Otro ciudadano estadounidense inadmitido en Medellín: le hallaron historial de presuntas agresiones sexuales a menores de edad

El ciudadano norteamericano cuenta con un historial delictivo de agresión sexual, en los Estados Unidos - crédito Migración Colombia

Las autoridades migratorias en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, inadmitieron en menos de 24 horas a un segundo ciudadano estadounidense que presentó antecedentes relacionados con delitos sexuales.

Esta acción, confirmada por Migración Colombia y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la incidencia del intento de ingreso de ciudadanos norteamericanos en búsqueda de turismo sexual en la capital antioqueña, y la respuesta con controles reforzados para prevenir su entrada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Otro más. Go home. Gracias al trabajo articulado con @MigracionCol, fue inadmitido un ciudadano estadounidense, que registra alerta Angel Watch. Con este ya serían 14 los inadmitidos en lo que va corrido del año. Desde Medellín seguimos trabajando sin tregua para que este tipo de depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas. No bajamos la guardia (sic)”, escribió el alcalde antioqueño en sus redes sociales.

Fico Gutiérrez se refirió a las devoluciones de extranjeros en Medellín por casos de delitos sexuales - crédito @FicoGutierrez/X

Por su parte, desde Migración Colombia confirmaron que el respectivo proceso judicial del ciudadano extranjero no se puede realizar en territorio nacional, debido a propia inadmisión.

“El proceso judicial, con material probatorio y demás se lleva a cabo en su país de origen. A Colombia ni siquiera se les hace ingreso. No entran. Abordan el mismo vuelo que los trajo”, señalaron voceros oficiales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la inadmisión del ciudadano norteamericano - crédito @FicoGutierrez/X

En menos de un día ocurrió otro caso con otro ciudadano de Estados Unidos que arribó al aeropuerto internacional que sirve a Medellín. Tras ser sometido a los controles de rutina, fue detectada una alerta en el sistema Angel Watch, mecanismo que reporta antecedentes o condenas por conductas sexuales ilícitas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el hecho a través de su cuenta en la red social X. “Desde Medellín seguimos trabajando sin tregua para que este tipo de depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas”, manifestó el mandatario, frente al caso en mención.

La administración local y las autoridades migratorias mantienen encendidos los mecanismos de alerta para impedir el ingreso de personas con antecedentes por delitos sexuales.

Las medidas buscan fortalecer la protección de la población infantil y adolescente, que constituye uno de los grupos más vulnerables ante estas conductas criminales.

Indignación por gesto de estadounidense detenido en aeropuerto de Medellín: “Solo venía a tener sexo con colombianas”

El 25 de febrero de 2026, un hombre estadounidense proveniente de Miami fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova luego de confesar que su único propósito era “tener sexo con colombianas porque son las mejores”, según la información del reporte oficial de Migración Colombia.

En su equipaje, el viajero portaba gran cantidad de preservativos, potenciadores y juguetes sexuales, y adoptó una actitud grosera ante el personal de migración, que dispuso su retorno inmediato en el mismo vuelo.

Durante el proceso de inadmisión, el propio infractor afirmó a los funcionarios que eso “es lo único que lo trae a Colombia” y realizó un gesto de “v de victoria” con sus dedos al ser fotografiado por las autoridades de Migración.

Según el reporte de Migración, el extranjero solo tenía en su equipaje preservativos, potenciadores y juguetes sexuales - crédito Migración Colombia

Migración Colombia reveló que este fenómeno ha propiciado la intensificación de entrevistas y revisiones exhaustivas en los puestos de control. En 2025, las cifras oficiales registraron 110 inadmisiones en el país por motivos asociados al turismo sexual, de las cuales 45 correspondían a ofensores sexuales identificados y 65 tenían antecedentes por delitos contra niñas, niños y adolescentes, conforme a datos de la plataforma Angel Watch y acuerdos de cooperación internacional.

La estrategia actual apunta a impedir el ingreso de individuos que pretendan justificar su viaje con fines sexuales y porten en su equipaje objetos asociados a la explotación. Según la directora de Migración, Medellín y su área metropolitana han emergido como epicentro de acciones intensificadas para “combatir este fenómeno” y proteger a colectivos vulnerables, mientras la ciudad permanece bajo estrecha observación de las autoridades y de la opinión internacional.