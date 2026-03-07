Un rayo mató a un hombre en Antioquia: su acompañante resultó herido

El rayo alcanzó a dos trabajadores rurales; uno de ellos quedó levemente herido - crédito Colprensa

En la vereda El Caunzal, ubicada en el municipio de Montebello, suroeste de Antioquia, un hombre murió tras ser alcanzado por un rayo durante una tormenta eléctrica.

La víctima, identificada como Luis Emilio Palacio Guisao, de 55 años, se encontraba junto a otro trabajador realizando labores de aserrío cuando ambos buscaron refugio bajo un árbol ante la llegada de la tormenta.

El impacto del rayo provocó la muerte inmediata de Palacio Guisao y dejó herido a su acompañante, que fue trasladado al hospital municipal, al ser auxiliado por terceros que estaban cerca del lugar, y posteriormente dado de alta, informó el medio antioqueño El Colombiano.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de Palacio Guisao fue llevado a la morgue del municipio de Santa Bárbara, donde se realizó la entrega a sus familiares.

La vereda Caunzal, en Antioquia, está en medio de una zona montañosa, alejada de cabeceras municipales, propicia para las tormentas eléctricas - crédito captura de pantalla Google Maps

Este caso insta a las autoridades a la búsqueda de soluciones ante la vulnerabilidad de las poblaciones rurales de Antioquia frente a las descargas eléctricas atmosféricas, un fenómeno recurrente en la región.

Entre 2008 y 2023, 121 personas fallecieron en zonas rurales de Antioquia por el impacto de rayos, según cifras recopiladas por el Informe de Defunciones no Fatales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Esto representa un promedio anual de ocho muertes atribuidas a descargas eléctricas. El fenómeno convierte a Antioquia en una de las regiones más afectadas del país por este tipo de eventos, de acuerdo con las cifras de la entidad.

El riesgo de descargas eléctricas en la zona se refuerza con datos especializados. Hasta 2025, el municipio de Cáceres ocupaba el cuarto lugar mundial en frecuencia de rayos, con 172 descargas por kilómetro cuadrado al año. Por su parte, Turbo figuraba en el puesto 25, con 105 rayos por kilómetro cuadrado anualmente, según reportes citados por el medio.

El departamento de Antioquia es uno de los más golpeados del país por tormentas eléctricas, que ocurren, incluso, en el Valle de Aburrá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El área metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá tampoco están exentas: el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) registró entre 2018 y 2024 22.573 rayos en los diez municipios que la conforman.

Soldado, herido por descarga eléctrica en Popayán

Un soldado resultó gravemente herido y un helicóptero militar quedó inutilizado por una descarga eléctrica durante una tormenta que afectó el cantón General José Hilario López, en Popayán.

El incidente ocurrió el domingo 15 de febrero de 2026, cuando el rayo impactó al uniformado que desempeñaba labores de centinela y resguardaba una aeronave UH-60 Black Hawk perteneciente al Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 3.

La descarga golpeó directamente la estructura del helicóptero, ocasionando daños críticos en el rotor de cola. Voceros militares afirmaron que la aeronave “permanece fuera de operación mientras se adelanta la valoración técnica correspondiente”.

Un rayo impactó una base militar en Popayán, dejando a un soldado herido y un helicóptero UH-60 Black Hawk fuera de servicio temporalmente - crédito suministrado a Infobae Colombia

Lo que en un primer momento fue interpretado localmente como posible hostigamiento armado contra la base, fue pronto desmentido por el Ejército Nacional de Colombia. Las autoridades descartaron cualquier vínculo con ataques armados, subrayando que todo se debió a las intensas lluvias y tormentas eléctricas que atraviesa el país en los primeros meses del año.

El soldado, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado de inmediato a un hospital tras el impacto. El parte oficial destaca que “recibió atención médica inmediata y actualmente permanece estable y en proceso de recuperación”.

La incapacidad temporal del helicóptero coincide con una etapa especialmente difícil para el departamento del Cauca en materia de orden público. La pérdida de esta aeronave limita el traslado de personal y materiales, en una zona donde el refuerzo aéreo es crucial para operaciones de vigilancia y respuesta militar.