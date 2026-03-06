Familia de joven desaparecido en Puerto Colombia pidió a Petro continuar con la búsqueda: “No podemos tener paz”

Familiares, comunidad y organismos de socorro han participado en jornadas de búsqueda en el Mar Caribe - crédito Colprensa y Código-Rojo-Oficial/Facebook

La desaparición de Mateo Arias Pedraza, un joven de 19 años visto por última vez el pasado 24 de febrero en las playas de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, mantiene en alerta a sus familiares y a la comunidad que participa en las labores de búsqueda.

Días después de su desaparición, la familia decidió acudir directamente al presidente Gustavo Petro con el objetivo de pedir apoyo institucional que permita ampliar los operativos y evitar que estos sean suspendidos.

De acuerdo con el relato de sus familiares, desde el momento en que se reportó su desaparición, distintas autoridades y organismos de socorro han adelantado labores de rastreo en la zona costera. Sin embargo, la ausencia de información sobre su paradero ha incrementado la preocupación entre sus allegados, quienes continúan participando activamente en las jornadas de búsqueda.

La familia teme que las autoridades suspendan los operativos después de 12 días de rastreo - crédito Colprensa

La solicitud al Gobierno nacional se formalizó mediante una carta enviada al jefe de Estado y difundida en distintos espacios informativos. En el documento, la familia expone la situación que atraviesa desde la desaparición del joven y describe las acciones adelantadas hasta ahora por las autoridades y la comunidad.

“Con el día de hoy ya se cumplen nueve días de búsqueda ininterrumpida por parte de la comunidad, familiares y las autoridades iniciales, sin que hasta el momento tengamos ninguna noticia sobre su paradero”, señala el texto dirigido al mandatario.

El caso ha generado preocupación entre vecinos, conocidos y habitantes del municipio, quienes han acompañado a la familia en las labores de rastreo en el sector donde fue visto por última vez. Las jornadas de búsqueda se han desarrollado tanto en la franja costera como en áreas cercanas del Mar Caribe, con la participación de diferentes entidades de emergencia.

Temor por suspensión de los operativos

En una carta al presidente, los familiares señalaron que cancelar la búsqueda “no es una opción” - crédito Presidencia

Aunque las labores continúan, la familia manifestó preocupación ante la posibilidad de que los operativos puedan suspenderse una vez se cumplan 12 días desde el momento de la desaparición. Según explicó la madre del joven, esta eventualidad fue mencionada durante reuniones de coordinación entre autoridades y organismos que participan en el proceso.

Para los familiares, la posibilidad de detener las búsquedas sin haber encontrado respuestas representa una situación que incrementa la incertidumbre que viven desde hace más de una semana.

En la carta enviada al presidente, la familia expone su preocupación frente a esta situación y solicita la intervención del Gobierno nacional para evitar que las labores se detengan. “Nuestra angustia se ha agravado al recibir informaciones que indican que las autoridades locales tendrían esa intención. Señor presidente, para nosotros cancelar la búsqueda no es una opción. No podemos descansar ni tener paz sin saber qué pasó con nuestro hijo”, indica el documento.

Familiares solicitan que el Gobierno nacional articule a la Armada, Guardacostas, Bomberos y Defensa Civil para fortalecer los operativos - crédito Colprnesa

Además del llamado al mandatario, la familia pidió que se articule la participación de distintas instituciones que cuentan con capacidades técnicas para reforzar los operativos de rastreo. Entre las entidades mencionadas se encuentran la Armada Nacional, unidades de Guardacostas, Bomberos y Defensa Civil.

Según lo expresado en la solicitud, el objetivo es ampliar el alcance de la búsqueda mediante el uso de recursos especializados que permitan revisar áreas más profundas o sectores de difícil acceso en el mar. Entre los apoyos requeridos se encuentran buzos profesionales, drones térmicos y embarcaciones de mayor capacidad, herramientas que, según los familiares, podrían facilitar la exploración en zonas donde aún no se ha podido realizar un rastreo detallado.

La madre del joven, Duvis Pedraza, relató el impacto emocional que ha significado la desaparición de su hijo y la falta de noticias sobre su situación desde el día en que fue visto por última vez. “Siento mucha angustia y desesperación porque no sé nada de mi hijo. Ya han pasado varios días y no sé cómo estará, dónde estará. Estos días han sido muy duros para mí y para toda mi familia”, expresó.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia asegura que mantiene la esperanza de obtener respuestas sobre lo ocurrido y de encontrar a Mateo Arias Pedraza. “Pero no pierdo la esperanza de volver a abrazarlo”, concluyó su madre.