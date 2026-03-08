Cambiaron la dirección de 58 puestos de votación en el exterior a menos de 24 horas de las elecciones en Colombia: el Gobierno no dio explicación

58 puestos de votación fueron reubicados en 16 países - crédito Registraduría Nacional

En la jornada del sábado 7 de marzo de 2026, a menos de 24 horas de las celebración de las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia comunicó la modificación de la ubicación de 58 puestos de votación en el exterior, una decisión que impactaría a los connacionales que residen en 16 países.

De acuerdo con el documento que publicó la Cancillería, la mayoría de los cambios se concentran en Estados Unidos, donde se reubicaron 25 puntos, seguido de Brasil, España, Alemania y Venezuela.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó la medida mediante un comunicado oficial publicado en las redes sociales; sin embargo, los argumentos sobre las modificaciones no fueron explicadas a la ciudadanía, ni ante un posible caso de ajustes logísticos.

En entrevista con La FM, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que también desconocía los motivos que llevaron a la Cancillería a modificar los puestos de votación.

Sin embargo, los colombianos residentes fuera del país comenzaron a ejercer su derecho al voto desde el lunes 2 de marzo, de modo que el proceso electoral concluye este domingo 8 de marzo, en coincidencia con las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas presidenciales en el territorio nacional.

Cambio de 58 puestos de votación en 16 países para elecciones legislativas - crédito Registraduría

Las críticas ante este tipo de movimientos se hicieron ver en las redes sociales. El periodista Juan Lozano Ramírez cuestionó, fundamentalmente, la falta de aclaraciones por parte del Gobierno, incluso las falta de información previa.

“¿Por qué? ¿Por qué no avisaron antes? ¿Qué hicieron para informar a la comunidad?“, escribió Lozano en su perfil de X.

Los usuarios de las redes sociales comentaron: “La verdadera pregunta es “¿Para que?” Porque quien menos votos en el exterior tiene es @petrogustavo y sus cómplices...Y cuando la mayoría de directivos diplomáticos son puestos a dedo, el protocolo y las reglas son para el que les paga, no para el país“; “En Hamburgo habían cerrado el consulado honorario el año pasado, así que todos sabíamos que nos tocaba cambio de lugar de votación. A los registrados en el consulado nos mandaron un correo hace una o dos semanas y también en la página de Instagram”, indicó otro usuario.

Criticaron modificaciones en puestos de votación en el exterior - crédito @JuanLozanoR/X

Estos fueron los cambios estipulados por la Cancillería

Los puestos están ubicados en 16 países, distribuidos así: 25 puestos en Estados Unidos, 8 en Brasil, 5 en España, 4 en Alemania, 3 en Venezuela, 2 en China, 2 en Ecuador, 1 en Curazao, 1 en Australia, 1 en Cuba, 1 en Chile, 1 en Dinamarca, 1 en Ghana, 1 en México, 1 en Noruega y 1 en Polonia, de acuerdo con la información oficial que confirmó la Registraduría.

En Estados Unidos, los cambios fueron estos, en casi todo el territorio del país norteamericano:

Boston - Consulado

Chicago - Consulado

Columbus, Ohio

Kansas City

Michigan

Missouri

Minnesota

Houston - Consulado

Houston - Austin

Houston - Dallas

Houston - Nueva Orleans

Houston - Oklahoma City

Houston - San Antonio

Miami - Weston

Miami - West Palm Beach

Nueva York - Consulado

Nueva York - Queens

Newark - Consulado

Orlando - Consulado

Orlando - Jacksonville

Orlando - Tampa

San Francisco - Consulado

San Francisco - Denver

Salt Lake City

Así las cosas, la Registraduría y la Cancillería recomendaron a los más de 1,25 millones de colombianos habilitados para votar en el exterior verificar su lugar de votación antes de acudir a las urnas.

Con el objetivo de garantizar la transparencia, la Registraduría aseguró que la información de los cambios está disponible en sus canales oficiales - crédito Registraduría Nacional /Sitio web

“Las oficinas consulares son las encargadas de definir los puestos de votación en el exterior, de acuerdo con las condiciones logísticas de cada país, por lo cual se recomienda a todos los ciudadanos consultar las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para informarse", se leyó en el comunicado.

La información actualizada está disponible en la aplicación aVotar, en la página web de la Registraduría y en los canales oficiales de los consulados.