Mujer denunció en video la tortura que vive con sus hijos por culpa de su expareja en Medellín: “No la salva nadie”

En el barrio Popular 1 de Medellín, una mujer decidió visibilizar la situación de violencia que vive, a través de transmisiones en vivo en una plataforma digital. En su denuncia pública, relató que su expareja acude a su vivienda para acosarla, insultarla y amenazar tanto a ella como a sus hijos, generando temor y angustia en la familia.

En una de las grabaciones, se escucha al agresor proferir amenazas e insultos. En las imágenes difundidas, la mujer expresa sentirse desprotegida y solicita ayuda urgente, advirtiendo que la situación podría agravarse si no intervienen las autoridades. “Triple... No te salva nadie (...) No vengan, manipuladora”, se le alcanza a escuchar al sujeto en una de las grabaciones.

Mientras el hombre la insulta, la víctima, al parecer, llama a la Policía y le expresa que necesita ayuda e indica la dirección de la que sería su residencia: “Hola buenas, cuadrante, necesito que me colaboren en el Popular 1, por favor ayudenme”.

En el video, el hombre insiste en permanecer en el lugar para dañar algunos enseres de la mujer, no sin antes preguntar repetidamente a su hija si desea que él se quede. La menor, visiblemente afectada y entre lágrimas, le responde que no quiere.

El caso ha generado preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, que exigen acciones inmediatas para evitar consecuencias mayores.

Entre los comentarios destacados se encuentran críticas a la falta de respuesta efectiva de la justicia y llamados a brindar apoyo a la víctima. Usuarios señalaron la necesidad de protegerla y cuestionaron la impunidad que persiste en estos casos.

“Ella puede poner la denuncia, pero hasta que no le haga daño, no le hacen caso porque así es la justicia en este país, qué tristeza”; “Como siempre, no falta el agüevado que se cree dueño de una mujer”; “Cuando estamos bien con alguien, solo es amor y nunca terminamos de conocer a las personas. A veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Ahora no es momento de juzgar a la chica por haberse metido con él; esperemos que le brinden ayuda y salga bien de este mal momento”, fueron algunos comentarios al respecto.

Violencia y hostigamiento contra la mujer en el país

Este episodio de violencia se suma a los 2 feminicidios y 26 tentativas documentados en el país solo en enero de 2026, lo que ilustra la gravedad y persistencia de esta problemática que afecta a las mujeres.

Durante 2025, los registros oficiales contabilizaron 118 feminicidios, 333 tentativas y 28 transfeminicidios en Colombia. Las cifras muestran una mayor concentración de casos en regiones específicas: Caquetá, Amazonas y Casanare son los territorios con las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres, seguidos por San Andrés.

Según los datos de la Defensoría del Pueblo, la concentración de la violencia en estas zonas está asociada a vulnerabilidades geográficas y debilidad institucional, lo que incrementa el riesgo para las mujeres.

El informe oficial también señaló que en 2025 se registraron 193 mujeres víctimas de trata de personas, de las cuales 95 eran adultas y 41 menores de edad. Norte de Santander y San Andrés encabezaron las tasas de este delito, seguidos por Meta y Bogotá. Esta situación ha generado alarma entre autoridades, padres y cuidadores.

Acciones de la Gobernación de Antioquia contra la violencia de género

Para enfrentar este panorama, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia puso en marcha una estrategia departamental orientada a fortalecer las comisarías de familia en nueve municipios.

Esta iniciativa contempla jornadas de formación, contratación de equipos profesionales y apoyo técnico para mejorar la atención de los casos de violencia contra las mujeres. La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, explicó que el objetivo es consolidar una red articulada, especializada e interdisciplinaria para garantizar una respuesta oportuna en los territorios.

La relevancia de esta estrategia se sustenta en los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), que reportó en 2025 una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Antioquia. Las comisarías representan la primera puerta de atención en muchas de estas situaciones, de ahí la prioridad en fortalecer sus capacidades técnicas, jurídicas y psicosociales.

Durante las jornadas de formación se abordan herramientas como el instrumento de valoración del riesgo de feminicidio, la articulación con la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección, y la capacitación en primeros auxilios emocionales. Los encuentros se llevan a cabo en El Retiro, Anorí, Remedios, La Pintada, San Rafael, Cáceres, Abejorral y Urrao, consolidando la estrategia departamental y reforzando la respuesta institucional ante la violencia de género.