Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Cinco hombres habrían sido víctimas de una masacre en zona rural de Vegachí (Antioquia), durante enfrentamientos entre grupos armados ilegales

Cinco hombres fueron asesinados entre el viernes 6 y el sábado 7 de marzo de 2026 en la zona rural del municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, durante enfrentamientos armados entre presuntos miembros de grupos ilegales.

Las autoridades hallaron los cuerpos en un área de aproximadamente 300 metros cuadrados, con heridas causadas por armas de fuego de largo alcance en la cabeza, el tórax y las extremidades.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue municipal y posteriormente a Medicina Legal en Medellín para realizar las labores forenses y establecer sus identidades.

La disputa en la vereda Corinto estaría vinculada a confrontaciones internas del Clan del Golfo y a la presencia de disidencias de las Farc en la zona

Según el reporte de la Policía Antioquia, el hallazgo se habría registrado tras una serie de disputas en la vereda Corinto, situada a dos horas y media del casco urbano.

Se presume que los responsables serían integrantes del Clan del Golfo. Las primeras versiones apuntan a que la masacre estaría vinculada con confrontaciones internas dentro de esta organización, aunque se investiga la posible participación de grupos guerrilleros como las disidencias de las Farc, que también operan en la zona.

Luis Fernando Quijano, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), afirmó que el episodio refleja una escalada de violencia por presuntas disputas territoriales entre grupos armados, en “una escalada de violencia por presuntas disputas territoriales entre grupos armados”. El hecho se suma a otros episodios violentos recientes en la región.

Con la masacre registrada en Vegachí, ya suman siete masacres en Antioquia en lo que va de 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Según Corpades, la masacre en Vegachí refleja una escalada de violencia por disputas territoriales entre grupos armados ilegales en el Nordeste antioqueño

Otra de las más recientes se registró también en Vegachí, además de Segovia, Titiribí, Remedios, Abejorral y Amalfi, con entre tres y cuatro víctimas en cada caso. En el mismo periodo de 2025, se habían reportado dos masacres en el departamento.

La primera masacre del año en el departamento ocurrió en Vegachí

Las autoridades de Antioquia confirmaron el 6 de enero el asesinato de cinco personas en zona limítrofe entre Amalfi y Vegachí. Según las investigaciones, tres de las víctimas pertenecían a una misma familia y estaban vinculadas a actividades delictivas relacionadas con el hurto de vehículos a los chiveros de Amalfi.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que los asesinados trabajaban para un delincuente dedicado al robo de automotores y que, en medio de sus acciones, hurtaron una chiva conducida por un hombre conocido como “Gallo”.

Durante el atraco, un pasajero identificó a los atacantes, circunstancia que habría desencadenado el múltiple homicidio. La misma fuente advirtió que el número total de víctimas podría ascender a siete, aunque solo se encontraron cinco cuerpos.

Las víctimas habrían estado vinculadas en años anteriores con una facción del Clan del Golfo dedicada a la extorsión a la minería local. Las primeras indagaciones apuntan a que los responsables del crimen serían sus excompañeros, ahora bajo el mando de Heber Arnubi Jaramillo, alias Gordo tarazeño, quien asumió el liderazgo tras la muerte de alias El Enano.

Las víctimas habrían sido citadas por el supuesto hurto de un vehículo

Testimonios indicaron que la hermana de Jaramillo sería la encargada de recolectar el dinero de las extorsiones en Amalfi, mientras que tres de las víctimas facilitaron en el pasado escondite a Jaramillo para evadir a las autoridades. El comando habría dado instrucciones de dispersar los cuerpos en diferentes puntos para evitar que el caso fuera catalogado como masacre y reducir la presión investigativa.

Operativo del Ejército en Vegachí dejó cinco capturados

La Policía Nacional realizó un operativo de control en la vía Vegachí–Remedios, que dejó cinco capturados por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

El procedimiento se realizó el 5 de marzo de 2026, alrededor de las 5:00 a. m., cuando se detuvo una camioneta Chevrolet Colorado que cubría la ruta Vegachí–Segovia.

En el vehículo se hallaron seis armas de fuego, 231 cartuchos de diferentes calibres, cinco cargadores, ocho equipos móviles de comunicación y la propia camioneta.

Entre los capturados figuran tres exintegrantes del Ejército Nacional, uno de ellos activo como soldado profesional. Los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Yolombó para continuar con la investigación.

Las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los controles en los corredores viales para prevenir nuevos hechos violentos y reforzar la seguridad en la región.