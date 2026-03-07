Incautan más de 600 millones de pesos en Bogotá que estarían destinados a la compra de votos a un día de las elecciones

Decomisan $631 millones en efectivo en Santa Fe, Bogotá, a horas de las elecciones - crédito montaje @PoliciaBogota / X - Colprensa

La incautación de más de 630 millones de pesos en efectivo en Bogotá puso de relieve el esfuerzo de las autoridades para frenar el uso de recursos ilícitos en la antesala de las elecciones legislativas.

Según reportes oficiales, el operativo se realizó en la localidad de Santa Fe, donde integrantes de la Policía Nacional detectaron a un hombre que transportaba $631 millones en un morral. El capturado no presentó justificación sobre el origen del dinero y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de lavado de activos.

La intervención se desarrolló durante la tarde del 6 de marzo, en medio de los controles especiales que las fuerzas de seguridad desplegaron en la capital, a menos de 48 horas de la jornada electoral. Los uniformados detuvieron al ciudadano y aseguraron los fondos en efectivo, que quedaron bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible vinculación con compra de votos u otras prácticas ilegales.

En sus declaraciones, la Policía Nacional explicó que el hallazgo fue resultado de acciones de control en el centro de la ciudad. “Lo que comenzó como labores de control en la localidad de Santa Fe, terminó con la captura de un hombre que llevaba en un morral un total de $631 millones”, informó la institución, al precisar que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía.

En la localidad de Santa Fe, la Policía Nacional detuvo a un hombre que transportaba 631 millones de pesos en efectivo dentro de un morral, sin poder justificar la procedencia del dinero que estaría relacionado con la compra de votos a solo horas de iniciar las elecciones del 8 de marzo - crédito @PoliciaBogota/ X

Las autoridades subrayaron que la incautación hace parte de una estrategia nacional para evitar irregularidades y garantizar la transparencia de las votaciones. De acuerdo con los reportes, en días previos a los comicios se han decomisado sumas millonarias en diferentes regiones, aunque el caso de Bogotá destaca por el monto incautado y la proximidad de la fecha electoral.

Los controles se mantendrán en sectores estratégicos de la capital, mientras organismos como la Defensoría del Pueblo advierten sobre otros riesgos, como inscripciones irregulares de cédulas en distintos municipios. Las operaciones buscan impedir el desvío de recursos hacia delitos electorales y fortalecer la confianza en el proceso democrático.

La incautación en Santa Fe se suma a la lista de decomisos realizados en el país, en una coyuntura marcada por la vigilancia reforzada y el compromiso de las autoridades para prevenir la manipulación de los resultados. De acuerdo con los balances oficiales, cerca de 2.924 millones de pesos en efectivo han sido incautados en Colombia en el medio de operativos de control electoral, con la capital como uno de los focos principales de atención.

Más de 2.000 millones de pesos han sido incautados en diferentes regiones de Colombia a menos de 48 horas de las elecciones legislativas - crédito Policía Nacional

Como parte de los operativos que se han venido realizando durante la semana previa a las elecciones, el director de la Policía, el general William Rincón, también detalló la incautación de 77 millones de pesos en efectivo en Villavicencio que serían usados para la compra de votos.

“En la vía Granada – Villavicencio (Meta), la @PoliciaColombia incautó $77.500.000 en efectivo que, presuntamente, eran para ser utilizados para compra de votos.El dinero era transportado oculto en una maleta dentro de un vehículo que cubría la ruta Bogotá – Villavicencio. Durante el procedimiento, una persona fue capturada y ahora deberá responder ante la justicia por lavado de activos", detalló Rincón en su cuenta de X.

Ante el anuncio del general, el presidente Gustavo Petro reaccionó también desde su cuenta de X donde castigó este tipo de actos.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la incautación en Meta y ordenó reforzar la vigilancia sobre transferencias electrónicas y pagos irregulares en el contexto electoral - crédito @petrogustavo/ X

“Otra incautación de dinero en efectivo por parte de la Policía Nacional, esta vez son 77 millones de pesos, que iban de Villavicencio a Granada. Observar los sitios donde asisten ciudadanos para recibir los dineros y pagos en especies y actuar. Jueces y fiscales deben estudiar qué son los delitos contra el sufragio. La UIAF y la inteligencia policial han recibido la orden de detectar las transferencias electrónicas masivas para la compra de votos”, escribió el mandatario.