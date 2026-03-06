Gobierno nacional y Antioquia logran acuerdo para destrabar la instalación de equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo

La obra del Túnel del Toyo, el más largo de América Latina, se retomará apenas de instalen equipos técnicos y mecánicos para culminar el último tramo - crédito Gobernación de Antioquia

El Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín alcanzaron un consenso que permitirá avanzar en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, luego de varias semanas de tensión institucional.

El compromiso, adoptado tras un comité técnico celebrado el 3 de marzo de 2026, despeja la principal incertidumbre que amenazaba la culminación de la megaobra de infraestructura, informaron desde el Invías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información oficial, el Túnel del Toyo, con una extensión de 9,73 kilómetros, representa el proyecto vial más relevante de Antioquia y busca mejorar la conexión entre el departamento y la región de Urabá.

La Gobernación de Antioquia gestionará parte de la instalación del equipo electromecánico en el Túnel del Toyo - crédito Colprensa

Las diferencias entre autoridades regionales y nacionales se centraban en la instalación de sistemas clave como ventiladores, luminarias, cámaras de vigilancia y equipos contra incendios, los cuales permanecían almacenados sin fecha definida de montaje, de acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el propio gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Esos equipos electromecánicos están embodegados, la Nación necesitaba que nosotros culmináramos las obras del primer tramo, del túnel largo que tiene una extensión de 10 kilómetros. Ese tramo les permitiría instalar el 75% de los equipos electromecánicos, algo que nosotros terminamos desde el año pasado. Pero la Nación empezó a decir que no iba a instalar los equipos hasta tanto no se terminara el resto de la obra, correspondiente a los tramos que ellos nos cedieron", dijo el alcalde antioqueño en una anterior entrevista con El Colombiano.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín asumirán la financiación y ejecución de obras de ingeniería pendientes en el Tramo 1 del túnel. Estas intervenciones incluyen la instalación de pantallas en el túnel principal, la adecuación de un centro de control alterno y la reparación de humedades identificadas en la estructura.

El contrato cedido al Gobierno nacional corresponde al módulo 1 del Tramo 2 del túnel de Toyo - crédito Colprensa

De la misma manera, el Invías se comprometió a iniciar de inmediato la fase de ingeniería para la instalación de los equipos electromecánicos, lo que destraba el mayor foco de discordia entre las partes.

Las denuncias de Andrés Julián Rendón y Fico Gutiérrez

Hasta finales de febrero de 2026, la administración departamental denunciaba que equipos vitales llevaban más de un año en bodegas, situación que había puesto en riesgo el cumplimiento del cronograma de entrega.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó públicamente los retrasos, asegurando que no existía justificación para demorar la fase electromecánica en el tramo que ya estaba finalizado.

Como alternativa, la Gobernación llegó a proponer un crédito de 120.000 millones de pesos a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para cubrir los faltantes de la Nación y evitar postergar la apertura de la vía hasta por 18 meses.

Los dos mandatarios antioqueños afirmaron que el Gobierno Petro quería "burlar" la finalización del túnel de gran envergadura - crédito @AndresJRendon/X

“Los 120.000 restantes, la Nación se los puso en el 2027, les puso como 90.000 millones y el resto se los ponen en el 2028. Ayer en Consejo de Gobierno decidimos, hablemos con el contratista, advirtamos del detrimento patrimonial, que la idea le ponga esos 120.000 que necesita ya, pueda instalar los equipos electromecánicos y la gobernación asume el costo financiero”, aseguró el gobernador, en una rueda de prensa, el 14 de febrero.

Para lograr el consenso, la intervención de la Contraloría General de la República resultó determinante para que las partes retomaran el diálogo y pactaran un plan de acción.

Este nuevo acuerdo establece que el Invías instalará el 75% de los equipos electromecánicos ya adquiridos, mientras que las autoridades regionales financiarán y ejecutarán las obras faltantes. Un equipo técnico de la Contraloría, junto a representantes de las partes, verificará el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos.

La meta oficial es que el Túnel del Toyo entre en operación antes de finalizar 2026, aunque las autoridades buscan acelerar los trabajos para posibilitar la inauguración antes de lo previsto. Según Infobae, este avance representa un paso clave para mejorar la conectividad y dinamizar la economía de la región.