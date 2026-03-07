Armando Benedetti expuso a delegados de la Unión Europea las dudas de Petro sobre el software electoral: “Les advertí”

Durante el encuentro explicó las garantías de seguridad y las medidas adoptadas por el Gobierno para las elecciones - crédito Ministerio del Interior

En la tarde del sábado 7 de marzo, un día antes las elecciones al Congreso en Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo un encuentro con 12 diputados que integran la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en el que abordó las garantías de seguridad para los comicios del domingo 8 de marzo.

En la reunión, el jefe de cartera trasladó a los observadores internacionales las dudas que ha manifestado el presidente Gustavo Petro sobre el software utilizado en el preconteo y escrutinio de votos en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó el mismo Benedetti al término de la reunión, expuso tanto las inquietudes planteadas por el mandatario como las acciones adoptadas por el Gobierno para fortalecer la seguridad del proceso electoral.

“Eso significa que creen en nuestro proceso democrático. Les advertí de lo que ha dicho el presidente sobre el software, de que aún no es del Estado y que tampoco estará presto para los partidos el día de elecciones y al mismo tiempo, la seguridad que ha prestado el Gobierno nacional como nunca antes, siete meses antes de que fueran inscritos como candidatos en materia de personas, de hombres, de carros blindados, etcétera”, afirmó el ministro.

Medidas de seguridad para candidatos y zonas de riesgo

Según el Ejecutivo, se dispusieron 904 personas de protección de la Unidad Nacional de Protección para aspirantes a cargos de elección - crédito @mindefensa/X

Según explicó el ministro del Interior, el Gobierno nacional ha dispuesto un conjunto de mecanismos adicionales de protección con el objetivo de reducir riesgos durante la campaña y la jornada electoral.

“El Estado dispuso 904 personas de protección de la Unidad Nacional de Protección, además de nuevos dispositivos de seguridad como 710 policías, 189 vehículos convencionales, 589 chalecos de protección y 328 vehículos blindados”, señaló Benedetti al detallar los recursos destinados a la protección de candidatos.

El funcionario precisó que estas acciones complementan los esquemas de seguridad existentes y se orientan principalmente a regiones donde se han identificado mayores niveles de riesgo electoral o de violencia.

De acuerdo con el ministro, “los principales focos están en el Catatumbo, en Norte de Santander; en el suroccidente del país, particularmente en Nariño, Valle del Cauca y Chocó; y en algunas zonas del Magdalena Medio. En total son cerca de 108 municipios donde se concentra la mayor alerta”, indicó.

Paralelamente, el Gobierno instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional que monitoreará el desarrollo de las elecciones desde la sede del Ministerio del Interior en Bogotá. Desde ese centro de coordinación se hará seguimiento permanente a la jornada electoral y se articulará la respuesta institucional ante cualquier eventualidad.

A estas acciones se suma el despliegue de la fuerza pública durante el día de elecciones, que contará con cerca de 246.000 uniformados entre militares y policías encargados de garantizar la seguridad de los puestos de votación y del transporte del material electoral.

Transparencia electoral y funcionamiento del sistema de resultados

La Registraduría anunció que digitalizará y publicará los tres formularios E14 para reforzar los controles de transparencia - crédito Registraduría

Durante la reunión con la misión europea, el ministro también se refirió a los mecanismos de control implementados en el sistema de resultados electorales, en medio de las inquietudes que el presidente Petro ha manifestado sobre el funcionamiento del software de preconteo.

El jefe de Estado ha señalado públicamente que el sistema utilizado para el conteo preliminar de votos se ha empleado desde 2007 con modificaciones limitadas y bajo la operación de una empresa privada. En ese contexto, ha mencionado una decisión judicial relacionada con la necesidad de contar con un software administrado por el Estado.

El mandatario sostuvo que en Colombia no se ha realizado una auditoría pública completa del código fuente del sistema electoral. “En mi opinión hay un desacato a la justicia, porque no se ha entregado el código fuente del software a los partidos, a las veedurías, a la ciudadanía que quiera estudiarlo a profundidad”, manifestó en una intervención pública.

Asimismo, señaló que el preconteo no constituye el resultado legal definitivo del proceso electoral. “La etapa de preconteo que verán ustedes el domingo, en primer lugar, no es legal en Colombia”, afirmó, al explicar que el resultado oficial corresponde al escrutinio realizado posteriormente por las autoridades judiciales.

El presidente también indicó que históricamente se han presentado diferencias entre el preconteo y el escrutinio definitivo, y sostuvo que la participación de testigos electorales y la impugnación de mesas con irregularidades son mecanismos contemplados en la legislación para verificar los resultados.

Frente a estas inquietudes, el ministro Benedetti explicó a la delegación europea que el sistema electoral incorporará medidas adicionales de verificación: “Por primera vez la Registraduría anunció que digitalizará y cargará los tres formularios E14 de captura de información electoral, los cuales deben coincidir entre sí para garantizar mayor control y transparencia”.

Estrategias contra la compra de votos

Benedetti presentó a los delegados de la Unión Europea las medidas para combatir delitos electorales, entre ellos la compra de votos - crédito Ministerio del Interior

Otro de los puntos abordados por el Gobierno es la prevención de delitos electorales, especialmente la compra de votos, una práctica que las autoridades buscan combatir durante el proceso electoral.

El ministro Benedetti señaló que el Ejecutivo adoptó medidas para enfrentar este fenómeno y recordó que el presidente Petro anunció incentivos para quienes aporten información que permita capturar a responsables de esta conducta.

“El presidente de la República ha ofrecido, por primera vez, recompensas para capturar a las personas que compran votos, como parte de la estrategia para combatir este delito electoral”, indicó el ministro.