Colombia

Autoridades incautan armas, publicidad política y más de 40 millones de pesos a presunta integrante del Clan del Golfo en Condoto, Chocó

Las autoridades confirmaron la detención de una mujer señalada de pertenecer a la subestructura Jhon Fredy Orejuela “Carretera” del Clan del Golfo, durante un allanamiento en Chocó que dejó como resultado la incautación de armas, dinero en efectivo y publicidad electoral

Guardar
En un operativo conjunto realizado
En un operativo conjunto realizado en el corregimiento de Opogodó, municipio de Condoto, Chocó, fue capturada una presunta integrante del Clan del Golfo, a quien le incautaron armas de fuego, 45 millones de pesos en efectivo y abundante material de propaganda política vinculado a un aspirante electoral - crédito @Ejercito_Div7/ X

En el municipio de Condoto, Chocó, fue capturada una presunta integrante del Clan del Golfo en un operativo conjunto del Batallón de Ingenieros Militares Julio Londoño Londoño y la Policía Nacional, en medio de la ofensiva nacional contra los delitos electorales.

La intervención tuvo lugar en el corregimiento de Opogodó, donde las autoridades ejecutaron una orden de registro y allanamiento que permitió identificar a la mujer como parte de la subestructura Jhon Fredy Orejuela “Carretera”, vinculada a este grupo armado ilegal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en poder de la capturada un arsenal compuesto por una escopeta, dos revólveres y una pistola, así como 45 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue la incautación de material publicitario relacionado con un aspirante político. Entre los elementos decomisados se encuentran 180 calcomanías, 174 tarjetas, 84 planillas de votación, 49 folletos, 12 camisetas y dos pendones con propaganda electoral.

Una mujer señalada como integrante
Una mujer señalada como integrante del Clan del Golfo fue capturada en Condoto, Chocó, con armas, dinero en efectivo y abundante material publicitario de un aspirante político - crédito @Ejercito_Div7/ X

De acuerdo con el comunicado oficial de la Séptima División del Ejército Nacional, en el inmueble donde se realizó el operativo se recolectaba inteligencia delictiva y se desarrollaban actividades pseudopolíticas atribuibles a la estructura criminal. El material incautado refuerza las sospechas sobre la posible compra de votos y constreñimiento electoral en la región, prácticas que han sido señaladas por las autoridades como uno de los principales desafíos en la antesala de las elecciones legislativas.

La mujer capturada, junto con el dinero, las armas y la publicidad política, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización correspondiente. El Ministerio de Defensa, a través del ministro Pedro Sánchez, informó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional desplegada en once departamentos, la cual ya suma 15 personas capturadas y el decomiso de más de 1.760 millones de pesos en efectivo.

Operativos en varias regiones han
Operativos en varias regiones han permitido descubrir dinero oculto en bolsos, vehículos y fajas corporales, reforzando las sospechas de manipulación electoral - crédito Luisa González/ Reuters

Otros decomisos millonarios y capturas marcan la lucha contra delitos electorales en Colombia

Las autoridades han intensificado los operativos en distintas regiones del país para combatir los delitos electorales, logrando incautaciones millonarias de dinero presuntamente destinado a la compra de votos.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que en lo que va de 2026 se han decomisado 1.760 millones de pesos en 14 procedimientos, con 20 capturas, algunas en flagrancia y con medidas de aseguramiento intramural.

Los controles de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares han evidenciado diferentes métodos empleados para movilizar grandes sumas de efectivo. En varias intervenciones, el dinero fue encontrado oculto en bolsos, fajas corporales y vehículos. Los montos confiscados varían desde 20 millones hasta más de 400 millones de pesos por caso.

