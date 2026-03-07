Colombia

Incautan más de 600 millones de pesos en Bogotá que estarían destinados a la compra de votos a un día de las elecciones

En pleno refuerzo de los controles previos a las elecciones, las autoridades de Bogotá interceptaron a un ciudadano que transportaba una elevada cantidad de dinero sin justificar su procedencia, lo que derivó en su captura y la apertura de una investigación judicial

Guardar
Decomisan $631 millones en efectivo
Decomisan $631 millones en efectivo en Santa Fe, Bogotá, a horas de las elecciones - crédito montaje @PoliciaBogota / X - Colprensa

La incautación de más de 630 millones de pesos en efectivo en Bogotá puso de relieve el esfuerzo de las autoridades para frenar el uso de recursos ilícitos en la antesala de las elecciones legislativas.

Según reportes oficiales, el operativo se realizó en la localidad de Santa Fe, donde integrantes de la Policía Nacional detectaron a un hombre que transportaba $631 millones en un morral. El capturado no presentó justificación sobre el origen del dinero y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de lavado de activos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención se desarrolló durante la tarde del 6 de marzo, en medio de los controles especiales que las fuerzas de seguridad desplegaron en la capital, a menos de 48 horas de la jornada electoral. Los uniformados detuvieron al ciudadano y aseguraron los fondos en efectivo, que quedaron bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible vinculación con compra de votos u otras prácticas ilegales.

En sus declaraciones, la Policía Nacional explicó que el hallazgo fue resultado de acciones de control en el centro de la ciudad. “Lo que comenzó como labores de control en la localidad de Santa Fe, terminó con la captura de un hombre que llevaba en un morral un total de $631 millones”, informó la institución, al precisar que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía.

En la localidad de Santa
En la localidad de Santa Fe, la Policía Nacional detuvo a un hombre que transportaba 631 millones de pesos en efectivo dentro de un morral, sin poder justificar la procedencia del dinero que estaría relacionado con la compra de votos a solo horas de iniciar las elecciones del 8 de marzo - crédito @PoliciaBogota/ X

Las autoridades subrayaron que la incautación hace parte de una estrategia nacional para evitar irregularidades y garantizar la transparencia de las votaciones. De acuerdo con los reportes, en días previos a los comicios se han decomisado sumas millonarias en diferentes regiones, aunque el caso de Bogotá destaca por el monto incautado y la proximidad de la fecha electoral.

Los controles se mantendrán en sectores estratégicos de la capital, mientras organismos como la Defensoría del Pueblo advierten sobre otros riesgos, como inscripciones irregulares de cédulas en distintos municipios. Las operaciones buscan impedir el desvío de recursos hacia delitos electorales y fortalecer la confianza en el proceso democrático.

La incautación en Santa Fe se suma a la lista de decomisos realizados en el país, en una coyuntura marcada por la vigilancia reforzada y el compromiso de las autoridades para prevenir la manipulación de los resultados. De acuerdo con los balances oficiales, cerca de 2.924 millones de pesos en efectivo han sido incautados en Colombia en el medio de operativos de control electoral, con la capital como uno de los focos principales de atención.

Más de 2.000 millones de
Más de 2.000 millones de pesos han sido incautados en diferentes regiones de Colombia a menos de 48 horas de las elecciones legislativas - crédito Policía Nacional

Como parte de los operativos que se han venido realizando durante la semana previa a las elecciones, el director de la Policía, el general William Rincón, también detalló la incautación de 77 millones de pesos en efectivo en Villavicencio que serían usados para la compra de votos.

“En la vía Granada – Villavicencio (Meta), la @PoliciaColombia incautó $77.500.000 en efectivo que, presuntamente, eran para ser utilizados para compra de votos.El dinero era transportado oculto en una maleta dentro de un vehículo que cubría la ruta Bogotá – Villavicencio. Durante el procedimiento, una persona fue capturada y ahora deberá responder ante la justicia por lavado de activos", detalló Rincón en su cuenta de X.

