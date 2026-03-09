Adultos mayores de un asilo en Colombia se volvieron tendencia gracias a sus videos de baile en TikTok: están recolectando fondos

Prepárate para el video más tierno y divertido del día. Estos abuelitos en Bucaramanga lo dan todo con sus mejores pasos de baile, demostrando que la vitalidad es una actitud - crédito donrafa_bga / TikTok

La transformación del asilo San Rafael de Bucaramanga ha captado la atención de quienes navegan por redes sociales. Los videos de bailes y actividades recreativas realizados por los adultos mayores residentes se han viralizado, alcanzando a miles de usuarios en todo el mundo.

Esta estrategia busca algo más que entretenimiento: pretende recolectar fondos y productos básicos para mejorar la calidad de vida de los cerca de 200 habitantes del lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos de la imagen tradicional de un hogar para ancianos, San Rafael se ha reinventado. La institución, fundada en 1943 en la antigua Quinta Larsen, solía tener una rutina marcada por horarios estrictos y paseos silenciosos.

Hoy, el ambiente es radicalmente distinto. Cámaras, música en tendencia y el bullicio de la grabación de videos han sustituido la soledad de los pasillos. Los residentes, con bastón en mano y una sonrisa, muestran que “nunca es tarde para aprender”.

Un grupo de adultos mayores nos contagia su increíble energía y buen humor bailando en el pasillo del asilo. Un recordatorio de que la edad es solo un número y la actitud lo es todo - crédito donrafa_bga / TikTok

La dinámica cambió cuando los abuelos, con ayuda del personal, comenzaron a grabar clips imitando coreografías populares. Al ritmo de canciones de Shakira, Bad Bunny y Ryan Castro, los protagonistas sacan a relucir sus mejores pasos, desmintiendo la idea de que la edad es una barrera para divertirse y aprender algo nuevo.

El fenómeno ha tenido un impacto tangible para la institución. Gracias a la viralización de los videos, han llegado donaciones de café, azúcar, panela, aceite y artículos de aseo personal. Además, los espectadores han contribuido económicamente a través de un enlace de Vaki en la cuenta de TikTok, lo que ha permitido reforzar los programas de bienestar y atención en el asilo.

Bajo el nombre de ‘Don Rafa’, los adultos mayores del asilo han encontrado una nueva forma de conectar con personas de todas las edades. En TikTok, la cuenta suma cerca de 748.800 seguidores, una cifra que refleja el alcance de la propuesta.

Allí invitan a los usuarios a sumar su apoyo a través de la plataforma de donaciones online, donde la meta es alcanzar 10 millones de pesos colombianos, de los cuales ya han recaudado más de 2 millones.

Prepárate para sonreír con el video más tierno y divertido del día. Estos abuelitos gozando de la vida nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños momentos - crédito donrafa_bga / TikTok

Uno de los rostros más reconocidos en los clips es Jaime Muñoz, de 85 años. Su carisma y disposición se han convertido en inspiración para quienes siguen las publicaciones, demostrando que el entusiasmo no disminuye con el paso del tiempo. El equipo del asilo colabora activamente en la producción de los videos, mostrando una comunidad unida y comprometida.

La experiencia en el San Rafael ha cambiado la percepción que muchos tenían sobre los hogares de adultos mayores. Ahora, los visitantes virtuales ven un lugar donde la alegría, la creatividad y la solidaridad son protagonistas. Los residentes han demostrado que la edad no es un obstáculo para adaptarse a nuevas tendencias y disfrutar de la vida al máximo.

La viralización de sus videos no solo ha traído ayuda material, sino que también ha fortalecido los lazos entre los habitantes y el personal. La convivencia se ha enriquecido con nuevas actividades, risas y experiencias compartidas. El asilo se ha convertido en un caso ejemplar de cómo el uso positivo de las redes sociales puede transformar realidades y generar vínculos intergeneracionales.

El asilo San Rafael de Bucaramanga, busca ayuda mediante una recolección de fondos - crédito Vaki Asilo San Rafael

La iniciativa de los adultos mayores del asilo San Rafael muestra que la creatividad y el deseo de superación no tienen fecha de caducidad. Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para visibilizar sus necesidades y romper estereotipos sobre la vejez. Aunque la meta de recaudo no se ha alcanzado por completo, el impacto emocional y social ya es evidente.

El ejemplo de estos abuelitos motiva a otras instituciones a buscar formas innovadoras de conectar con la sociedad y mejorar la vida de sus residentes. La historia de San Rafael invita a repensar el papel de los ancianos en la comunidad y a reconocer su capacidad de adaptación y alegría, sin importar los años acumulados.