71 personas detenidas y 38 incautaciones de dinero en efectivo en la jornada electoral: alerta por posibles delitos electorales, según la MOE

Durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo en Colombia, autoridades reportaron la detención de 71 personas en medio de 38 casos en los que se incautó dinero en efectivo, una situación que encendió alertas sobre posibles delitos electorales.

La información fue entregada por la Misión de Observación Electoral (MOE) durante la presentación de su segundo informe de seguimiento a las elecciones de Congreso de la República y las consultas interpartidistas.

De acuerdo con la directora nacional de la organización, Alejandra Barrios Cabrera, estos hechos obligan a revisar con mayor cuidado la forma en que los partidos políticos seleccionan a sus candidatos.

“Ante la detención de setenta y un personas en treinta y ocho casos de incautación de dinero en efectivo, la MOE hace un llamado a las organizaciones políticas a fortalecer sus procesos de selección de candidatos y asumir su responsabilidad ética y política en la entrega de avales, señalando que este tipo de hechos son inaceptables en una democracia”, afirmó Barrios durante la rueda de prensa.

En el contexto electoral colombiano, el hallazgo de dinero durante la jornada de votación suele investigarse porque podría estar relacionado con prácticas como la compra de votos. Esta modalidad consiste en ofrecer dinero u otros beneficios a cambio de que un ciudadano vote por un candidato específico. Sin embargo, cada caso debe ser investigado por las autoridades para determinar si efectivamente hubo un delito.

Además de las capturas y los decomisos de dinero, la MOE también recibió reportes ciudadanos sobre presuntas irregularidades en diferentes lugares del país. A través de la plataforma “Pilas con el voto” y de una línea de WhatsApp habilitada para la jornada electoral, la organización recopiló denuncias enviadas por ciudadanos que observaron situaciones que podrían afectar el desarrollo normal de las elecciones.

Con corte a las tres de la tarde, la plataforma había recibido 449 reportes provenientes de 151 municipios distribuidos en 22 departamentos y Bogotá, además de ocho reportes registrados en el exterior.

Según la información presentada por la organización, el tipo de irregularidad más reportado estuvo relacionado con problemas en el funcionamiento de las mesas de votación y el trabajo de los jurados electorales. Este grupo representó el 39% de los reportes recibidos.

Entre las situaciones señaladas por los ciudadanos se encuentran la entrega incorrecta de tarjetas electorales, el uso de celulares por parte de jurados durante la jornada y la ausencia de algunos de ellos en determinados puestos de votación. También se registraron casos en los que votantes se negaron a realizar el control biométrico, un mecanismo que busca verificar la identidad de los electores.

El segundo grupo de denuncias correspondió a irregularidades relacionadas con propaganda electoral durante la jornada de votación. Este tipo de reportes representó el 30% del total.

Las quejas incluyeron la entrega de material de campaña el mismo día de las elecciones, la presencia de publicidad política cerca de los puestos de votación y el envío de mensajes de texto con propaganda electoral utilizando bases de datos de ciudadanos. Según la MOE, este tipo de reportes se concentró principalmente en ciudades como Bogotá, Pereira, Popayán, Ibagué, Medellín y Valledupar.

Otra categoría de denuncias estuvo relacionada con posibles prácticas que podrían afectar la libertad del voto. Este grupo representó el 26% de los reportes ciudadanos.

De acuerdo con la organización, algunos ciudadanos alertaron sobre situaciones en las que se estaría intentando verificar por quién votó una persona, una práctica que en ocasiones se utiliza para confirmar acuerdos de pago por el voto.

Mientras se desarrollaba la jornada, la MOE también señaló que las elecciones transcurrieron en general con normalidad, aunque se registraron algunos incidentes aislados en diferentes regiones del país.

Entre ellos se incluyeron afectaciones provocadas por la temporada de lluvias, que obligaron al traslado de siete puestos de votación: cinco en el departamento del Cauca, uno en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, y otro en San José del Palmar, en el Chocó. Según la organización, estos cambios afectaron a por lo menos 77.559 personas habilitadas para votar.

La organización también informó que dos candidatos fueron capturados durante la jornada electoral. Según el reporte entregado por la Fiscalía, uno de ellos fue detenido por presuntas irregularidades relacionadas con delitos electorales, mientras que el otro tenía un proceso judicial abierto por un caso de corrupción.

“Cerradas las urnas, la MOE hace un llamado a las autoridades, testigos y jurados electorales para que realicen su trabajo de acuerdo con los protocolos establecidos y con la rigurosidad que demanda el cuidado de nuestra democracia”, concluyó Barrios.