María José Pizarro recibió denuncia de trabajadores de una compañía alertando sobre presiones para revelar posturas políticas

Un señalamiento anónimo de trabajadores de Lux-Postobón provocó la intervención de una congresista, que solicitó a las autoridades tomar medidas urgentes para garantizar el ejercicio autónomo de derechos políticos en el entorno laboral

María José Pizarro alertó sobre
María José Pizarro alertó sobre vulneraciones a derechos por el presunto uso de datos personales de empleados en plataformas vinculadas a temas electorales - crédito Lina Gasca/Colprensa

La senadora María José Pizarro denunció que empleados de Postobón estarían enfrentando presiones para suministrar datos personales en una plataforma vinculada a contenido electoral, donde se les consulta sobre sus posturas políticas.

La parlamentaria aseguró que recibió una denuncia anónima de trabajadores de Lux-Postobón, que reportaron la petición de sus superiores para ingresar información en dicho sistema, un hecho que, según ella, pone en riesgo la libertad del voto y la autonomía política de los empleados.

De acuerdo con la información divulgada por Pizarro a través de su cuenta en la red social X, la congresista remitió el caso a las autoridades competentes para que investiguen lo ocurrido y garanticen la protección de los derechos laborales y electorales.

“Recibimos una grave denuncia anónima, de trabajadores Lux-Postobón que aseguran estar siendo presionados por superiores para ingresar sus datos en una plataforma relacionada con contenidos electorales, donde les preguntan por sus posturas políticas. Remito a las autoridades correspondientes, para verificar estos hechos y garantizar la libertad del voto de los trabajadores”, publicó la legisladora.

La denuncia de la senadora
La denuncia de la senadora María José Pizarro contra Postobón por presuntas presiones a trabajadores surge en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia - crédito @PizarroMariaJo/X

En democracia, nadie puede ser presionado por su empleador para influir en su decisión electoral. @MintrabajoCol”, concluyó Pizarro.

La denuncia de Pizarro surgió en un contexto en el que el Ministerio del Trabajo le recomendó a los empleadores que está prohibido ejercer cualquier tipo de presión o coacción sobre el voto de sus trabajadores.

La cartera dirigida por Antonio Sanguino emitió recientemente la Circular Externa 0029, en la que se advierte que el voto es un derecho fundamental, libre, secreto y personal.

Así mismo, el Ministerio recordó a las empresas que condicionar beneficios laborales, programar turnos que impidan votar o influir en la decisión política de sus empleados puede ser catalogado como una falta grave, con el riesgo de sanciones administrativas.

Según indicó el Ministerio del Trabajo, los trabajadores que consideren vulnerados sus derechos pueden presentar denuncias a través de la página web oficial de la entidad (www.mintrabajo.gov.co), acudir a las sedes físicas o comunicarse con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel).

El Ministerio del Trabajo advierte
El Ministerio del Trabajo advierte que presionar a empleados para influir en su voto constituye una falta grave y acarrea sanciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“El Ministerio advierte que programar turnos o actividades que impidan votar, ejercer presiones u ofrecer beneficios a cambio del voto puede constituir una falta grave y dar lugar a investigaciones y sanciones”, señaló la entidad en el comunicado oficial.

En el desarrollo de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo, el Ministerio del Trabajo recordó que ninguna relación laboral puede utilizarse para limitar la autonomía política de los ciudadanos.

Además, hizo un llamado a empleadores y trabajadores para que denuncien cualquier acto de constreñimiento, presión o manipulación que pueda afectar el ejercicio libre del derecho al sufragio.

“De igual manera, insta a la población trabajadora a no ceder ante ningún tipo de presiones o constreñimientos”, añadió el ministro Sanguino.

“Es importante que las comisiones departamentales, distritales y municipales, para que se adelanten acciones de articulación institucional que permitan prevenir y atender oportunamente cualquier conducta que pueda afectar el libre ejercicio del derecho al sufragio de la fuerza laboral del país”, agregó el jefe de la cartera laboral.

La Procuraduría, a cargo de
La Procuraduría, a cargo de Gregorio Eljach, analiza pruebas y testimonios para determinar si hubo faltas disciplinarias y definir posibles sanciones para el concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, afirmó que hasta el momento no existen alertas generalizadas sobre riesgos para la normalidad de la jornada electoral, aunque confirmó que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones en las regiones para evitar alteraciones del proceso democrático.

Las autoridades han reiterado que la transparencia y la libertad electoral constituyen pilares esenciales del sistema democrático.

El seguimiento a las denuncias como la presentada por María José Pizarro es parte de las acciones institucionales para asegurar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto sin interferencias provenientes del ámbito laboral.

