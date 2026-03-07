Con fusiles y uniformes, grupo de encapuchados le declaró la guerra a alias Poporro en Bucaramanga: se hacen llamar Comandos de Santander

El video se grabó el 4 de marzo, pero se hizo viral en redes sociales el viernes 6 de marzo de 2026 - crédito Enlamira Santander/Facebook

Las autoridades de Bucaramanga abrieron una investigación luego de la difusión en redes sociales de un video en el que aparecen ocho hombres encapuchados y armados con fusiles, lanzando amenazas contra uno de los delincuentes más buscados por las autoridades en la capital de Santander: Nelson Enrique Bautista, alias Poporro.

Este sujeto es señalado de ser el líder de la organización criminal Los del Sur, y es considerado como el archirrival de Óscar Camargo, más conocido en el mundo del crimen con el alias de Pichi o el “Pablo Escobar de Bucaramanga”, y que se encuentra recluido en la cárcel de La Dorada, Caldas.

El material audiovisual se conoció en portales regionales desde el 6 de marzo de 2026, generó preocupación entre los habitantes de la ciudad y llevó a la intervención inmediata de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc) y la apertura de un proceso para esclarecer los hechos.

En las imágenes se observa a varios sujetos vestidos con prendas de camuflaje, el rostro cubierto y posicionados frente a la cámara, mientras uno de ellos lee un mensaje en el que anuncia una supuesta “guerra” contra alias Poporro.

Investigación en marcha

La Policía Metropolitana de Bucaramanga inició un proceso de verificación para determinar la autenticidad del video, identificar a los hombres que aparecen en la grabación y establecer el lugar donde fue realizado el registro audiovisual.

El subcomandante de la institución, coronel Héctor García, indicó que hasta el momento no existe información precisa sobre la identidad de los autores ni sobre el grupo que podría estar detrás de las amenazas, destacó el portal El Frente.

Además, equipos especializados revisan el armamento exhibido en las imágenes para determinar si se trata de armas reales, artefactos artesanales o réplicas.

Esta verificación es fundamental para evaluar el nivel de riesgo y la posible existencia de una estructura criminal detrás del mensaje difundido.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que evaluará si el contenido del video constituye una amenaza real para la seguridad pública en Bucaramanga.

Las autoridades recalcaron que cualquier intento de intimidación será investigado a fondo y que no se tolerarán actos que busquen alterar el orden en la capital santandereana.

Qué dicen en el video los hombres encapuchados con camuflados: con nombres propios

El video se grabó el 4 de marzo de 2026, y uno de los encapuchados armados explicó: “Queremos manifestarles a toda la comunidad en general que no vamos a permitir que personas de la ciudad de Cúcuta y Venezuela lleguen a Bucaramanga a intimidar a los comerciantes con extorsiones y amenazas, patrocinadas por Nelson Bautista Reátiga, alias Poporro, quien es el que está orquestando a dicha situación en el área metropolitana de Bucaramanga y quien actualmente está colaborando con la justicia para beneficio propio, ya que dejó de sonar de un momento a otro en los problemas de nuestra ciudad con el microtráfico y su majestuosa trabajo de trata de blancas”.

Más adelante se menciona una situación delicada porque se señalan nombres en concreto.

Según lo que menciona el vocero del grupo de hombres armados, “Poporro” habría obligado “a dichas personas (que cayeron en la red de trata de blancas que se denuncia) a llevar cocaína hacia los Estados Unidos de Norteamérica, junto con el apoyo de su hermana Amanda Bautista, quien se encuentra actualmente delinquiendo desde los Estados Unidos de Norteamérica”.

“Bastante tenemos con tener que aguantarnos a Los del Sur. Por esto declaramos objetivo militar a los antes mencionados, a Giovanni Rangel y al “Gordo” Andrés, administradores y jefes de la olla conocida como la invasión de Echeverry”, prosigue el discurso del encapuchado.

“Quienes apoyados por miembros de la Sijín Bucaramanga, conocidos por los nombres de César García Prada y Carlos Augusto Noriega, ambos subintendentes de la Policía Nacional y quienes están recibiendo dinero de las bandas criminales que para ellos no existen y operan bajo la clandestinidad, recibiendo jugosas sumas de dinero”, menciona el hombre armado en la grabación.

Al final, se dijo que “estos funcionarios de la policía, para cuidar dichos expendios de droga y crear falsos positivos para tener contentos a sus jefes, los cuales no piensan en el daño que dichos policías están causando a diferentes familias en la capital santandereana, poniendo a gente en prisión por capricho de ellos, por sobresalir en la institución”, cierra la publicación, que finaliza con la presentación de los hombres como supuestos integrantes del Comando Santander.