David Luna reconoce a Paloma Valencia como ganadora de la Gran Consulta por Colombia: este fue su mensaje

El aspirante fue el primero en enviar un mensaje de felicitación a la actual senadora y espera que empiecen a trabajar juntos lo antes posible - crédito Prensa David Luna

Con el paso de los boletines de la Registraduría, es un hecho que la Gran Consulta por Colombia fue la más votada de las tres que se presentaron en las elecciones del 8 de marzo, cuando los ciudadanos no solo eligieron sus candidatos para el Senado y Cámara, sino los aspirantes para los comicios presidenciales del 31 de mayo.

David Luna se adelantó a los resultados finales y declaró ganadora a Paloma Valencia, la candidata por el Centro Democrático que superó por mucho al resto de rivales en la consulta de la llamada “centro-derecha”, que tenía nueve personas en la pelea para llegar a la primera vuelta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que las otras consultas fueron las del Frente por la Vida, que tenía como favoritos a Roy Barreras y Daniel Quintero, mientras que la Consulta de las Soluciones contaba con Claudia López frente a Leonardo Huertas, que en las encuestas estaba muy por debajo de la exalcaldesa de Bogotá.

“Ganó Paloma, ganó la gran consulta”

El senador fue uno de los que impulsó la consulta con candidatos de distintos sectores del país, tanto del centro como la derecha, para tener un aspirante que pudiera reunir las propuestas y proyectos más diversos posibles, en medio de sus diferencias y maneras de ver el país.

A través de un video, David Luna reconoció el triunfo de Paloma Valencia, que después del boletín 17 de la Registraduría ya superaba el millón de votos y sin manera de cambiar el escenario: “A partir de este momento será ella la que nos lidere en este proceso de unir al país”

Desde que entró a la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia se convirtió en la favorita a ganar las votaciones del 8 de marzo - crédito @PalomaValenciaL/X

“Yo desde ya, y sin ningún tipo de cuestionamiento, ayudaré en este proceso para que sea ella, Paloma, la que se convierta en la primera mujer presidente. Creo que llegó ese momento y no tengo sino cosas buenas que resaltar de Paloma. Su capacidad de diálogo, su franqueza, su inteligencia”, añadió el congresista.

Luna destacó la manera como la candidata del Centro Democrático llevó su campaña: “Quedamos muy bien representados y con toda contundencia digo lo siguiente: Paloma es el camino. A partir de este momento nos queda una loma muy dura por trepar, pero tengo toda la convicción de llevar a Paloma a la segunda vuelta”.

David Luna, precandidato presidencial, asistió junto a su familia a su puesto de votación en Kennedy - crédito @lunadavid/X

“Por último, quiero agradecerle a todos los ciudadanos que creyeron en esta unidad, que creyeron en una forma distinta de hacer política, donde los egos y las vanidades se dejaron a un lado para construir un equipo”, señaló.

“Colombia merece una alternativa”

De otro lado, David Luna también felicitó a los demás aspirantes de la consulta, que tenían a personajes de la política y los medios como Vicky Dávila, esta última incluso llegó a liderar en las encuestas, así como la sorpresa de Juan Daniel Oviedo, que terminó segundo en la votación.

“También quiero agradecerles y felicitar por trabajar en equipo y por cumplir su palabra a Juan Manuel Galán, a Vicky Dávila, a Mauricio Cárdenas, a Juan Daniel Oviedo, a Juan Carlos Pinzón, a Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria. Juntos hemos demostrado que es posible cambiar la cultura política de este país”, dijo el senador.

David Luna, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa, en la Gran Consulta por Colombia - crédito @lunadavid/X

Luna terminó al decir que se pondrá a trabajar desde ya con Paloma Valencia para analizas sus propuestas, el siguiente paso en su campaña presidencial y mantener el apoyo de los otros aspirantes en la Gran Consulta por Colombia: “Hoy asumo los resultados con felicidad, también con decisión, porque estoy seguro de que la gran consulta a partir de hoy comenzará a seguir sumando liderazgos, a seguir sumando ciudadanos, porque Colombia merece una alternativa”.