Autoridades incautan armas, publicidad política y más de 40 millones de pesos a presunta integrante del Clan del Golfo en Condoto, Chocó

En un operativo conjunto realizado en el corregimiento de Opogodó, municipio de Condoto, Chocó, fue capturada una presunta integrante del Clan del Golfo, a quien le incautaron armas de fuego, 45 millones de pesos en efectivo y abundante material de propaganda política vinculado a un aspirante electoral - crédito @Ejercito_Div7/ X

En el municipio de Condoto, Chocó, fue capturada una presunta integrante del Clan del Golfo en un operativo conjunto del Batallón de Ingenieros Militares Julio Londoño Londoño y la Policía Nacional, en medio de la ofensiva nacional contra los delitos electorales.

La intervención tuvo lugar en el corregimiento de Opogodó, donde las autoridades ejecutaron una orden de registro y allanamiento que permitió identificar a la mujer como parte de la subestructura Jhon Fredy Orejuela “Carretera”, vinculada a este grupo armado ilegal.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en poder de la capturada un arsenal compuesto por una escopeta, dos revólveres y una pistola, así como 45 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue la incautación de material publicitario relacionado con un aspirante político. Entre los elementos decomisados se encuentran 180 calcomanías, 174 tarjetas, 84 planillas de votación, 49 folletos, 12 camisetas y dos pendones con propaganda electoral.

Una mujer señalada como integrante del Clan del Golfo fue capturada en Condoto, Chocó, con armas, dinero en efectivo y abundante material publicitario de un aspirante político - crédito @Ejercito_Div7/ X

De acuerdo con el comunicado oficial de la Séptima División del Ejército Nacional, en el inmueble donde se realizó el operativo se recolectaba inteligencia delictiva y se desarrollaban actividades pseudopolíticas atribuibles a la estructura criminal. El material incautado refuerza las sospechas sobre la posible compra de votos y constreñimiento electoral en la región, prácticas que han sido señaladas por las autoridades como uno de los principales desafíos en la antesala de las elecciones legislativas.

La mujer capturada, junto con el dinero, las armas y la publicidad política, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización correspondiente. El Ministerio de Defensa, a través del ministro Pedro Sánchez, informó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional desplegada en once departamentos, la cual ya suma 15 personas capturadas y el decomiso de más de 1.760 millones de pesos en efectivo.

Operativos en varias regiones han permitido descubrir dinero oculto en bolsos, vehículos y fajas corporales, reforzando las sospechas de manipulación electoral - crédito Luisa González/ Reuters

Otros decomisos millonarios y capturas marcan la lucha contra delitos electorales en Colombia

Las autoridades han intensificado los operativos en distintas regiones del país para combatir los delitos electorales, logrando incautaciones millonarias de dinero presuntamente destinado a la compra de votos.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que en lo que va de 2026 se han decomisado 1.760 millones de pesos en 14 procedimientos, con 20 capturas, algunas en flagrancia y con medidas de aseguramiento intramural.

Los controles de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares han evidenciado diferentes métodos empleados para movilizar grandes sumas de efectivo. En varias intervenciones, el dinero fue encontrado oculto en bolsos, fajas corporales y vehículos. Los montos confiscados varían desde 20 millones hasta más de 400 millones de pesos por caso.

Las capturas estarían vinculadas, presuntamente, a la compra y venta de votos en varios puntos del país - crédito Colprensa

Entre los operativos recientes, el 3 de febrero en Barrancabermeja, Santander, se detuvo a dos personas con 109,9 millones de pesos y un arma de fuego. En Villavicencio, Meta, el 5 de febrero, se incautaron casi 57 millones de pesos a un individuo que no justificó su procedencia. En rutas estratégicas como la vía Ibagué-Girardot y la ruta 25 en Buenaventura, varios controles permitieron decomisar dinero oculto en vehículos, lanchas y remolques.

Los procedimientos no solo permitieron incautar efectivo, sino también propaganda política, listados de nombres y stickers, reforzando la sospecha de manipulación electoral. En el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta y en controles de carreteras en San Onofre, Sucre, y Condoto, Chocó, también se halló dinero junto a material proselitista.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, comunicó incautaciones posiblemente asociadas a delitos electorales - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro Sánchez señaló que estos operativos buscan proteger la transparencia del proceso electoral. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral recordó que la ley contempla penas de prisión de hasta nueve años y multas de hasta 1.200 salarios mínimos para quienes participen en la compra de votos. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas capturas antes de la jornada electoral.