Las capturas estarían vinculadas, presuntamente,
Las capturas estarían vinculadas, presuntamente, a la compra y venta de votos en varios puntos del país - crédito Colprensa

Entre los operativos recientes, el 3 de febrero en Barrancabermeja, Santander, se detuvo a dos personas con 109,9 millones de pesos y un arma de fuego. En Villavicencio, Meta, el 5 de febrero, se incautaron casi 57 millones de pesos a un individuo que no justificó su procedencia. En rutas estratégicas como la vía Ibagué-Girardot y la ruta 25 en Buenaventura, varios controles permitieron decomisar dinero oculto en vehículos, lanchas y remolques.

Los procedimientos no solo permitieron incautar efectivo, sino también propaganda política, listados de nombres y stickers, reforzando la sospecha de manipulación electoral. En el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta y en controles de carreteras en San Onofre, Sucre, y Condoto, Chocó, también se halló dinero junto a material proselitista.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, comunicó incautaciones posiblemente asociadas a delitos electorales - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro Sánchez señaló que estos operativos buscan proteger la transparencia del proceso electoral. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral recordó que la ley contempla penas de prisión de hasta nueve años y multas de hasta 1.200 salarios mínimos para quienes participen en la compra de votos. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas capturas antes de la jornada electoral.

Temas Relacionados

delitos electorales Colombiacompra de votosElecciones Colombia 2026Elecciones legislativas de Colombia 2026publicidad políticaColombia-Noticias

Más Noticias

Cattaleya, la Golden Retriever que fue despedida con mariachis antes de su eutanasia

La escena generó miles de reacciones y recordó otros episodios recientes que han despertado conversaciones sobre la relación entre las personas y los animales

Cattaleya, la Golden Retriever que

Brayant Naranjo admitió subastar vehículos de la Gobernación del Quindío y aseguró que el gobernador estaba al tanto: “Asumo responsabilidad”

Infobae Colombia conoció una carta del exfuncionario donde expuso la presión financiera y los incumplimientos dentro de la estructura política y administrativa local, y relató cómo impactó en su entorno personal y el de otros

Brayant Naranjo admitió subastar vehículos

Cayó ladrona de celulares en Transmilenio: se le incautaron 5 dispositivos que habría robado en una estación del centro de Bogotá

La Policía Nacional sorprendió a la joven con los móviles ocultos entre su ropa, justo cuando intentaba huir tras ser detectada por las cámaras del sistema en la estación Universidades de Bogotá

Cayó ladrona de celulares en

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que “el TransmiCable de San Cristóbal ya alcanza 85,57%”

Según estimados por parte de la administración distrital, se espera que los usuarios puedan disfrutar del servicio a partir de diciembre de 2026

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” buscará cerrar su participación en el torneo internacional frente a la gran favorita a llevarse el título

Colombia vs. Estados Unidos EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército y ELN se enfrentan

Ejército y ELN se enfrentan en el departemento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

ENTRETENIMIENTO

Westcol le confesó a Kris

Westcol le confesó a Kris R que considera las letras de sus canciones “muy groseras”: así reaccionó el cantante

Alexis Escobar aseguró que le “hicieron el cajón” para la canción de la selección Colombia, contó qué artistas de música popular ya se disculparon

Influenciadora MAV y su novio aconsejaron a Westcol para mantener una relación sana: “Hacer lo que diga la mujer”

Mario Castañeda, voz de Gokú, y David Angelo Román, ilustrador oficial de ‘Rick y Morty’, ‘Star Wars’ y ‘The Walking Dead’, lideran LupiCon 5.0 en Bogotá

Este es el acuerdo entre productores independientes y MinCulturas tras denuncias por demoras en incentivos al cine nacional

Deportes

Luis Díaz ya palpita el

Luis Díaz ya palpita el Mundial 2026 con la selección Colombia tras la goleada del Bayern Múnich: “Se viene lo bueno”

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota del Deportivo Cali ante Once Caldas

Alberto Gamero renunció a su cargo como técnico del Deportivo Cali: este es el candidato que suena para reemplazarlo

El gimnasta colombiano Ángel Barajas consiguió medalla de oro en el campeonato mundial de Azerbaiyán