanos enfrentando a catorce candidatos. Dos contra catorce. Logramos que nuestra consulta de las soluciones fuera la segunda más votada en la jornada”.

Según Claudia López, el lunes 9 de marzo de 2026, “arranca” nuevamente la carrera por la Presidencia de Colombia.

Según Claudia López, el lunes 9 de marzo de 2026, “arranca” nuevamente la carrera por la Presidencia de Colombia - crédito cortesía equipo Claudia López

“La gente quiere que se combata al crimen organizado, la gente quiere que no los atraquen, la gente quiere justicia y derrotar la corrupción, por eso, en la elección de hoy la relegó al último lugar”, indicó López.

Claudia López y Leonardo Huerta cuestionaron la Gran Consulta por Colombia, que superó los cinco millones de votos. La exalcaldesa de Bogotá tildó esa consulta como “uribista”.

“El primero en el partido fue el uribismo, la fuerza del saboteo a las reformas sociales, a la venganza no se le puede trivializar. No es un tema menor y algunos terminaron legitimando un proyecto que representa el pasado”, dijo Claudia López.

La candidata presidencial aseguró que faltan dos meses para convencer a los colombianos, motivo por el cual aseguró que seguirán trabajando en compañía de Leonardo Huerta para lograr ese objetivo.

“Tenemos un poco más de dos meses para que la gente se concentre en las soluciones, en las becas para los jóvenes y en el acompañamiento a las mujeres cuidadoras. Junto con Leonardo Huerta, sin duda, hoy continuamos imparables para hacer de Colombia una nueva historia”, aseguró Claudia López.

Por su parte, Leonardo Huerta, exdefensor del pueblo delegado para la Salud, aseguró que han logrado el mayor crecimiento electoral, porque representan “la mayoría de Colombia”.

“Contra todas las estructuras políticas, hemos logrado el mayor crecimiento electoral que cualquier otra consulta, porque representamos a la mayoría de Colombia, a la clase media”, aseveró Huerta.

El ahora excandidato presidencial afirmó que “este es solo el primer paso de una carrera que nos llevará a la Presidencia de la República. Seguiremos trabajando para impulsar la transformación del Estado, para garantizar una autonomía real de los territorios y garantizar los derechos ciudadanos a la salud, la educación y la seguridad”.

Leonardo Huerta afirmó que “este es solo el primer paso de una carrera que nos llevará a la Presidencia de la República - crédito Cristian Bayona/Colprensa

A la vez que reiteró el llamado al Gobierno nacional para estimular la participación política de los ciudadanos.

Finalmente, recordó que tal y como fue acordado con Claudia López, antes del próximo miércoles 11 de marzo de 2026, quedará definido el nombre de la fórmula vicepresidencial para seguir brindando propuestas de soluciones.

Leonardo Huerta recordó que tal y como fue acordado con Claudia López, antes del próximo miércoles 11 de marzo de 2026 - crédito Infobae Colombia

“Esta alianza seguirá avanzado por conseguir el respaldo de la mayoría de la ciudadanía que está cansada con la polarización y que está buscando una opción real para hacer de Colombia una Nueva Historia”, puntualizó Leonardo Huerta.

Con un total del 91,73 % de escrutinios, Claudia López obtuvo 526.247, mientras que Leonardo Huerta 40.349 votos. El candidato Roy Barreras, 232.266 en la consulta Frente por la Vida. Finalmente, Paloma Valencia tiene 2.960.535, liderando la Gran Consulta por Colombia.

