Pipe Bueno cantó el himno nacional previo al Clásico Mundial de Beisbol: lo acusaron de “echar la sal”

El cantante de música popular fue el elegido para hacer la interpretación previa al estreno de la novena nacional en el torneo que no se viene desarrollando de la mejor manera

Pipe Bueno interpretó el himno
Pipe Bueno interpretó el himno nacional de Colombia previo al debut de la novena nacional en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 - crédito @mlb/Instagram

Por estos días Colombia se encuentra participando del Clásico Mundial de Beisbol que se disputa en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. Sin embargo, las miradas se centraron en el cantante de música popular Pipe Bueno, debido a que fue elegido para abrir esta participación.

El caleño fue elegido por la Major League Baseball (MLB) para interpretar el himno nacional ante los miles de espectadores congregados en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, para el partido en el que Colombia se mediría ante la propia novena boricua.

Sin embargo, no fue su interpretación lo que llamó la atención, sino lo que los usuarios en redes sociales atribuyeron como “sal” o mal augurio de su parte, en vista del mal inicio de la novena nacional, que fue derrotada por 5-0.

Cuando las cuentas oficiales de la MLB compartieron las fotos del cantante haciendo su interpretación, las reacciones en esa línea se hicieron notar medio en broma medio en serio, acusando al intérprete de Tengo Ganas de llevar la mala suerte a la novena colombiana.

Usuarios en redes sociales acusaron
Usuarios en redes sociales acusaron a Pipe Bueno de ser la "sal" de Colombia, luego de sus dos derrotas en el Clásico Mundial de Beisbol - crédito @mlb/Instagram

“Comenzaron fue perdiendo, ahora todo tiene sentido”, “Fue a salar esa mondá”, “Ahhhh con razón...”, “Y estaba perdido antes de empezar”, “Aparecieron las llaves”, fueron algunas de las curiosas respuestas del público frente a esta particular coincidencia. No obstante, también hubo abundantes respuestas de admiración y felicitación para Pipe Bueno, por aparecer en un evento de semejante calibre.

Colombia cayó en su segunda salida en el Clásico Mundial de Beisbol

Colombia cayó en su segunda
Colombia cayó en su segunda salida en el Clásico Mundial de Beisbol ante Canadá - crédito Thais Llorca/EFE

Nuevamente en el estadio Hiram Bithorn, la selección de Colombia sufrió una contundente derrota 8-2 ante Canadá en la segunda fecha del grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo colombiano, que venía de perder en su debut frente a Puerto Rico, no logró revertir el rumbo y cerró el encuentro con un resultado que complica sus aspiraciones en el torneo.

El compromiso, que comenzó a las 11:00 a. m. (hora de Colombia), mostró un inicio parejo. Michael Arroyo abrió la ofensiva colombiana logrando avanzar a primera base y robando posteriormente la segunda, aunque la novena nacional no consiguió anotar en la primera entrada. Los canadienses tampoco generaron peligro inicial, pero en la segunda entrada, Owen Caissie conectó un home run que significó dos carreras para Canadá, ampliando la diferencia y dejando en evidencia la solidez de la ofensiva norteamericana.

Colombia descontó en la tercera entrada con una jugada de Tito Polo, quien aprovechó un batazo de Arroyo y recortó la distancia. Pese a ese impulso, la respuesta canadiense fue inmediata, sumando otra carrera tras una base por bola con las bases llenas. El lanzador Río Gómez no logró contener a los bateadores rivales, permitiendo que Canadá mantuviera la ventaja. El equipo nacional mostró dificultades para frenar el avance de los bateadores canadienses, quienes aprovecharon cada oportunidad.

En la mitad del partido, la defensa de Colombia consiguió cerrar algunos innings sin recibir carreras, destacándose la labor de Elkin Alcalá en la quinta entrada. No obstante, la ofensiva tricolor no pudo capitalizar sus turnos y, con jugadores en base, falló en las jugadas clave. Canadá amplió la diferencia en la séptima y octava entrada, con batazos profundos y errores del pitcheo colombiano. La octava entrada fue especialmente desfavorable para la selección sudamericana, que sufrió múltiples anotaciones y terminó el inning con el marcador 8-2.

El cierre del partido evidenció el dominio canadiense. Harold Ramírez y otros jugadores colombianos intentaron revertir el marcador, pero la ofensiva no logró descontar lo suficiente. El último out llegó en la novena entrada, sellando una derrota dolorosa para la novena colombiana.

El resultado deja a Colombia en una situación comprometida dentro del grupo A, donde también compiten Cuba, Puerto Rico y Panamá. El equipo cafetero buscará recuperarse en los próximos encuentros para mantener sus opciones de clasificación.

