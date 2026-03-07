Capturan a agresor de una mujer que logró huir de violencia de género en su hogar: le quemaba las partes íntimas con una cuchara caliente

Juez ordena prisión preventiva para hombre acusado de tortura contra su pareja en Medellín - crédito imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Un nuevo caso de violencia contra la mujer ha generado indignación en Medellín, justo en la antesala del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que cada año se reaviva el debate sobre las garantías de sus derechos y su seguridad.

La Fiscalía General de la Nación informó en las últimas horas que mandó a prisión a un hombre de 36 años señalado de cometer actos de extrema violencia contra su compañera sentimental en el barrio Robledo, en Medellín.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima es una mujer de 34 años, la cual habría sufrido durante al menos seis meses agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte del hombre con el que convivía, en una vivienda que compartían junto a sus hijos menores de edad.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que la situación alcanzó uno de sus momentos más graves en febrero de este año. Según el ente acusador, el presunto agresor habría amarrado, amordazado y golpeado repetidamente a la mujer dentro de la casa.

Además, la Fiscalía señaló que el hombre presuntamente le cortó el cabello y las cejas, le causó varias lesiones con un arma cortopunzante y, en uno de los hechos más crueles denunciados, le habría quemado sus partes íntimas utilizando una cuchara caliente, según confirmaron medios locales.

Le información divulgada indicó que la víctima logró escapar el 18 de febrero, luego de otra golpiza que habría recibido por parte del señalado agresor y tras huir de la vivienda, acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido, lo que permitió iniciar el proceso judicial.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de tortura agravada, secuestro simple y violencia intrafamiliar. No obstante, el señalado agresor no aceptó los cargos.

A pesar de ello, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que el hombre deberá enfrentar el proceso judicial privado de la libertad mientras avanza la investigación.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia de género en el país, una problemática que cada año cobra visibilidad en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando organizaciones y autoridades insisten en la necesidad de fortalecer las rutas de protección para las víctimas.

Otros hechos de violencia de género en Medellín

Una grabación difundida a través de redes sociales expuso la desesperación de una madre y sus hijos en el barrio Popular 1 de Medellín, que enfrentan amenazas y acoso persistente por parte de su expareja.

El testimonio de la mujer, presentado en una transmisión en vivo, revela no solo el padecimiento de su familia, sino también la creciente preocupación social frente a la respuesta de las autoridades y la grave incidencia de la violencia de género en Colombia.

En una de las grabaciones que publicó la víctima, el agresor profiere insultos y amenazas directas mientras permanece en la vivienda y sus palabras quedan registradas en el video: “No la salva nadie (...) No vengan, manipuladora”.

Ante la intimidación, la mujer intenta contactar a la Policía y suplica: “Hola buenas, cuadrante, necesito que me colaboren en el Popular 1, por favor ayúdenme”.

Las imágenes muestran al hombre insistiendo en quedarse y dañando enseres domésticos, mientras interroga a su hija sobre si quiere que él permanezca.

La menor, claramente afectada, responde entre lágrimas que no lo desea y el caso generó inquietud y reacciones entre vecinos y usuarios de redes sociales, que cuestionan la falta de acciones institucionales y demandan una protección eficaz.

La publicación de la denuncia motivó una serie de comentarios que resaltan la percepción de indefensión de las víctimas y la lentitud de la justicia. Entre las opiniones más destacadas se encuentran mensajes como: “Ella puede poner la denuncia, pero hasta que no le haga daño, no le hacen caso porque así es la justicia en este país, qué tristeza”.

Otros usuarios remarcaron la necesidad de no juzgar a la mujer por su pasada relación y urgieron a las autoridades a intervenir y acompañarla en el proceso.

La situación de esta familia se suma a los 2 feminicidios y 26 tentativas ocurridos sólo en enero de 2026, lo que ilustra la continuidad y magnitud de una problemática nacional que afecta profundamente a las mujeres, según los datos recolectados por la Defensoría del Pueblo.