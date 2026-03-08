Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Las mejores reacciones y memes que deja la jornada electoral del 8 de marzo - crédito montaje Colprensa - redes sociales / X

Hoy 8 de marzo de 2026, Colombia inicia una jornada electoral decisiva que definirá tanto la conformación del nuevo Congreso como el panorama de las presidenciales.

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar y elegir a los 103 senadores y 183 representantes a la Cámara que legislarán hasta 2030. Ese mismo día, las principales coaliciones políticas celebran consultas interpartidistas para elegir a sus candidatos a la presidencia, configurando desde ahora la carrera hacia la primera vuelta del 31 de mayo.

La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 en Colombia comenzó a las 8:00 a.m. y finalizará a las 4:00 p.m. en todo el territorio nacional.

Durante la votación, cada persona recibe hasta tres tarjetones: uno para Senado, otro para Cámara de Representantes y uno adicional si decide participar en alguna de las consultas interpartidistas presidenciales. El votante debe marcar con una “X” clara la opción elegida y depositar cada tarjetón en la urna correspondiente. Al finalizar, se entrega el certificado electoral, que otorga beneficios legales y ciudadanos.

Colombia vive una jornada electoral clave este 8 de marzo, donde se define la conformación del Congreso y el panorama presidencial - crédito VisualesIA

La jornada cuenta con medidas especiales de seguridad, entre ellas la ley seca desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, además del cierre temporal de pasos fronterizos terrestres y fluviales para garantizar el orden público.

Para consultar el lugar y mesa de votación, se debe acceder a www.registraduria.gov.co y seguir las instrucciones en la sección “Elecciones 2026”.

Con el inicio de las elecciones, las redes sociales se han convertido en un escenario clave donde confluyen noticias, actualizaciones de los candidatos y reacciones de los ciudadanos. Los internautas han aprovechado la relevancia de la jornada para compartir publicaciones humorísticas, generando miles de interacciones y viralizando memes relacionados con las votaciones.

Entre las publicaciones de mayor impacto en la red social X destaca la de una usuaria que hace referencia a la extensa jornada que deben cumplir los más de 800 mil jurados de votación en todo el país. Esta publicación ha superado las 107 mil interacciones, convirtiéndose en una de las más virales del día.

La conversación en redes incluye mensajes de quienes sí fueron elegidos como jurados, compartiendo experiencias y comentarios en tono humorístico - crédito @ContentJuan/ X

“Yo despertándome el domingo sabiendo que no soy jurado de votación”, escribió la usuaria en redes sociales junto a un famoso video del reconocido actor Morgan Freeman en el que se le ve durmiendo feliz.

La publicación generó reacciones de algunas personas que sí deben cumplir con la labor de jurados y dejaron sus mensajes en el post. “Triple hijueputa envidia que tengo, me ha tocado ser jurado 3 putas veces seguidas”, “Me tocó como 3 veces seguidas, ajajaja, sapos hptas; hasta que salí de la universidad, me la dejaron de montar”, “Buen momento para fingir mi muerte”.

Usuarios celebran no haber sido seleccionados como jurados, mostrando capturas de la Registraduría que confirman su ausencia en la lista - crédito @Soofisaurio/ X

Otra internauta celebró que por primera vez en seis años no fue elegida como jurado de votación: “Es la primera vez en seis años en la que NO soy jurado de votación. Yo gasto el ron apenas se acabe la ley seca”, añadiendo una captura de pantalla de la registraduría donde detallan que no fue elegida.

Durante la jornada, varios usuarios utilizaron imágenes de figuras públicas colombianas para crear montajes humorísticos. Uno de los casos más comentados fue el de la modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, cuya fotografía fue alterada para simular una supuesta postulación al Senado. En el montaje, se le atribuye la casilla “9”, sin especificar partido político.

Las reacciones a estos montajes incluyen comentarios humorísticos y comparaciones con otros candidatos reales - crédito @tiahnti/ X

“Mañana todas a votar”, dice el cómico posteo, dejando comentarios como: “Pues si votan por Polo Polo, ¿por qué no ella?”, “Jajajajaja amigo, tenía que ser a la camara #4″, “Solo porque está esa peligrosa”, “Ya sabemos”.

Otros usuarios en redes sociales se anticiparon a los resultados de las elecciones y compartieron memes sobre los conocidos “quemados”, término que se utiliza para referirse a los políticos que no alcanzan el mínimo de votos necesario y quedan fuera de la contienda.

Los memes sobre los “quemados” anticipan las reacciones a los resultados de la jornada electoral, con referencias a políticos que no logran la votación necesaria - crédito @KatsCarey/ X

“Twitter mañana a las 5 pm tirando memes de todos los candidatos que se quemen”, escribió un usuario junto a una foto del personaje de Disney Woody de la película Toy Story que tiene una reacción de burla.

Entre las reacciones, usuarios en redes sociales evocaron situaciones habituales de las jornadas electorales y destacaron la presencia de María Lucía Fernández, “Malu”, presentadora de Noticias Caracol, como uno de los rostros más representativos de estos procesos. Muchos señalaron que ella es la encargada de anunciar los primeros boletines de resultados de la Registraduría en ese noticiero.

María Lucía Fernández, “Malu”, es reconocida en redes como uno de los rostros emblemáticos de la cobertura electoral en televisión - crédito @JairoSoto/ X

“Lo mejor de las elecciones es el regreso de Malú leyendo los boletines de la Registraduría. ¡La fiesta de la democracia empieza!”, escribió un usuario en redes sociales junto a una foto de la periodista, sumando más de mil interacciones en redes sociales.

Otra de las publicaciones que superó las 2 mil interacciones hace alusión, en tono humorístico, a la edad de la actriz y presentadora Amparo Grisales y del padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios. Ambos, con una extensa trayectoria en la televisión, suelen ser objeto de bromas por el tiempo que llevan en la pantalla y su longevidad.

Una imagen creada con inteligencia artificial muestra a Amparo Grisales cargando al padre Diego Jaramillo como si fuera un niño, acompañada de un mensaje irónico sobre el futuro del país - crédito @ElGolGarracol/ X

“Antes de votar, piensen en qué país le vamos a dejar al padre Jaramillo y a Amparo Grisales”, escribió un usuario junto a una imagen generada con inteligencia artificial en la que Amparo Grisales aparece cargando en brazos al padre Diego Jaramillo representado como un niño.