Oswaldo Ortiz, quien afirmó que el dólar alcanzaría los $10.000, increpó a Margarita Rosa de Francisco: “Ni con una pistola en la sien”

Margarita Rosa de Francisco reafirmó su postura de no votar por Abelardo de la Espriella - crédito OswaldoOrtiztv/Instagram

La actriz vallecaucana Margarita Rosa de Francisco fue “acorralada” en las calles de Miami (Estados Unidos) por un grupo de seguidores de Abelardo de la Espriella, entre los que se encontraba Oswaldo Ortiz, recordado por “vaticinar” que el dólar llegaría a $10.000 tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

El encuentro, que se viralizó en redes sociales, tuvo lugar durante una jornada de votación en el consulado colombiano y derivó en escenas de tensión entre simpatizantes de tendencias políticas opuestas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ortiz, que actualmente es candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de connacionales residentes en el exterior, avalado por el movimiento Salvación Nacional, confrontó a De Francisco con preguntas sobre el número de menores víctimas del conflicto armado.

Margarita Rosa de Francisco enfrenta preguntas de seguidores de Abelardo de la Espriella durante votación en el consulado colombiano de Miami - crédito Fotomontaje Infobae (OswaldoOrtiz/Instagram)

El ciudadano, que busca su tercer intento de llegar al Congreso tras haber estado en el Partido de la U en 2018 y el Centro Democrático en 2022, interpeló a la actriz de Café con aroma de mujer, abierta defensora del Gobierno Petro, generando un intercambio que rápidamente subió de tono.

El diálogo fue inicialmente breve y cortante. Ortiz saludó: “Margarita Rosa, ¿cómo estás, mi amor?”, a lo que De Francisco respondió: “¿Cómo estás?”.

Ortiz le consultó: “¿Qué opinas de esos 18.000 muchachitos?”, refiriéndose al número de menores afectados por exmiembros de las hoy extintas Farc, que ellos mismo reconocieron recientemente.

De Francisco respondió: “Terrible”, pero la insistencia prosiguió: “¿Y Cepeda debe saber algo de eso o no?”. De Francisco replicó: “Pues no, tiene que saber. Pero no me vas a convencer. Ni con una pistola en la sien le voto yo a ese hombre (refiriéndose a Abelardo de la Espriella”.

El ambiente se tensó aún más cuando la actriz, ante la pregunta sobre a quién apoyaría en los comicios, zanjó: “El voto es secreto”.

Durante la confrontación, se escucharon comentarios de otros simpatizantes de derecha. Una mujer expresó: “Uy, no, pero es que el mosquito en la sopa no nos puede faltar”. Ortiz, al notar que De Francisco se alejaba, exclamó: “Se me fue Margarita Rosa. Se me fue. Se me fue Margarita Rosa”, mostrando con ello el carácter incómodo del encuentro para la actriz.

El influenciador cristiano hará su tercer intento por llegar al Congreso de la República - crédito ( Universidad Nacional-OswaldoOrtiz/Instagram)

Incómodo enfrentamiento entre seguidores de derecha e izquierda

La situación no se limitó al intercambio con De Francisco. Ortiz también increpó, al parecer, a otros ciudadanos que ejercían su derecho al voto en el consulado de Colombia en Miami.

En otro de sus videos, Ortiz se dirige a un grupo de personas, cuestionando su respaldo al progresismo y provocando una confrontación verbal que involucró a varios presentes. “Colombia, la que tenemos que recuperar”, dijo Ortiz, a lo que un ciudadano replicó: “¿De qué?”.

El religioso Oswaldo Ortiz increpó a dos seguidores del progresismo en Miami - crédito OswaldoOrtiztv/Instagram

La discusión giró en torno a las cifras de menores afectados por la violencia, con Ortiz insistiendo en “18.000 niños” y su interlocutor respondiendo: “6.402 qué, según la ONU”.

La conversación escaló a insultos y descalificaciones personales. Ortiz lanzó: “¿No te duelen los muchachos? ¿Tú tienes hijos? ¿Pero los tienes o no los tienes? 18.000 niños o no los tienes. Me puedes insultar de muchas formas personales si quieres. Mientras no haya sido guerrillero y no haya tenido sangre en mis manos, estoy tranquilo. Socialista, comunista, ¿en Miami? ¿Socialista en Miami? Por esta gente los cubanos están hoy aquí en Miami”.

El ciudadano respondió: “Me está amenazando”, mientras grababa con su celular, a lo que Ortiz continuó: “Huyendo de la miseria castrista”, en referencia a la migración cubana.

El intercambio incluyó acusaciones de complicidad con el conflicto armado y alusiones directas a figuras políticas como Iván Cepeda, a quien Ortiz llamó “asesino” y señaló como “cómplice”.

En la discusión, Ortiz, visiblemente alterado, instó a grabar la escena y subirla a redes: “Papi, grábemelo, grábemelo y súbalo. Grábemelo y súbalo. Cepeda, asesino. Desde Miami te lo estamos diciendo. Tú, cómplice. A ustedes los vamos a sacar del poder. Aquí tenés un par de guerrilleros metiditos que los vamos a deportar por guerrilleros”.

El episodio reflejó el clima de polarización que se vive entre algunos sectores en el país y en el exterior, en especial durante los periodos electorales. Ortiz cerró la confrontación con frases como: “El mejor lugar para todo aquel socialista, papito, es Cuba y Venezuela, no es aquí. No es aquí y menos en el Gobierno del presidente Trump, porque este es nuestro hemisferio”.