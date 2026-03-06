Rectora de la Fundación Universitaria San José dejó el cargo en medio de polémica por títulos irregulares

La Fundación Universitaria San José indicó que el Consejo Superior anunciará próximamente el nombre del nuevo rector o rectora que quedará a cargo de la conducción académica y administrativa - crédito Universidad San José

La salida de Romelia Ñuste Castro de la rectoría se produce en medio de la polémica de la Fundación Universitaria San José por cuestionamientos relacionados con la expedición de títulos académicos. En los últimos meses, varias denuncias han señalado posibles irregularidades en los procesos de titulación dentro de la institución.

Uno de los casos más visibles fue el de Juliana Guerrero, que aspiraba al cargo de viceministra de Juventudes y presentó un título profesional irregular otorgado por la universidad. Posteriormente, se conoció que el diploma habría sido expedido sin que se acreditara el cumplimiento de requisitos obligatorios para graduarse, entre ellos la presentación de la prueba Saber Pro, exigida en Colombia para obtener el título profesional.

La universidad anuló el título profesional de Juliana Guerrero tras detectarse que no cumplía requisitos obligatorios como la prueba Saber Pro en Colombia - crédito @jguerrero112/Instagram

Tras conocerse la situación, la propia Fundación Universitaria San José decidió anular los títulos otorgados a Guerrero al no comprobarse que hubiera cumplido con las condiciones académicas requeridas. A partir de ese caso, surgieron cuestionamientos más amplios sobre los procedimientos de titulación dentro de la institución.

Durante varios meses también se señaló la posible existencia de otros diplomas expedidos sin que se hubieran cumplido plenamente los requisitos académicos. Entre las denuncias se mencionan situaciones en las que el examen Saber Pro habría sido presentado después de recibir el título o, incluso, casos en los que no habría sido presentado. Estas revelaciones dieron lugar a investigaciones administrativas y judiciales orientadas a establecer el alcance de las irregularidades y determinar eventuales responsabilidades. Las autoridades buscan establecer si existieron fallas en los controles internos de la institución.

En paralelo con esta coyuntura, la Fundación Universitaria San José informó que Ñuste Castro concluyó su periodo al frente de la rectoría, cargo que ejerció entre 2021 y 2026. Con ello se cierra un ciclo de cinco años en la dirección académica y administrativa de la institución. De acuerdo con la información entregada por la universidad, durante su administración se impulsaron procesos de crecimiento institucional y de ampliación de la cobertura educativa. Las directivas señalaron que en ese periodo se registró un incremento en el número de estudiantes matriculados y una expansión de la presencia de la institución en distintas regiones del país.

Durante la gestión de Ñuste Castro, la Fundación Universitaria San José reportó crecimiento institucional y aumento de la cobertura educativa a nivel nacional - crédito Fundación San José

Según los datos compartidos por la propia universidad, su modelo educativo permitió extender la cobertura hasta alcanzar presencia en el 90% de los municipios del territorio nacional. Este enfoque, explican, estuvo orientado a facilitar el acceso a la educación superior para personas que combinan su formación académica con responsabilidades laborales.

Sobre ese proceso, la rectora saliente señaló que durante su gestión “la institución amplió su alcance y consolidó su oferta educativa en diferentes zonas del país”, destacando el enfoque dirigido a estudiantes que trabajan y desean continuar su formación profesional. Además, la institución indicó que este modelo buscó responder a las necesidades de formación de poblaciones que, por razones laborales o geográficas, enfrentan mayores dificultades para acceder a programas universitarios tradicionales.

El modelo educativo de la universidad permitió alcanzar presencia en el 90% de los municipios colombianos, facilitando el acceso a la educación superior - crédito Fundación Universitaria San José

Con el cierre de este periodo, la institución inició el proceso para elegir a la persona que asumirá la rectoría en los próximos años. La Fundación Universitaria San José indicó que el Consejo Superior anunciará próximamente el nombre del nuevo rector o rectora que quedará a cargo de la conducción académica y administrativa.

La universidad señaló que la próxima dirección tendrá como objetivo continuar los procesos institucionales en marcha y fortalecer áreas relacionadas con la innovación educativa, el desarrollo académico y la proyección institucional. Asimismo, se espera que la nueva administración mantenga las estrategias de expansión territorial y consolidación académica que la institución ha venido impulsando en los últimos años.