Capturan en Arauca al concejal Jhony Jair Epia Pinzón, por supuesta compra de votos

Jhony Epia fue conducido a la Estación de Policía de Arauca, luego de ser sorprendido con material de la campaña política del aspirante a la cámara Leandro Vargas - crédito Zocadagüí José

El Concejal de Arauca, Jhony Pinzón Epia, fue conducido a la estación de Policía de Arauca luego de ser detenido por las autoridades junto con otras tres personas cuando presuntamente utilizaba y portaba elementos no permitidos en la contienda electoral.

El material publicitario con el que habría sido encontrado el Concejal pedía votar por el candidato Leandro Vargas, según el periodista de Arauca, Dumar Eliecer Blanco: “Hace pocos minutos el concejal de Arauca, Jhony Jairo Epia Pinzón fue Capturado por presuntamente estar incurriendo en delitos electorales.

Según fuentes consultadas por este medio se le habría encontrado material publicitario de la campaña política del Candidato a la Cámara Leandro Vargas, dicho procedimiento se realizó en la Institución Normal María Inmaculada."

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Post sobre la captura de Jhony Jair Epia por presuntamente cometer delitos electorales - crédito Facebook

Justamente en el perfil de Instagram de Jhony Jair, el concejal publicó videos junto con el candidato Leandro Vargas, horas antes de ser detenido. En su perfil de Facebook también compartió videos de la campaña del aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático e incluso en Instagram subió un video acompañado por él.

Jhony Epia es periodista y comunicador social de Arauca que ha consolidado una presencia marcada en los sectores de medios, publicidad y agroindustria en Colombia durante más de veinte años. Desde 2015 dirige Epia Agencia de Publicidad y Comunicación, empresa desde la que ha gestionado campañas de comunicación y posicionamiento tanto en el ámbito público como en el privado.

Tras una extensa trayectoria que abarca medios de comunicación, diseño gráfico, logística de eventos y marketing político en los departamentos de Huila, Caquetá, Amazonas y Arauca.

Policía Nacional incautó más de $3.700 millones en jornada electoral

La policía tuvo a más de 120.000 uniformados desplegados durante la jornada electoral - crédito EFE

El despliegue de la fuerza pública en las recientes elecciones legislativas de Colombia el 8 de marzo resultó en la captura de 88 personas y la incautación de más de 3.700 millones de pesos en operaciones contra delitos electorales, una cifra que refleja la magnitud de las irregularidades detectadas durante la jornada, según informó la Policía Nacional. El proceso, que movilizó a 120.000 efectivos y empleó avanzados recursos tecnológicos, se dio en el contexto de un aumento significativo en los puestos y mesas de votación respecto al ciclo anterior.

El último balance presentado por la Policía Nacional el 8 de marzo documentó un total de 49 casos de dinero decomisado y detenciones ligadas a maniobras ilícitas para influir en los comicios, con un monto total de 3.761 millones de pesos incautados y ochenta y ocho individuos detenidos. Solo en Bogotá, las autoridades confiscaron 631 millones de pesos en la localidad de Santa Fe y capturaron a una persona bajo sospecha de utilizar estos fondos para comprar votos.

En otras regiones, las acciones coordinadas permitieron identificar patrones similares. En Antioquia, los cinco operativos realizados incluyeron la mayor incautación en Puerto Triunfo, donde la suma superó los 243 millones de pesos. En el municipio de La Pintada se encontraron 212 millones de pesos, presuntamente destinados a delitos electorales.

Se incautaron más de 3.600 millones de pesos que iban a ser utilizados para comprar votos - crédito Visuales IA

El Valle del Cauca tuvo dos procedimientos clave, uno en Palmira, con el decomiso de 184 millones, y otro en Buenaventura, con 162 millones. Montería, en Córdoba, presentó otra cifra significativa: las autoridades incautaron más de 434 millones de pesos a varias personas.

A lo largo del operativo nacional, las fuerzas del orden contabilizaron 35 incautaciones de dinero, por valor aproximado de 3.626 millones de pesos y realizaron 56 capturas específicamente relacionadas con estos sucesos. Las detenciones por delitos electorales sumaron veintidós: diecisiete en flagrancia y cinco por orden judicial.

Este ciclo electoral se desarrolló en 13.493 puestos de votación, con 123.314 mesas distribuidas por zonas urbanas y rurales, lo que, según la Registraduría Nacional, representó un crecimiento del 8% en puestos y 21% en mesas frente a las elecciones de 2022.