Colombia

Resultados Lotería de Santander viernes 6 de marzo de 2026: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Guardar
La Lotería de Santander tiene
La Lotería de Santander tiene un sorteo a la semana, todos los viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander difundió los números ganadores de su más reciente sorteo efectuado este viernes 6 de marzo de 2026.

Esta popular lotería entrega un premio mayor de $6.000 millones cada semana. Averigüe aquí si alcanzaste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Resultados de la Lotería de Santander

Fecha del sorteo: viernes 6 de marzo de 2026.

Premio mayor: 5904.

Serie: 34.

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander juega un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes.Los resultados se publican a las 23:00 horas.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.

Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.

Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.

Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Cuál es el plan de premios

La lista de premios
La lista de premios de la Lotería de Santander (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 300 millones de pesos.

Cuatro secos de 400 millones de pesos.

Siete secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

17 secos de 10 millones de pesos.

20 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.

Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.

También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete. 

El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso. 

Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.

Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.

Temas Relacionados

Resultado Lotería De Santander HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería de Santander sorteo

Más Noticias

Desde Estados Unidos, Petro defiende película sobre el almirante Padilla y responde a críticas

El presidente aseguró que la polémica surgió por su breve aparición en el filme y defendió la financiación pública de la producción

Desde Estados Unidos, Petro defiende

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 6 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Lotería de

Ganadores de la lotería de Risaralda: estos fueron los resultados del último sorteo

En el eje cafetero, esta actividad se destaca por su compromiso con el bienestar social

Ganadores de la lotería de

Campamento de disidencias de las Farc es bombardeado por Ecuador con apoyo de Estados Unidos

La operación militar se realizó en la provincia amazónica de Sucumbíos y hace parte de una ofensiva conjunta contra el narcotráfico impulsada por el gobierno ecuatoriano

Campamento de disidencias de las

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este sábado 7 de marzo

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Shakira, Karol G, Maluma y

Shakira, Karol G, Maluma y otros artistas aparecen en materiales escolares, pero generaron polémica en Paraguay: conozca la razón

Mánager de Lina Tejeiro respondió a señalamientos por supuestas ausencias de ‘MasterChef Celebrity’: “Eso jamás pasó”

Fonseca recordó a Willie Colón tras anunciar su concierto en El Campín: “Una persona sin rodeos, muy pasional”

Sofía Vergara le hizo severa corrección a un paparazzi durante la Semana de la Moda de París

Jenny López reveló inconveniente en España que afectó su luna de miel con Jhonny Rivera: “Es un descuadre el berraco”

Deportes

Felipe Pardo y la hinchada

Felipe Pardo y la hinchada de Junior protagonizan un final caliente: fuerte provocación

Bucaramanga no solo sufre por eliminación de la Copa Sudamericana: denuncian amenazas contra uno de sus jugadores

Dos jugadores de América y Millonarios están en el equipo ideal de la Copa Sudamericana: vea quiénes son

Carlos Bacca le lanzó fuerte sablazo al arbitraje colombiano: “Tenemos que aprender cómo se pita en la Sudamericana”

Atlético Nacional se pronunció sobre lo que pasará con el técnico Diego Arias: sorpresivo mensaje