La detención de Estefany Rodríguez se habría ejecutado por su labor periodística en EE. UU., según sus familiares

El arresto de la comunicadora, que contaría con permisos en regla, se registró cuando ella se movilizaba con su esposo estadounidense hacia un gimnasio

Periodista colombiana fue detenida por
Periodista colombiana fue detenida por el ICE en Nashville, Estados Unidos

La periodista colombiana Estefany Rodríguez, detenida por agentes armados del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nashville, Tennessee, enfrenta una situación que su familia atribuye a represalias por su labor periodística.

Juan Rodríguez, padre de la comunicadora, expresó a medios de comunicación su preocupación y desconcierto ante la captura de su hija, que se desempeñaba en Nashville Noticias y Univision 42.

Según relató Juan Rodríguez, la detención se produjo cuando Estefany se dirigía al gimnasio acompañada de su esposo, Alejandro Medina III. Ocho agentes interceptaron el vehículo, que llevaba el logotipo de Nashville Noticias.

El medio Nashville Noticias confirmó
El medio Nashville Noticias confirmó el arresto a través de un comunicado oficial y expresó su expectativa de que el proceso legal siga los cauces legales adecuados

“Iba para el gimnasio, la aborda ICE. Ellos tenían fotos de Stephany y de las actividades que realizaba”, afirmó. El padre, que trabajó como camarógrafo en el Canal RCN, resaltó que los oficiales conocían con precisión los movimientos de su hija: “Esto lo toma uno como una represalia porque ellos sabían todo su movimiento, tenían fotos, sabían que su esposo es ciudadano americano y de alguna manera la cogieron”.

La familia sostuvo que la detención carece de justificación legal. “No hay ninguna justificación, tenía todos sus trámites en regla”, aseguró Juan Rodríguez, que enfatizó que Estefany no ingresó ilegalmente a Estados Unidos y contaba con permiso de trabajo.

“Ella no opuso ninguna resistencia. No entró ilegal al país. Le dieron su estatus de trabajo”, agregó. El padre no descarta que la acción de ICE esté motivada por la cobertura periodística de su hija sobre temas migratorios y comunitarios en Nashville, una ciudad con gran presencia de población latina. “Esto puede ser por su labor periodística. Ella tenía que realizar informes sobre la migración, ya sabían sus pasos”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

La trayectoria profesional de Estefany
La trayectoria profesional de Estefany Rodríguez incluye experiencia en medios de Colombia y una destacada labor informativa en temas migratorios y sociales en Tennessee

La detención ha tenido un fuerte impacto en la familia, especialmente porque la periodista, madre de una niña de ocho años, no pudo recoger a su hija ni acudir a su trabajo tras el arresto.

Juan Rodríguez lamentó que él, ni ningún otro familiar, han podido comunicarse con Estefany desde el arresto: “No he tenido ningún tipo de contacto”, señaló, al agregar que los defensores legales de su hija confían en que la detención es ilegal.

“Lo que me comenta su esposo es que están muy confiados porque fue totalmente ilegal, porque ella entró al país legalmente, tenía su permiso de trabajo, tenía toda su documentación que ahí se exige para este tipo de cosas en el país”, afirmó.

Daniela Castillo, amiga de la periodista, también rechazó la versión de que los trámites migratorios de Estefany estuvieran irregulares. “Es mentira que todo esto es ilegal, más bien es un hostigamiento, una persecución a Stephanie por la labor que hace en Nashville, sobre todo como latina y el servicio que presta a los latinos también”, afirmó.

El otro posible motivo del arresto

De acuerdo con sus familiares y allegados, Rodríguez tenía una cita con ICE programada para el 23 de febrero, pero debió postergarse debido a una fuerte tormenta que provocó el cierre de oficinas gubernamentales.

La familia de Estefany Rodríguez
La familia de Estefany Rodríguez denunció presuntas represalias por su labor periodística y señala que la periodista informaba sobre temas migratorios en Nashville

Tras el temporal, acudió personalmente a preguntar por la nueva fecha y le indicaron que aún no estaba programada, aunque más tarde le asignaron una para finales de marzo. “Ella, después de que pasó la tormenta, se dirigió a ICE a preguntar que para cuándo estaba la cita, ya que ellos mismos la habían cancelado y le dijeron que aún no tenía cita programada. Sin embargo, le dieron otra fecha para finales de marzo volverse a presentar, pero el día de martes fue aprehendida sin más allá ni más acá”, relató su padre.

La defensa legal de la periodista ha presentado una petición ante la Corte Federal argumentando que la detención viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pues se realizó sin orden judicial y sin pruebas de riesgo de fuga, como alegó ICE. El esposo de Rodríguez denunció que la mujer fue arrestada pese a estar casada con un ciudadano estadounidense y tener todos los trámites migratorios en regla.

“En estos momentos les pido oraciones por mi esposa y nuestra familia y les agradezco a ustedes, la comunidad, el apoyo que nos brindan mientras manejamos esta injusticia que resulta de un sistema fragmentado”, expresó Medina III, citado por EFE, y que abrió una colecta en Go Fund Me para recaudar fondos para la defensa.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó su preocupación por la detención de Rodríguez y anunció que está en contacto con organizaciones internacionales para monitorear el proceso y promover que se garanticen sus derechos y su pronta liberación. “Desde la FLIP expresamos preocupación por este caso. Estamos en contacto con organizaciones internacionales y actores de defensa de la libertad de prensa para hacer seguimiento al proceso y promover que se garanticen sus derechos y su pronta liberación”, indicó la organización en su cuenta de X.

