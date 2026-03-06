Investigan extraña muerte de enfermero hallado en baño de hospital en Granada, Meta

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de un enfermero de 32 años encontrado sin vida en el Hospital Departamental de Granada, en el departamento del Meta- crédito Colprensa

Las autoridades investigan la muerte de Jonathan Andrés Badillo Beltrán, un enfermero de 32 años que fue hallado sin vida en el Hospital Departamental de Granada, en el departamento del Meta, según información obtenida por Blu Radio. El profesional de la salud había sido reportado como desaparecido días antes dentro del mismo centro asistencial donde trabajaba.

De acuerdo con la información conocida, el enfermero fue visto por última vez el 28 de febrero hacia la 1:00 de la tarde dentro de las instalaciones del hospital, lugar donde se desempeñaba como jefe de enfermería en el área de urgencias, citado por Blu Radio.

Dos días después, el 2 de marzo, su cuerpo fue encontrado en un baño del mismo hospital, hecho que generó conmoción entre el personal médico y motivó la apertura de investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Jonathan Andrés Badillo Beltrán se había trasladado recientemente al departamento del Meta luego de aceptar una oferta laboral en el Hospital Departamental de Granada, institución en la que llevaba aproximadamente dos meses trabajando

Jonathan Andrés Badillo Beltrán se había trasladado recientemente al departamento del Meta luego de aceptar una oferta laboral en el Hospital Departamental de Granada, institución en la que llevaba aproximadamente dos meses trabajando. El profesional de la salud había asumido el cargo de jefe de enfermería en el área de urgencias, una responsabilidad que implicaba la coordinación de los servicios de atención a pacientes dentro de ese departamento del hospital.

Antes de iniciar su labor en Granada, Badillo Beltrán había desarrollado su carrera profesional en Bucaramanga, ciudad en la que se formó académicamente. El enfermero era egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga, institución donde cursó sus estudios en enfermería antes de iniciar su trayectoria laboral en el sector salud.

La desaparición del profesional fue reportada luego de que sus compañeros de trabajo notaran su ausencia y no lograran establecer contacto con él durante varias horas. Según la información conocida, la última vez que fue visto ocurrió dentro del hospital, lo que generó preocupación entre quienes compartían con él en su entorno laboral.

Posteriormente, el 2 de marzo, su cuerpo fue encontrado dentro de un baño ubicado en las instalaciones del mismo centro médico. El hallazgo causó conmoción entre el personal del hospital, que hasta ese momento desconocía lo ocurrido con el profesional de la salud desde el día en que fue visto por última vez.

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades iniciaron los procedimientos correspondientes para adelantar la investigación y determinar las causas del fallecimiento. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que se encargan de recopilar información y analizar las circunstancias que rodearon la muerte del enfermero.

El Hospital Departamental de Granada también se pronunció públicamente sobre lo ocurrido mediante un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento de su colaborador. En el mensaje, la institución expresó su solidaridad con los familiares y allegados del profesional de la salud.

“El Hospital Departamental de Granada E.S.E. lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador Jonathan Andrés Badillo Beltrán, quien se desempeñaba como jefe de enfermería en el área de Urgencias de nuestra institución”, señaló el centro asistencial en su pronunciamiento.

En el mismo comunicado, la institución indicó que está colaborando con las autoridades encargadas del caso para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Según explicó el hospital, se adelantan las gestiones necesarias para facilitar el desarrollo de las investigaciones y permitir que se establezcan con claridad las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

“Como institución, estamos trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se logre el esclarecimiento de los hechos”, agregó la entidad en su declaración oficial.

Mientras avanzan las indagaciones, familiares, amigos y colegas del enfermero han manifestado su tristeza por la repentina muerte del profesional. En diferentes mensajes y recordatorios, quienes lo conocieron han destacado su compromiso con el servicio de salud y su dedicación al cuidado de los pacientes.

Las autoridades continúan recopilando información relacionada con el caso con el fin de establecer qué ocurrió dentro de las instalaciones del hospital durante los días previos al hallazgo del cuerpo. Los resultados de estas investigaciones serán determinantes para esclarecer las circunstancias de la muerte del enfermero santandereano en el municipio de Granada, Meta.