Carlos Fernando Galán invitó a empresas mundiales a que califiquen en la licitación internacional de la Línea 2 del Metro

Desde la Empresa Metro de Bogotá (EMB) anunciaron la publicación de los documentos de precalificación para la Licitación Pública Internacional de la Segunda Línea del Metro de Bogotá.

El proceso permitirá que empresas de diferentes países accedan a la documentación y presenten su solicitud de precalificación hasta el 5 de junio de 2026, confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Galán celebró la apertura de esta etapa y destacó que el proyecto de la Línea 2 del Metro representa un avance relevante en la transformación urbana.

“Bogotá da un paso muy importante para hacer realidad la Línea 2 del Metro. Publicamos los documentos de precalificación de la Licitación Pública Internacional para construir, operar y mantener esta nueva línea del sistema”, afirmó en su cuenta oficial de X.

El alcalde comentó que las empresas precalificadas avanzarán a la segunda fase, donde se recibirán ofertas para adjudicar el contrato, previsto para el primer trimestre de 2027.

La Segunda Línea del Metro de Bogotá tendrá 15,5 kilómetros de longitud, integrará 10 estaciones subterráneas y una estación elevada y se conectará con el sistema integrado de transporte, cinco troncales de TransMilenio y la Línea 1 del Metro de Bogotá. Las estaciones unirán las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, ampliando la cobertura del sistema ferroviario urbano.

Carlos Fernando Galán afirmó que el diseño del proceso sigue estándares internacionales de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico.

Según la Alcaldía de Bogotá, el proyecto busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de desplazamiento. El Gobierno distrital estima que un trayecto que actualmente supera una hora podrá completarse en unos 20 minutos mediante la Segunda Línea. Esta mejora en la movilidad responde a las demandas de los habitantes de las zonas beneficiadas y fortalece la integración del transporte público en la ciudad, aseguró el alcalde.

El desarrollo de la Línea 2 cuenta con el respaldo de organismos multilaterales. El proceso fue estructurado con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Tenemos 34 billones de pesos garantizados con la nación y con el distrito para financiarla (...) Seguimos avanzando para que Bogotá tenga un sistema metro, un sistema de varias líneas de metro y hoy damos un paso muy importante en ese camino”, dijo el alcalde.

El inicio de la licitación internacional para la Segunda Línea del Metro de Bogotá es el inicio un nuevo capítulo en la expansión del transporte masivo de la capital, con la expectativa de que nuevos operadores y constructoras de alcance global participen en el desarrollo de una de las principales obras de infraestructura urbana del país.

El nuevo sistema significará un cambio de tarjetas para pagos del transporte

