Implicados en el feminicidio de dos jóvenes de Yumbo dieron su escalofriante versión: “Vi un cuerpo en la sala”

Angy Pérez, una de las señaladas por los condenados, afirmó que colaboró en la desaparición de los cuerpo por coacción - crédito Más allá del silencio/Instagram

El 19 de agosto de 2022, el barrio Brisas de Mayo en la comuna 20 de Siloé, Cali, fue escenario de un crimen que estremeció al Valle del Cauca.

Las jóvenes Karen Canelo, de 21 años, y Elizabeth Giraldo, de 17, desaparecieron tras salir de Yumbo. Días después, restos humanos hallados en una alcantarilla durante una inspección rutinaria de Emcali revelaron la magnitud del caso.

La investigación condujo a la detención de John Michael Lenis y su padre, Germán Ñáñez, ambos condenados a 54 años y 6 meses de prisión por feminicidio y desaparición.

En el pódcast Más allá del silencio, Rafael Poveda entrevistó a Angy Pérez, expareja de Lenis, que en varias ocasiones la ha señalado como presunta cómplice en los hechos.

La versión de Angy Pérez

Sin embargo, según la versión de Pérez, habría sido forzada a colaborar en el ocultamiento de los cuerpos. Pérez declaró: “Yo a Michael lo conozco desde que tenía 14 años. Nuestra relación fue extensa y bajo amenazas”.

Señaló que el 19 de agosto Lenis le pidió ayuda para arreglar un teléfono y posteriormente la citó en Brisas de Mayo. “Vi un cuerpo en la sala, él me dijo que tenía que ayudarle, si no, atacaría a mi familia”, afirmó.

Pérez describió el ambiente bajo el cual sucedieron los hechos, indicando que actuó “por miedo”, y detalló el proceso de ocultamiento: “Él tenía guantes, cinta, bolsas negras. Colocó partes del cuerpo en la alcantarilla y otras en bolsas que llevamos a la góndola de basura”.

El relato del hombre evidencia vacíos respecto a las investigaciones de las autoridades - crédito Más allá del silencio/Instagram

Aseguró que su participación fue producto de las amenazas y que nunca conoció a las víctimas antes de ese día, a pesar de que algunos señalamientos indicaron que habría participado en el homicidio por celos. “Solo pensaba en mi hija, que no le pasara nada”, recordó en la entrevista.

El hallazgo de partes de un útero y una blusa aguamarina en la alcantarilla motivó la intervención policial. Pérez mencionó que intentó alertar a su hermana enviando una foto, pero la borró por temor. Desde el crimen hasta la captura de Lenis y Ñáñez, Pérez sostuvo silencio, según dijo, por temor a represalias.

Durante la investigación, Lenis admitió su responsabilidad y señaló a Pérez como colaboradora. “Sí, ella estuvo conmigo, me ayudó a deshacerme de los cuerpos”, reconoció Lenis ante Poveda. Sin embargo, la entrevistada rechazó haber tenido participación voluntaria en los hechos, al asegurar que fue obligada.

La versión de Germán Ñañez

El padre de Lenis, Germán Ñáñez, entrevistado en la cárcel de Jamundí, negó cualquier participación en el crimen. “Nunca vi a esas personas, nunca supe nada. Me condenaron por falta de investigación”, declaró en respuesta a las versiones de testigos que sostuvieron que lo vieron con las víctimas, consumiendo drogas, en la noche de los hechos.

El padre de Michael Lenis habría afirmado en su momento que el doble crimen se cometió luego del consumo desmedido de drogas - crédito Policía

Ñáñez sostuvo que las viviendas eran independientes y que el día de los hechos se encontraba fuera por motivos laborales. Sobre la evidencia presentada en su contra, señaló que se trató de una sábana que usaba para su trabajo, y que no existían pruebas directas que lo vincularan a las víctimas o la escena.

Cuestionó la solidez de la versión de un testigo presencial y atribuyó su condena a la falta de rigor investigativo: “El juez se basó en una versión de corazón, pero no había pruebas”.

Las jóvenes desaparecieron entre la tarde y noche del 19 de agosto de 2022. La manipulación de los cuerpos se habría dado esa misma madrugada, con el hallazgo de los restos al día siguiente. La captura de los implicados se produjo en octubre, tras semanas de seguimiento policial.