Abelardo de la Espriella alertó que estas pueden ser las últimas elecciones libres: “Vamos a perder esta oportunidad”

Abelardo de la Espriella es candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria - crédito Luisa González/Reuters

El abogado Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria, participó de la jornada electoral del 8 de marzo, en la que se eligen senadores y representantes a la Cámara, en Barranquilla (Atlántico), donde resaltó la importancia de ejercer el derecho al voto en Colombia.

Luego de hacerlo, el jurista señaló por medio de un video en redes sociales: “Qué maravilla que todavía podamos ejercer el derecho al voto”, al destacar el valor de la participación ciudadana en el proceso democrático.

De la Espriella advirtió sobre el riesgo de desaprovechar la actual coyuntura electoral al afirmar que “si no lo hacemos bien esta vez, vamos a perder esta oportunidad”. Además, enfatizó que “estas pueden ser las últimas elecciones libres si no votamos correctamente”, en referencia a las consecuencias que percibe para la democracia en caso de una baja participación o una elección adversa desde su perspectiva.

En el mensaje, invitó al electorado a respaldar su lista, así como la de Federico Gutiérrez, por lo que hizo un llamado para conformar un “Congreso que apoye al Tigre para salvar y reconstruir a Colombia”. Finalizó su intervención con una consigna dirigida a los asistentes: “¡Firme por la patria!”.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, dijo que la votación es, quizás, uno de los momentos más hermosos de la vida democrática - crédito @NGutierrezJ/x

Durante la jornada, varios líderes gremiales y personalidades se han referido a la jornada de elecciones y que dejaron mensajes de alerta por lo que puede suceder en adelante.

Se juega la historia de Colombia

Una de ellas fue la presidenta del Consejo Gremial Nacional (CGN), Natalia Gutiérrez, que reconoció que “hace mucho tiempo no votaba feliz y de corazón”. Según dijo, por medio de X, “hoy nos estamos jugando la historia que queremos para nuestro país”.

Puntualizó que la votación es, quizás, uno de los momentos más hermosos de la vida democrática. Manifestó que es el instante en el que cada ciudadano, sin importar su origen, su profesión o sus ideas, tiene exactamente el mismo poder: una voz y un voto. “Por eso, votar no es solo un derecho: es una celebración de la libertad, de la pluralidad y de la esperanza. Es la verdadera fiesta de la democracia, donde millones de voluntades se convierten en una sola decisión colectiva”, apuntó.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, anotó que espera que el nuevo Congreso fortalezca al economía de mercado - crédito @McLacouture/X

Congreso que defienda a los colombianos

Mientras tanto, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, dijo que espera que el próximo Congreso de la República trabaje para los colombianos. Resaltó que cada ciudadano debe votar de manera libre e informado.

“Hoy ejerzo mi voto libre e informado. Voté por un Congreso que defienda a los colombianos, fortalezca la economía de mercado y cuide nuestras instituciones”, escribió en X. Destacó que “también participé en una de las consultas presidenciales, porque la democracia se construye participando. Defender lo nuestro y construir una mejor Colombia empieza por votar”.

Transparencia del software

Precisamente, el registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, respondió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del software electoral utilizado en los comicios. Aseguró que los códigos fuente y todos los sistemas de consolidación, escrutinio y preconteo estuvieron a disposición de los auditores y expertos en programación. El funcionario explicó que esta apertura permitió verificar la integridad de los programas encargados de manejar la información electoral.

Las urnas de la jornada electoral del 8 de marzo se cerraron a las 4:00 p. m. - crédito Luisa González/Reuters

Durante su intervención, Penagos enfatizó que “la participación a los auditores de los partidos, a quien conoce de los temas de software, a quienes conocen de programación, da fe que esa exposición y disposición de los códigos es suficiente para dar garantías de esos software que a las cuatro de la tarde se abren para consolidar la información”. Remarcó que tanto los auditores partidarios como las autoridades de control presenciaron el proceso de congelamiento de los programas y sus respectivos códigos hash.

Penagos puntualizó que “se congelaron los software y esos código hash, como dicen los técnicos, y esas claves, en presencia de los auditores, de las autoridades, de la observación, se congelaron y a las cuatro de la tarde esas entidades que tienen los códigos podrán verificar que una vez inicien el proceso de consolidación, no ha habido ningún tipo de modificación respecto de ellos”.