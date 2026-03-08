Gustavo Bolívar y Daniel Briceño aprovecharon resultados de la consultas para atacar a Roy Barreras y Daniel Briceño: “Qué oso”

Roy Barreras y Daniel Quintero fueron dos de los grandes perdedores de la jornada del 8 de marzo, según Gustavo Bolívar y Daniel Briceño - crédito Colprensa

El exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar y el aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Daniel Briceño, reaccionaron con fuertes críticas a los resultados de la consulta del Frente por la Vida: en la que figuras como Roy Barreras y Daniel Quintero no alcanzaron la votación esperada; a juzgar por los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que evidenció lo que sería el duro revés del proceso que, inicialmente, era del progresismo.

Ambos políticos, aun siendo de corrientes políticas distintas, utilizaron sus plataformas digitales para cuestionar el desempeño de los participantes progresistas en el proceso, que no contó con la presencia del senador Iván Cepeda: inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por su participación previa en la consulta del Pacto Histórico, que fue de índole interpartidista, por lo que no podía participar en un proceso de similares características.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las proyecciones difundidas por Bolívar, Juan Daniel Oviedo, el segundo de La Gran Consulta por Colombia, logró atraer más votos provenientes de sectores de izquierda al reconocer logros del Gobierno, mientras que Barreras y Quintero, que optaron por distanciarse, registraron cifras inferiores. calculó que la votación de Barreras rondaría los 220.000 votos y la de Quintero los 190.000 votos, cifras por debajo de las expectativas para este proceso.

Con este duro comentario, el exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar arremetió contra Roy Barreras y Daniel Quintero - crédito @GustavoBolivar/X

“INCREÍBLE. Según las proyecciones, sedujo más votos de la izquierda Oviedo, con su estrategia de reconocer logros del gobierno, que Roy y Quintero desmarcándose. La votación de Roy rondará los 220 mil votos y la de Quintero los 190 mil votos (sic)”, expresó Bolívar en un comentario en su perfil de X, en relación con el balance que fue público de estos mecanismos; en una sonora derrota para él de estos dos aspirantes, por más de que Barreras siga en carrera.

Por su parte, Briceño calificó la actuación de Barreras y Quintero como un “oso”, término coloquial que denota vergüenza pública, y que en este caso estaría claramente expresado en lo que para él fue el pobre respaldo a la consulta que buscó alinearse con el progresismo. “Que oso el de Roy Barreras y Daniel Quintero”, fue el corto mensaje de Briceño en su perfil de X, con el que reaccionó en caliente con los resultados entregados por el órgano electoral.

Este fue el comentario del candidato a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño sobre Roy Barreras y Daniel Quintero - crédito @danielbricen/X

Es válido destacar que el proceso de consulta del Frente por la Vida se perfilaba como una oportunidad para consolidar liderazgos dentro de los movimientos progresistas, aunque la ausencia de figuras como Cepeda y los resultados obtenidos por Barreras y Quintero abrieron una serie interrogantes sobre la cohesión y el futuro inmediato de este sector político; pues irá dividido a la primera vuelta, a menos de que el exembajador o el exalcalde se sumen al congresista.

Así le fue a Juan Daniel Oviedo en La Gran Consulta por Colombia

De acuerdo con los resultados de la Registraduría, con el 72,15% de los votos, Oviedo marca 886.338 votos en La Gran Consulta por Colombia, superado por Paloma Valencia, con 2.307.581. Con ello marca casi cinco veces más de Barreras, que en el Frente por la Vida tiene 179.377 sufragios, y Quintero, con 159.929 votos, ubicado en el segundo lugar de ese ejercicio, que dejó un balance distint al que el propio exdiplomático prometió, con 3 millones de votos.

Juan Daniel Oviedo se convirtió en la gran sorpresa de La Gran Consulta por Colombia, en contraste de Daniel Quintero - crédito Cristian Bayona - Catalina Olaya/Colprensa

De esta manera, Oviedo consiguió más sufragios que la exministra de Salud Carolina Corcho, que alcanzó más de 730.000 sufragios en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre; siendo un ganador en medio de su derrota frente a Valencia. De hecho, obtuvo un mejor respaldo que Claudia López, que en la Consulta de las Soluciones alcanzó, al corte del citado porcentaje, 421.871 votos; siendo una distancia considerable en favor del exconcejal de Bogotá.