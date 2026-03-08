Elecciones 2026: conozca la hora en que se empezarán a conocer los resultados del preconteo electoral

El conteo preliminar podrá seguirse a través del portal oficial de la entidad y también mediante su aplicación móvil, herramientas que mostrarán el avance del proceso electoral - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional informó que los primeros resultados preliminares del preconteo electoral de las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo de 2026 comenzarán a consolidarse hacia las 5:00 p. m., es decir, una hora después de cerradas las mesas de votación, momento a partir del cual los ciudadanos podrán consultar el avance del conteo de votos en tiempo real.

La entidad electoral explicó que el cierre de las urnas se fijó para las 4:00 p. m. Una vez termina la jornada de votación, inicia el conteo inicial en cada mesa instalada en el país, en manos de los jurados de votación, que llenarán el formulario E-14; ese procedimiento permite realizar una verificación temprana de los votos depositados durante el día.

Los reportes del preconteo aparecerán de forma gradual, ya que cada mesa envía la información cuando finaliza el registro de los votos, lo que permite que los datos se consoliden progresivamente durante la tarde y la noche. De esta manera, los ciudadanos podrán observar cómo avanza el conteo preliminar de las elecciones para Senado y Cámara de Representantes, además de las tres consultas interpartidistas.

Formularios E-14 de las elecciones al Congreso de Colombia, que serán llenados por los jurados de votación - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría explicó que estos resultados cumplen una función informativa, puesto que el preconteo muestra tendencias sobre el comportamiento de la votación, aunque no define los resultados oficiales del proceso electoral.

La entidad recordó que el valor jurídico corresponde al escrutinio. Ese proceso establece la consolidación legal de los votos emitidos por los ciudadanos y determina las cifras definitivas de cada elección.

Además, el escrutinio inicia con el trabajo que realizan los jurados de votación en cada mesa; ellos registran la información en las actas oficiales que luego revisan las autoridades electorales encargadas del proceso, como se menciona previamente, y desde allí, la Registraduría inicia el conteo en su página oficial y en su aplicación móvil.

Los primeros resultados preliminares del preconteo electoral comenzarán a consolidarse hacia las 5:00 p. m. del domingo 8 de marzo de 2026 - crédito Registraduría

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la divulgación de los resultados seguirá el mismo orden utilizado durante el conteo en las mesas de votación: “De manera como se van a procesar y apuntar o hacer el escrutinio de mesa en las elecciones del 8 de marzo es el siguiente: primero las consultas, en segundo lugar Senado de la República y en tercer lugar Cámara de Representantes”.

Penagos señaló que este procedimiento permite una entrega progresiva de los resultados a lo largo de la jornada. El sistema facilita que los ciudadanos conozcan el avance del conteo a medida que cada proceso electoral completa su revisión inicial.

Para seguir el desarrollo del preconteo, la Registraduría habilitó en su portal oficial dos espacios de consulta denominados “Preconteo” y “Resultados Electorales”. En esas secciones se publicarán los datos actualizados conforme las mesas reporten la información.

La Registraduría habilitó dos secciones en su portal oficial llamadas “Preconteo” y “Resultados Electorales” - crédito Luisa González/Reuters

A través de estas plataformas digitales, los ciudadanos podrán revisar las cifras preliminares del proceso electoral durante el avance del conteo. La entidad también anunció la puesta en funcionamiento de un chatbot institucional diseñado para facilitar el acceso a la información electora, puesto que la herramienta busca ampliar los canales de consulta disponibles para la ciudadanía.

El sistema funcionará mediante WhatsApp y permitirá realizar consultas con el número de cédula. Entre sus funciones se encuentran la verificación del lugar de votación, la confirmación de designación como jurado y la consulta sobre candidatos o listas electorales.

Por otro lado, el chatbot también ofrecerá acceso directo a los resultados preliminares del preconteo en tiempo real. Además, incluirá información sobre el cronograma electoral, detalles de las tarjetas de votación y el plan institucional de trabajo previsto para los comicios de 2026.

La plataforma digital integrará igualmente módulos de capacitación dirigidos a los jurados de votación, con el propósito de apoyar su labor durante las elecciones.