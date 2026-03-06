Katherine Miranda asegura que un gobierno de Iván Cepeda sería una catástrofe para Colombia: “Hay un riesgo enorme”

Katherine Miranda advierte que un gobierno de Iván Cepeda pondría en riesgo el empleo y la salud - crédito Facebook - Colprensa

La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, conocida por sus posturas críticas al actual Gobierno, lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto que podría tener el ascenso al poder del senador Iván Cepeda, actual candidato a la presidencia por el Pacto Histórico.

En una entrevista para el programa Dos Puntos, de Caracol Radio, Miranda expresó su preocupación por las posibles consecuencias de la llegada de Cepeda a la Presidencia de la República, al señalar que ello podría acarrear graves perjuicios tanto para el empleo como para la salud pública en Colombia.

“Hay un riesgo inminente si Cepeda llega al poder”, afirmó la congresista, al dejar en claro que su preocupación se extiende más allá de la política interna. Miranda considera que las propuestas del líder del Polo Democrático pueden afectar de manera directa los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, en especial en sectores clave como el empleo y la atención en salud.

Katherine Miranda habla de su distanciamiento con el Gobierno Petro

La legisladora, que es un referente de la oposición frente a algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el último cuatrenio, afirmó que durante estos años de mandato existieron “cuatro años de gobierno muy duros” para el país, haciendo énfasis en los impactos negativos en la vida cotidiana de los colombianos.

Además, negó de forma tajante los rumores que la vinculaban con el rol de jefa de campaña de Petro en Bogotá, aclarando que, aunque en un principio se le mencionó para esa función, jamás desempeñó esa labor. Esto surge de las denuncias públicas de la bancada del progresismo que reclama que Miranda les dio la espalda.

Según Miranda, su distanciamiento con el actual Gobierno se hizo evidente tan solo a los pocos meses de iniciado el mandato. La representante explicó que su ruptura con el Ejecutivo comenzó a gestarse cuando el presidente Petro presentó la reforma política en diciembre de 2022, una propuesta que, en su opinión, ponía en peligro la representación de las minorías y profundizaba las divisiones dentro del sistema político colombiano.

“Con la reforma política que nos presentó Petro, que en mi opinión acababa con las minorías, empecé a apartarme”, afirmó Miranda para el medio en mención, dando cuenta de un desajuste ideológico que marcó un punto de cambio en su relación con el Gobierno.

Sin embargo, fue cuando se le pidió apoyar propuestas como la expropiación exprés, que Miranda consideró que las diferencias se volvieron irreconciliables: “Cuando me dijeron que tenía que meter por debajo de la mesa la expropiación exprés, algo que denuncié ante los medios de comunicación, entendí que ese tipo de propuestas y actitudes de pasar por encima del Congreso no iban conmigo”.

Katherine Miranda recordó que desde el inicio de su carrera política siempre dejó claras sus “líneas rojas”, aquellas propuestas que no estaría dispuesta a respaldar.

En este sentido, destacó su postura frente a la ida de una asamblea nacional constituyente, la cual rechazó de forma tajante y la expropiación exprés, que también rechazó categóricamente: “Desde el día uno, cuando fue a mi casa a pedirme el voto, le dije: constituyente no voy, expropiación exprés no voy”.

De acuerdo con la congresista, su decisión de alejarse del Gobierno fue impulsada por la percepción de que algunas de las iniciativas planteadas por Petro podrían amenazar la estabilidad democrática del país.

“Cuando veo que me hablan de eliminar la democracia por medio de la reforma política, digo claramente que ese no es el espacio en el que debo estar”, señaló, haciendo hincapié en la necesidad de preservar la democracia en Colombia.

Miranda insiste en que Cepeda en el poder sería un riesgo

En cuanto al escenario político actual, Miranda no dudó en señalar los riesgos que considera emergen de las propuestas de figuras como Iván Cepeda.

Para la representante, su ascenso al poder podría tener consecuencias desastrosas para el país: “A mi juicio, sí hay un riesgo enorme, que no solo implica el tema de la reelección, sino también cambiar las reglas de juego que afectan la salud de los colombianos y el empleo”.

La senadora reiteró que su responsabilidad no es con el Ejecutivo, sino con los ciudadanos colombianos que la eligieron para velar por sus derechos y proteger sus intereses: “A mí me eligieron los ciudadanos, no Gustavo Petro. El Congreso es un órgano independiente”.