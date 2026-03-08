Víctor Hugo Moreno, candidato del Centro Democrático, quedó en libertad: aún no ha explicado los $20 millones con los que fue arrestado

Un vehículo en el que se desplazaba el político fue interceptado poco antes de los comicios, y posteriormente fue dejado en libertad mientras la fiscalía mantiene abiertas las indagaciones sobre el destino del efectivo incautado - crédito @FerRubio94/X

La captura y posterior liberación de Víctor Hugo Moreno, candidato del Centro Democrático por Amazonas, marcaron el día previo a las elecciones legislativas en Leticia.

El aspirante fue interceptado cerca del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo con una bolsa que contenía aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo, y la procedencia y destino del dinero están bajo investigación.

Precisamente, en horas de la tarde del 8 de marzo, se confirmó la liberación de Moreno, según declaraciones de la Policía Nacional.

Víctor Hugo Moreno fue capturado el 7 de marzo alrededor de las 4:20 p. m, tras arrojar la bolsa con dinero al percatarse de la presencia policial en las cercanías del aeropuerto.

La Policía Nacional detiene a Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, cerca del aeropuerto de Leticia - crédito Gobernación de Amazonas

La Policía detalló que el candidato estaba en un vehículo cuando fue abordado y, durante el procedimiento, intentó sobornar a los agentes para evitar la detención; además, confirmaron que Moreno fue dejado en libertad horas después y el caso sigue en manos de la justicia.

Acciones de las autoridades y destino del dinero

Según la Policía Nacional, Moreno reconoció que era el dueño del dinero y, de acuerdo con el informe preliminar obtenido por El Tiempo, intentó ofrecer una parte a los uniformados. Por este motivo, fue arrestado bajo sospecha de cohecho e inmediatamente entregado a la Fiscalía General de la Nación.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, aseguró que la persona quedó bajo custodia judicial para los procedimientos pertinentes. Posteriormente, Moreno fue liberado, mientras la investigación continúa para esclarecer el origen y el propósito de los 20 millones de pesos incautados.

El procedimiento ocurrió a un día de los comicios legislativos cuando agentes interceptaron al candidato con efectivo cuya procedencia es indagada, mientras persiste la hipótesis de posibles delitos electorales en el caso - crédito Luisa González / Reuters

Ninguna autoridad ha confirmado hasta ahora que el efectivo tuviera como fin la compra de votos, aunque esa hipótesis guía las pesquisas actuales. El procedimiento integra el conjunto de operativos desplegados para combatir los delitos electorales durante el proceso de elecciones.

Balance nacional de delitos electorales en las elecciones

En el ámbito nacional, el Ministerio del Interior y la Policía comunicaron que se decomisaron al menos 3.626 millones de pesos en 35 operativos realizados el 8 de marzo.

Además, se efectuaron con corte a la 1:00 p.m.:

78 capturas vinculadas a delitos electorales

56 asociadas con incautación de dinero.

22 por irregularidades electorales: 17 fueron en flagrancia y 5 por orden judicial.

Durante la jornada, las autoridades realizaron nueve allanamientos, incautaron siete armas de fuego y gestionaron numerosas denuncias ciudadanas a través de la plataforma Uriel y la línea 157.

Solo mediante Uriel se recibieron 775 denuncias electorales, de las que 748 correspondieron al territorio nacional, incluyendo 15 en Bogotá y el resto desde el extranjero.

Las acciones de vigilancia y control se reforzaron, especialmente tras la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre una supuesta grabación donde un registrador en Córdoba habría solicitado 100 millones de pesos a cambio de mil votos.

Reacciones oficiales y ambiente electoral

El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró a El Tiempo que “el balance del PMU es de tranquilidad: la jornada electoral avanza sin hechos graves y con una alta participación de ciudadanos en los puestos de votación”.

El Ministerio del Interior, Armando Benedetti, reporta decomisos millonarios y detenciones por delitos electorales a nivel nacional- crédito Ministerio del Interior

Añadió que antes de comenzar las elecciones se reportaron incidentes de orden público en Caquetá, Bolívar, Tolima y Chocó, incluyendo enfrentamientos de fuerzas de seguridad con grupos armados ilegales y traslados preventivos de puestos de votación, especialmente en Solano, Caquetá.

La Policía Nacional y las autoridades electorales indicaron que al finalizar la jornada se entregará un informe consolidado sobre posibles irregularidades detectadas. Aún persiste la incertidumbre sobre el destino de algunos fondos confiscados, como en el caso de Víctor Hugo Moreno.

Las investigaciones continúan y la principal hipótesis apunta a delitos electorales, aunque hasta el momento no se ha comprobado de manera oficial el propósito final del dinero incautado en Leticia.