Colombia

Petro denunció al CNE de sabotear consultas: señaló restricciones y advirtió propaganda oficial de la Registraduría

Petro cuestionó la restricción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a la participación en las consultas populares

Las afirmaciones de Petro señalan
Las afirmaciones de Petro señalan supuestas inconsistencias en la entrega de los tarjetones para la consulta popular - crédito Luisa González/REUTERS

El presidente Gustavo Petro señaló públicamente la existencia de inconsistencias durante la jornada electoral del 8 de marzo, utilizando su cuenta de X. El mandatario afirmó:

“Como afirmé hay una verdadera propaganda de la Registraduría por las consultas que fueron saboteadas por el CNE de manera irregular al no dejar participar a quienes lo solicitaron. Los jurados no deben ofrecer tarjetón de consulta, el que quiera votar por ellas lo puede hacer, pero hasta ahí”.

La declaración de Petro alude a las consultas populares que tuvieron lugar conjuntamente con las elecciones legislativas y a las condiciones de participación fijadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Petro criticó la supuesta restricción para que algunos ciudadanos participaran en las consultas, y sostuvo que esto representa una irregularidad en el proceso democrático.

El presidente Gustavo Petro denunció
El presidente Gustavo Petro denunció supuestas irregularidades en las elecciones del 8 de marzo durante una declaratoria pública en X - crédito Gustavo Petro/X

La Registraduría Nacional, a través de su titular, Hernán Penagos, había comunicado desde el 29 de enero que los jurados de votación tienen la obligación de informar a los ciudadanos sobre la existencia de la tarjeta electoral correspondiente a la consulta popular.

De acuerdo con la entidad, será solamente el votante el que decida si participa o no en la consulta. Los jurados no deben sugerir ni ofrecer el tarjetón, sino informar y entregarlo únicamente si el ciudadano lo solicita expresamente.

En desarrollo…