Ante el anuncio del general, el presidente Gustavo Petro reaccionó también desde su cuenta de X donde castigó este tipo de actos.

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la incautación en Meta y ordenó reforzar la vigilancia sobre transferencias electrónicas y pagos irregulares en el contexto electoral - crédito @petrogustavo/ X

“Otra incautación de dinero en efectivo por parte de la Policía Nacional, esta vez son 77 millones de pesos, que iban de Villavicencio a Granada. Observar los sitios donde asisten ciudadanos para recibir los dineros y pagos en especies y actuar. Jueces y fiscales deben estudiar qué son los delitos contra el sufragio. La UIAF y la inteligencia policial han recibido la orden de detectar las transferencias electrónicas masivas para la compra de votos”, escribió el mandatario.

Temas Relacionados

compra de votoscompra de votos 8 de marzodelitos electoralesElecciones Colombia 2026Elecciones legislativas de Colombia 2026Elecciones 8 de marzo 2026Cuando son las elecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Familiares denunciaron detención “desproporcionada” de la periodista colombiana Estefany Rodríguez por ICE: “No fue coincidencia”

Su padre y su hermana aseguran que el procedimiento ocurrió mientras avanzaba un trámite para regularizar su estatus migratorio y pide poder comunicarse con ella para conocer su estado

Familiares denunciaron detención “desproporcionada” de

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” buscará cerrar su participación en el torneo internacional frente a la gran favorita a llevarse el título

Colombia vs. Estados Unidos EN

Presidente Petro respondió a Lina Garrido por recordar el pasado del exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, como actor porno: “Lástima”

La reacción de la representante a la Cámara por el departamento de Arauca y del partido Cambio Radical obedeció a las publicaciones en las que el mandatario reaccionó al cameo que provocó la polémica por su aparición en la película ‘Padilla’, en homenaje al almirante José Prudencio Padilla

Presidente Petro respondió a Lina

EN VIVO: Así se prepará Colombia para las elecciones del 8 de marzo en las que se escogerá al nuevo Congreso de la República

El proceso habilita a más de 41 millones de personas para ejercer su derecho al voto. Dentro de este universo, 21.236.349 mujeres y 20.050.735 hombres figuran en los registros oficiales como aptos

EN VIVO: Así se prepará

Mario Castañeda, voz de Gokú, y David Angelo Román, ilustrador oficial de ‘Rick y Morty’, ‘Star Wars’ y ‘The Walking Dead’, lideran LupiCon 5.0 en Bogotá

Shows, actividades para todas las edades y una comunidad que crece cada año redefinen el pulso del arte y el fandom local

Mario Castañeda, voz de Gokú,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Mario Castañeda, voz de Gokú,

Mario Castañeda, voz de Gokú, y David Angelo Román, ilustrador oficial de ‘Rick y Morty’, ‘Star Wars’ y ‘The Walking Dead’, lideran LupiCon 5.0 en Bogotá

Este es el acuerdo entre productores independientes y MinCulturas tras denuncias por demoras en incentivos al cine nacional

Así fue como la creadora de contenido Dianita Ospina se enteró de que estuvo involucrada en un triángulo amoroso

Marcela Reyes habló de su inesperada salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Simplemente era por unos cuantos días”

Shakira, Karol G, Maluma y otros artistas aparecen en materiales escolares, pero generaron polémica en Paraguay: conozca la razón

Deportes

Colombia vs. Estados Unidos EN

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Alberto Gamero renunció a su cargo como técnico del Deportivo Cali: este es el candidato que suena para reemplazarlo

El gimnasta colombiano Ángel Barajas consiguió medalla de oro en el campeonato mundial de Azerbaiyán

Felipe Pardo y la hinchada de Junior protagonizan un final caliente: fuerte provocación

Bucaramanga no solo sufre por eliminación de la Copa Sudamericana: denuncian amenazas contra uno de sus jugadores