Jerónimo Uribe se refirió a la escalada de Iván Cepeda en encuestas y mercados de apuestas: “Al Diablo lo que es del Diablo”

Jerónimo Uribe aseguró que el Centro Democrático puede tener 20 senadores en el Legislativo - crédito @jeronimoauribem/X

Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió a las mediciones de intención de voto y de mercados de apuestas que se han hecho de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Los datos que mostró indican que el aspirante Iván Cepeda Castro, que representa la continuidad de la izquierda progresista actual, liderada por el mandatario Gustavo Petro, está punteando.

En los mercados de apuestas, específicamente, Cepeda tendrá un respaldo del 52%. Le seguiría el abogado Abelardo de la Espriella, de la derecha, con el 29%; Paloma Valencia, del Centro Democrático, con el 12%; y el exembajador Roy Barreras, de la izquierda, con un 3%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

"Al Diablo lo que es del Diablo. El Heredero de las Farc está alto en las encuestas y disparado en los mercados de apuestas“, aseveró Uribe en su cuenta de X.

Aseguró que estos resultados que favorecen a Iván Cepeda pueden verse controvertidos en las urnas. El domingo 8 de marzo de 2026, la ciudadanía elegirá un nuevo Congreso de la República y votará las consulas presidenciales en las que participan nueve aspirantes de centro derecha, que integran la Gran Consulta por Colombia:

Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia) David Andrés Luna Sánchez (Sí hay un camino) Victoria Eugenia Dávila Hoyos - Vicky Dávila (Movimiento Valientes) Juan Manuel Galán Pachón (Nuevo Liberalismo) Paloma Susana Valencia Laserna (Centro Democrático) Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno) Aníbal Gaviria Correa (Unidos) Enrique Peñalosa Londoño (Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia) Juan Daniel Oviedo Arango (Con toda por Colombia)

Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia - crédito @Registraduria/X

Según Jerónimo Uribe, los resultados de esta consulta, en la que solo una persona quedará elegida para ir a la primera vuelta de las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026), no debilitarán al ninguno de los aspirantes –que, a su juicio, pueden derrotar a Cepeda–, más bien, enviarán un mensaje de “fortaleza de la oposición”.

Afirmó que el Centro Democrático puede alcanzar los suficientes votos como para contar con varios congresistas que se ubiquen en el Legislativo en el siguiente cuatrienio y que desde allí hagan oposición. Incluyó en sus cuentas al expresidente Uribe, que tras haber sido condenado en primera instancia y absuelto en segunda instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ahora quiere regresar al Congreso.

“El CD puede sacar 20 Senadores o más, ser el pilar de la fórmula que derrote al Heredero o su más férrea oposición. Se necesitan millones de votos para que @PalomaValenciaL tenga un mandato contundente de apoyo a las posiciones del @CeDemocratico y para que @AlvaroUribeVel sea Senador”, precisó.

Jerónimo Uribe se refirió a al intención de voto de los colombianos, que parece mostrar una importante escalada de Iván Cepeda - crédito @jeronimoauribem/X

En una publicación anterior, el hijo del ex jefe de Estado se refirió al panorama que enfrenta Álvaro Uribe de cara a los comicios del 8 de marzo, teniendo en cuenta que ocupa el puesto 25 en la lista del Centro Democrático al Senado de la República.

Reconoció que el expresidente está inmerso en una contienda compleja en la que otros aspirantes pueden quitarle el lugar que espera ocupar. Sin embargo, indicó que exmandatario ha estado impulsando a varios aspirantes en eventos y en sus redes sociales, con la finalidad de que alcancen los votos necesarios para tener un espacio en el Legislativo, por lo que, si no llegase a estar en el Congreso por los siguientes cuatro años, no lo consideraría una derrota.

“Si el CD saca 24 Senadores, Álvaro Uribe habrá perdido su primera elección, pero con la satisfacción de haber impulsado una lista fenomenal. Aún así, yo aspiro a que sean 25 y por eso votaré sin dudarlo por las listas del CENTRO DEMOCRÁTICO”, explicó.

Con este mensaje en X, el empresario Jerónimo Uribe dijo admirar la campaña de su padre, el expresidente Álvaro Uribe, que podría llegar de nuevo al Senado - crédito @jeronimoauribem/X