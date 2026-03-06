Petro aprovechó el funeral de Jesse Jackson para pedirle a Trump que se separe de Benjamín Netanyahu: “Es necesario”

El presidente Gustavo Petro instó al mandatario de Estados Unidos separarse de los misiles y optar por proteger la vida - crédito @infopresidencia/X

Desde Chicago (Estados Unidos), durante las exequias del activista de los derechos civiles, exsenador y reverendo Jesse Jackson, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje al mandatario Donald Trump. Su declaración se enfocó en los conflictos que se han registrado en Medio Oriente y en los que ha intervenido tanto el Gobierno norteamericano como el israelí.

El jefe de Estado colombiano instó a Trump a alejarse del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. “Hoy es el momento, decía, de que el presidente de Estados Unidos, mirando el retrato de Lincoln, él y yo personalmente, ante un bonito jardín de rosas que él diseñó, pueda separarse completamente de quien lo lleva a él y a la humanidad a un abismo”, indicó.

Petro acusó al primer ministro israelí de ordenar el lanzamiento de bombas en territorios donde niños, niñas y adolescentes estaban presentes. “Separarse de Netanyahu es necesario, separarse de quien lanza misiles contra niños y niñas en el planeta Tierra, separarse de los misiles y hablar de un pacto por la vida”, precisó.

Gustavo Petro dio sus condolencias por la muerte de Jesse Jackson, un líder de los derechos civiles de los Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

De igual manera, pidió a la comunidad internacional unirse para impedir la continuidad de la guerra. Esto, teniendo en cuenta que Israel estuvo involucrada en un cruento conflicto con el grupo terrorista palestino Hamas y que ahora tanto el Gobierno de Estados Unidos como el israelí están en guerra con Irán, que tiene armamento nuclear.

Para Petro, esta situación pone en peligro a todo el planeta y advirtió que no hay manera de hacer frente a las armas utilizadas en una guerra.

“Nos toca unirnos, nos toca construir un arcoíris para todo el planeta. Contra los misiles no hay fusiles que valgan; contra los misiles lo que hay es palabra que tiene poder y multitud, y la multitud se llama humanidad”, dijo.

El presidente Gustavo Petro saludó al exmandatario de Estados Unidos Barack Obama durante el funeral de Jesse Jackson en Chicago - crédito @AndresCamiloHR/X

En el funeral de Jesse Jackson también estuvieron presentes otros líderes como los expresidentes Bill Clinton y Joseph Biden y la exvicepresidenta Kamala Harris. También asistió el exmandatario de Estados Unidos Barack Obama, con el que el jefe de Estado Gustavo Petro se saludó con un estrechón de manos.

Al intervenir ante la multitud, el presidente colombiano expresó su solidaridad con la familia del activista de los derechos civiles y recordó que lo condecoró.

“A toda la familia Jackson, mi sentido pésame, mi solidaridad en momentos que se vuelven difíciles. Vivimos tiempos difíciles (...). Con Jesse Jackson, al que conocí una vez y al que condecoré con una de las más grandes condecoraciones de la República de Colombia”, detalló.

La guerra en Medio Oriente que Petro rechaza: Cancillería se pronunció

Al igual que el mandatario Petro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia condenó el conflicto en Medio Oriente, que se recrudeció con los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero de 2026. La cartera calificó estas acciones como agravantes para la inestabilidad en la región.

La Cancillería Colombia pidió el cese de hostilidades en Oriente Medio - crédito @CancilleriaCol/X

En un comunicado, hizo hincapié en la importancia de adoptar medidas inmediatas para así poder “evitar una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para la región y para la estabilidad global”. El llamado estuvo dirigido especialmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que instó a asumir su responsabilidad en la protección de la población civil y a implementar acciones urgentes para salvaguardar la vida de las personas.

Además, la Cancillería criticó el uso de la fuerza por parte de los países, al señalar que “solo profundiza el dolor, alimenta el odio y multiplica el sufrimiento de quienes no participan en las decisiones políticas ni militares”. Aseguró que hay una obligación jurídica y moral de respetar el derecho internacional y humanitario, así como de garantizar la protección de la sociedad civil.