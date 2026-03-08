Colombia

Víctor Hugo Moreno, candidato del Centro Democrático, quedó en libertad: aún no ha explicado los $20 millones con los que fue arrestado

Las autoridades localizaron al aspirante cerca del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo con una suma considerable de dinero en efectivo y verifican si existió algún delito vinculado con el proceso electoral en la región amazónica

Guardar
Un vehículo en el que
Un vehículo en el que se desplazaba el político fue interceptado poco antes de los comicios, y posteriormente fue dejado en libertad mientras la fiscalía mantiene abiertas las indagaciones sobre el destino del efectivo incautado - crédito @FerRubio94/X

La captura y posterior liberación de Víctor Hugo Moreno, candidato del Centro Democrático por Amazonas, marcaron el día previo a las elecciones legislativas en Leticia.

El aspirante fue interceptado cerca del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo con una bolsa que contenía aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo, y la procedencia y destino del dinero están bajo investigación.

Precisamente, en horas de la tarde del 8 de marzo, se confirmó la liberación de Moreno, según declaraciones de la Policía Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Víctor Hugo Moreno fue capturado el 7 de marzo alrededor de las 4:20 p. m, tras arrojar la bolsa con dinero al percatarse de la presencia policial en las cercanías del aeropuerto.

La Policía Nacional detiene a
La Policía Nacional detiene a Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, cerca del aeropuerto de Leticia - crédito Gobernación de Amazonas

La Policía detalló que el candidato estaba en un vehículo cuando fue abordado y, durante el procedimiento, intentó sobornar a los agentes para evitar la detención; además, confirmaron que Moreno fue dejado en libertad horas después y el caso sigue en manos de la justicia.

Acciones de las autoridades y destino del dinero

Según la Policía Nacional, Moreno reconoció que era el dueño del dinero y, de acuerdo con el informe preliminar obtenido por El Tiempo, intentó ofrecer una parte a los uniformados. Por este motivo, fue arrestado bajo sospecha de cohecho e inmediatamente entregado a la Fiscalía General de la Nación.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, aseguró que la persona quedó bajo custodia judicial para los procedimientos pertinentes. Posteriormente, Moreno fue liberado, mientras la investigación continúa para esclarecer el origen y el propósito de los 20 millones de pesos incautados.

El procedimiento ocurrió a un
El procedimiento ocurrió a un día de los comicios legislativos cuando agentes interceptaron al candidato con efectivo cuya procedencia es indagada, mientras persiste la hipótesis de posibles delitos electorales en el caso - crédito Luisa González / Reuters

Ninguna autoridad ha confirmado hasta ahora que el efectivo tuviera como fin la compra de votos, aunque esa hipótesis guía las pesquisas actuales. El procedimiento integra el conjunto de operativos desplegados para combatir los delitos electorales durante el proceso de elecciones.

Balance nacional de delitos electorales en las elecciones

En el ámbito nacional, el Ministerio del Interior y la Policía comunicaron que se decomisaron al menos 3.626 millones de pesos en 35 operativos realizados el 8 de marzo.

Además, se efectuaron con corte a la 1:00 p.m.:

  • 78 capturas vinculadas a delitos electorales
  • 56 asociadas con incautación de dinero.
  • 22 por irregularidades electorales: 17 fueron en flagrancia y 5 por orden judicial.

Durante la jornada, las autoridades realizaron nueve allanamientos, incautaron siete armas de fuego y gestionaron numerosas denuncias ciudadanas a través de la plataforma Uriel y la línea 157.

Solo mediante Uriel se recibieron 775 denuncias electorales, de las que 748 correspondieron al territorio nacional, incluyendo 15 en Bogotá y el resto desde el extranjero.

Las acciones de vigilancia y control se reforzaron, especialmente tras la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre una supuesta grabación donde un registrador en Córdoba habría solicitado 100 millones de pesos a cambio de mil votos.

Reacciones oficiales y ambiente electoral

El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró a El Tiempo que “el balance del PMU es de tranquilidad: la jornada electoral avanza sin hechos graves y con una alta participación de ciudadanos en los puestos de votación”.

El Ministerio del Interior, Armando
El Ministerio del Interior, Armando Benedetti, reporta decomisos millonarios y detenciones por delitos electorales a nivel nacional- crédito Ministerio del Interior

Añadió que antes de comenzar las elecciones se reportaron incidentes de orden público en Caquetá, Bolívar, Tolima y Chocó, incluyendo enfrentamientos de fuerzas de seguridad con grupos armados ilegales y traslados preventivos de puestos de votación, especialmente en Solano, Caquetá.

La Policía Nacional y las autoridades electorales indicaron que al finalizar la jornada se entregará un informe consolidado sobre posibles irregularidades detectadas. Aún persiste la incertidumbre sobre el destino de algunos fondos confiscados, como en el caso de Víctor Hugo Moreno.

Las investigaciones continúan y la principal hipótesis apunta a delitos electorales, aunque hasta el momento no se ha comprobado de manera oficial el propósito final del dinero incautado en Leticia.

Temas Relacionados

Víctor Hugo MorenoCentro DemocráticoElecciones Colombia 20268 de MarzoElecciones legislativas de Colombia 2026Elecciones 8 de marzo 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Carolina Corcho aseguró que están amedrentando a mujeres para votar por María Paz Gaviria

La candidata por el Pacto Histórico denunció una situación que, al parecer, se presentó en el departamento de Caldas en medio de la jornada electoral del 8 de marzo

Carolina Corcho aseguró que están

Gobierno activó PMU en Norte de Santander tras intento de cruce irregular desde Venezuela durante la jornada electoral

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa informaron que la alerta se produjo alrededor de las 7:00 a. m., cuando autoridades detectaron a cerca de 2.400 personas intentando ingresar a Colombia pese al cierre fronterizo vigente durante las elecciones

Gobierno activó PMU en Norte

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: el país elige su Legislativo y define las consultas interpartidistas este 8 de marzo

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

Gustavo Petro reveló presunta compra de votos por parte de aspirante a la Cámara en el Caribe: “Mafia”

El señalado, Laureano Acuña, conocido como “el gato volador”, busca llegar en la jornada de elecciones al Congreso de la República por el departamento del Atlántico, en la jornada del domingo 8 de marzo de 2026, y con el aval del Partido de la U

Gustavo Petro reveló presunta compra

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

El mundo político contará en las próximas elecciones legislativas con la participación de reconocidos deportistas, quienes han hecho públicas sus intenciones de ocupar cargos en las cámaras parlamentarias del país

Los candidatos provenientes del fútbol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes celebró el Día

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Deportes

Ocho mujeres que pusieron en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas