Colombia

71 personas detenidas y 38 incautaciones de dinero en efectivo en la jornada electoral: alerta por posibles delitos electorales, según la MOE

La Misión de Observación Electoral informó que durante el 8 de marzo se registraron decenas de capturas y decomisos de dinero en distintos puntos del país

Guardar
La Misión de Observación Electoral
La Misión de Observación Electoral reportó 71 personas detenidas y 38 casos de incautación de dinero en efectivo durante la jornada electoral del 8 de marzo en Colombia- crédito Captura de Pantalla/MOE/Youtube

Durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo en Colombia, autoridades reportaron la detención de 71 personas en medio de 38 casos en los que se incautó dinero en efectivo, una situación que encendió alertas sobre posibles delitos electorales.

La información fue entregada por la Misión de Observación Electoral (MOE) durante la presentación de su segundo informe de seguimiento a las elecciones de Congreso de la República y las consultas interpartidistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la directora nacional de la organización, Alejandra Barrios Cabrera, estos hechos obligan a revisar con mayor cuidado la forma en que los partidos políticos seleccionan a sus candidatos.

“Ante la detención de setenta y un personas en treinta y ocho casos de incautación de dinero en efectivo, la MOE hace un llamado a las organizaciones políticas a fortalecer sus procesos de selección de candidatos y asumir su responsabilidad ética y política en la entrega de avales, señalando que este tipo de hechos son inaceptables en una democracia”, afirmó Barrios durante la rueda de prensa.

Según la directora de la
Según la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios Cabrera, estos hechos obligan a los partidos políticos a revisar sus procesos de selección de candidatos- crédito Colprensa/Camila Díaz

En el contexto electoral colombiano, el hallazgo de dinero durante la jornada de votación suele investigarse porque podría estar relacionado con prácticas como la compra de votos. Esta modalidad consiste en ofrecer dinero u otros beneficios a cambio de que un ciudadano vote por un candidato específico. Sin embargo, cada caso debe ser investigado por las autoridades para determinar si efectivamente hubo un delito.

Además de las capturas y los decomisos de dinero, la MOE también recibió reportes ciudadanos sobre presuntas irregularidades en diferentes lugares del país. A través de la plataforma “Pilas con el voto” y de una línea de WhatsApp habilitada para la jornada electoral, la organización recopiló denuncias enviadas por ciudadanos que observaron situaciones que podrían afectar el desarrollo normal de las elecciones.

Con corte a las tres de la tarde, la plataforma había recibido 449 reportes provenientes de 151 municipios distribuidos en 22 departamentos y Bogotá, además de ocho reportes registrados en el exterior.

Según la información presentada por la organización, el tipo de irregularidad más reportado estuvo relacionado con problemas en el funcionamiento de las mesas de votación y el trabajo de los jurados electorales. Este grupo representó el 39% de los reportes recibidos.

A través de la plataforma
A través de la plataforma “Pilas con el voto”, la MOE recibió 449 reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades en mesas de votación, propaganda electoral y prácticas que podrían afectar la libertad del voto - crédito Colprensa y Visuales IA

Entre las situaciones señaladas por los ciudadanos se encuentran la entrega incorrecta de tarjetas electorales, el uso de celulares por parte de jurados durante la jornada y la ausencia de algunos de ellos en determinados puestos de votación. También se registraron casos en los que votantes se negaron a realizar el control biométrico, un mecanismo que busca verificar la identidad de los electores.

El segundo grupo de denuncias correspondió a irregularidades relacionadas con propaganda electoral durante la jornada de votación. Este tipo de reportes representó el 30% del total.

Las quejas incluyeron la entrega de material de campaña el mismo día de las elecciones, la presencia de publicidad política cerca de los puestos de votación y el envío de mensajes de texto con propaganda electoral utilizando bases de datos de ciudadanos. Según la MOE, este tipo de reportes se concentró principalmente en ciudades como Bogotá, Pereira, Popayán, Ibagué, Medellín y Valledupar.

Otra categoría de denuncias estuvo relacionada con posibles prácticas que podrían afectar la libertad del voto. Este grupo representó el 26% de los reportes ciudadanos.

La organización señaló que, aunque
La organización señaló que, aunque se registraron incidentes aislados, la jornada electoral para elegir el Congreso y participar en consultas interpartidistas se desarrolló en general con normalidad- crédito Registraduría/@moecolombia/X

De acuerdo con la organización, algunos ciudadanos alertaron sobre situaciones en las que se estaría intentando verificar por quién votó una persona, una práctica que en ocasiones se utiliza para confirmar acuerdos de pago por el voto.

Mientras se desarrollaba la jornada, la MOE también señaló que las elecciones transcurrieron en general con normalidad, aunque se registraron algunos incidentes aislados en diferentes regiones del país.

Entre ellos se incluyeron afectaciones provocadas por la temporada de lluvias, que obligaron al traslado de siete puestos de votación: cinco en el departamento del Cauca, uno en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, y otro en San José del Palmar, en el Chocó. Según la organización, estos cambios afectaron a por lo menos 77.559 personas habilitadas para votar.

La organización también informó que dos candidatos fueron capturados durante la jornada electoral. Según el reporte entregado por la Fiscalía, uno de ellos fue detenido por presuntas irregularidades relacionadas con delitos electorales, mientras que el otro tenía un proceso judicial abierto por un caso de corrupción.

“Cerradas las urnas, la MOE hace un llamado a las autoridades, testigos y jurados electorales para que realicen su trabajo de acuerdo con los protocolos establecidos y con la rigurosidad que demanda el cuidado de nuestra democracia”, concluyó Barrios.

Temas Relacionados

Elecciones legislativas de Colombia 2026Elecciones Colombia 2026Misión de Observación ElectoralDelitos ElectoralesColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Paloma Valencia lidera los resultados en las consultas interpartidistas

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m. en todo el país, las mesas de votación iniciaron el conteo de los sufragios para empezar a consolidar los primeros resultados de las elecciones legislativas de 2026

Elecciones Colombia 2026 - EN

Petro advirtió irregularidades en el preconteo de las elecciones de 2026: “Si hay diferencia de datos, vamos a tener un anochecer algo frío”

El presidente enfatizó que solo después de comparar los resultados preliminares con los oficiales se podrá decidir impugnar alguna mesa, tras estallar con Thomas Gerg and Sons

Petro advirtió irregularidades en el

Gustavo Petro saldrá del país una vez conozca resultados de las elecciones al Congreso y consultas: este es su nuevo destino

En la noche del domingo 8 de marzo, tras concluir la jornada electoral, el presidente de la República partirá hacia territorio europeo para participar en un encuentro de la ONU

Gustavo Petro saldrá del país

El expediente de ‘Papá Pitufo’ donde figura Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado capturado durante la jornada electoral

En medio de la jornada electoral del 8 de marzo, agentes del CTI de la Fiscalía detuvieron en Bogotá a Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado mencionado dentro de la investigación contra Diego Marín Buitrago

El expediente de ‘Papá Pitufo’

La Policía capturó al hermano de un concejal en Villavicencio por presunto tráfico de drogas: tenía un arma y municiones marca Indumil

El allanamiento expuso una operación sofisticada con tecnología, dinero y antecedentes judiciales en uno de los barrios más conflictivos del Meta

La Policía capturó al hermano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Juanse Quintero, pareja de Johanna

Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, le habría escrito mensajes a Beba: “Bebita”

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión