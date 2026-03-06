Colombia

Mujer denunció en video la tortura que vive con sus hijos por culpa de su expareja en Medellín: “No la salva nadie”

Las imágenes registran la angustia de una madre que, bajo amenaza, solicita ayuda de manera desesperada a la Policía, mientras el agresor profiere insultos y amenazas

Guardar
Una mujer y sus hijos son intimidados por su expareja, situación que prendió las alarmas en redes sociales - crédito Grupo Pabodos/Facebook

En el barrio Popular 1 de Medellín, una mujer decidió visibilizar la situación de violencia que vive, a través de transmisiones en vivo en una plataforma digital. En su denuncia pública, relató que su expareja acude a su vivienda para acosarla, insultarla y amenazar tanto a ella como a sus hijos, generando temor y angustia en la familia.

En una de las grabaciones, se escucha al agresor proferir amenazas e insultos. En las imágenes difundidas, la mujer expresa sentirse desprotegida y solicita ayuda urgente, advirtiendo que la situación podría agravarse si no intervienen las autoridades. “Triple... No te salva nadie (...) No vengan, manipuladora”, se le alcanza a escuchar al sujeto en una de las grabaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hombre visitaría la vivienda
El hombre visitaría la vivienda con el pretexto de ver a su hija - crédito Gamaq/Facebook

Mientras el hombre la insulta, la víctima, al parecer, llama a la Policía y le expresa que necesita ayuda e indica la dirección de la que sería su residencia: “Hola buenas, cuadrante, necesito que me colaboren en el Popular 1, por favor ayudenme”.

En el video, el hombre insiste en permanecer en el lugar para dañar algunos enseres de la mujer, no sin antes preguntar repetidamente a su hija si desea que él se quede. La menor, visiblemente afectada y entre lágrimas, le responde que no quiere.

El caso ha generado preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, que exigen acciones inmediatas para evitar consecuencias mayores.

Entre los comentarios destacados se encuentran críticas a la falta de respuesta efectiva de la justicia y llamados a brindar apoyo a la víctima. Usuarios señalaron la necesidad de protegerla y cuestionaron la impunidad que persiste en estos casos.

“Ella puede poner la denuncia, pero hasta que no le haga daño, no le hacen caso porque así es la justicia en este país, qué tristeza”; “Como siempre, no falta el agüevado que se cree dueño de una mujer”; “Cuando estamos bien con alguien, solo es amor y nunca terminamos de conocer a las personas. A veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Ahora no es momento de juzgar a la chica por haberse metido con él; esperemos que le brinden ayuda y salga bien de este mal momento”, fueron algunos comentarios al respecto.

Violencia y hostigamiento contra la mujer en el país

Este episodio de violencia se suma a los 2 feminicidios y 26 tentativas documentados en el país solo en enero de 2026, lo que ilustra la gravedad y persistencia de esta problemática que afecta a las mujeres.

A través de transmisiones en
A través de transmisiones en redes sociales, la mujer ha expresado su desespero ante la insistencia del sujeto - crédito Gemini IA

Durante 2025, los registros oficiales contabilizaron 118 feminicidios, 333 tentativas y 28 transfeminicidios en Colombia. Las cifras muestran una mayor concentración de casos en regiones específicas: Caquetá, Amazonas y Casanare son los territorios con las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres, seguidos por San Andrés.

Según los datos de la Defensoría del Pueblo, la concentración de la violencia en estas zonas está asociada a vulnerabilidades geográficas y debilidad institucional, lo que incrementa el riesgo para las mujeres.

El informe oficial también señaló que en 2025 se registraron 193 mujeres víctimas de trata de personas, de las cuales 95 eran adultas y 41 menores de edad. Norte de Santander y San Andrés encabezaron las tasas de este delito, seguidos por Meta y Bogotá. Esta situación ha generado alarma entre autoridades, padres y cuidadores.

Acciones de la Gobernación de Antioquia contra la violencia de género

Para enfrentar este panorama, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia puso en marcha una estrategia departamental orientada a fortalecer las comisarías de familia en nueve municipios.

Esta iniciativa contempla jornadas de formación, contratación de equipos profesionales y apoyo técnico para mejorar la atención de los casos de violencia contra las mujeres. La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, explicó que el objetivo es consolidar una red articulada, especializada e interdisciplinaria para garantizar una respuesta oportuna en los territorios.

Gobernación de Antioquia tomó acciones
Gobernación de Antioquia tomó acciones frente a la violencia de género en el departamento - crédito Europa Press

La relevancia de esta estrategia se sustenta en los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), que reportó en 2025 una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Antioquia. Las comisarías representan la primera puerta de atención en muchas de estas situaciones, de ahí la prioridad en fortalecer sus capacidades técnicas, jurídicas y psicosociales.

Durante las jornadas de formación se abordan herramientas como el instrumento de valoración del riesgo de feminicidio, la articulación con la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección, y la capacitación en primeros auxilios emocionales. Los encuentros se llevan a cabo en El Retiro, Anorí, Remedios, La Pintada, San Rafael, Cáceres, Abejorral y Urrao, consolidando la estrategia departamental y reforzando la respuesta institucional ante la violencia de género.

Temas Relacionados

Intento de FeminicidioViolencia de géneroViolencia Contra La MujerFeminicidioBarrio Popular 1MedellínSecretaría De Las Mujeres De AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el panorama de riesgo que enfrenta Colombia, tras registrarse hechos de violencia en los departamentos de Sucre, Atlántico, Santander y Arauca

En solo 24 horas, hubo

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos Rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica

América de Cali vs. Bucaramanga

Sebastián Montoya inicia su segunda temporada en la Fórmula 2: estos son sus objetivos para 2026

En la apertura del campeonato en Australia, el piloto colombiano se siente más seguro y tranquilo para pelear por victorias en la nueva campaña

Sebastián Montoya inicia su segunda

Juventud vs. Independiente Medellín EN VIVO, tercera fase previa de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto

Independiente Medellín, de floja campaña en el torneo colombiano, busca salvar el semestre asegurando su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juventud vs. Independiente Medellín EN

Jhon Arias gana confianza en Palmeiras: el director técnico Abel Ferreira afirma que puede ser titular

El extremo colombiano ha sumado minutos en los partidos recientes y su rendimiento empieza a convencer al cuerpo técnico

Jhon Arias gana confianza en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

El actor Diego Cadavid pide

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Carmen Villalobos reapareció cantando una sentida canción de Los Diablitos: “Entrando en situación”

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Deportes

América de Cali vs. Bucaramanga

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

Sebastián Montoya inicia su segunda temporada en la Fórmula 2: estos son sus objetivos para 2026

Juventud vs. Independiente Medellín EN VIVO, tercera fase previa de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto

Jhon Arias gana confianza en Palmeiras: el director técnico Abel Ferreira afirma que puede ser titular

Así se jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana: las fechas y formato que Millonarios afrontará en 2026