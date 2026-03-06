Extraditaron a Colombia al “Monstruo de Latinoamérica”: fue capturado en Argentina y enfrenta cargos por abuso sexual y explotación de menores

Peter Francis Kennedy, conocido como el ‘Monstruo de Latinoamérica’, fue extraditado desde Argentina a Colombia el 5 de marzo de 2026 para enfrentar cargos por abuso sexual, explotación de menores y zoofilia - crédito Policía Nacional

La extradición de Peter Francis Kennedy, conocido como el “Monstruo de Latinoamérica”, desde Argentina a Colombia el 5 de marzo de 2026, marca un avance en la cooperación internacional contra delitos sexuales transnacionales.

Kennedy, de 65 años y con doble nacionalidad austríaca y estadounidense, enfrentará en Colombia un proceso penal por múltiples acusaciones de abuso sexual y explotación de menores, tras su captura en Buenos Aires en octubre de 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo que permitió la entrega del imputado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá fue el resultado de una coordinación internacional entre la Policía Federal Argentina, Interpol Colombia y el Departamento Técnico de Cibercrimen de la PFA, con apoyo de Interpol Brasil.

La decisión de extradición estuvo respaldada por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, en cumplimiento de la alerta roja emitida por Interpol Bogotá en 2024, y culminó luego de más de un año de procesos judiciales y apelaciones por parte de la defensa del acusado.

Investigación y denuncias por delitos sexuales en Cali

Kennedy, identificado también como Peter Kharouta y Ali Zein, es señalado como el principal responsable de una serie de delitos ocurridos en Cali durante 2022.

Ministra de Seguridad confirma la detención de Peter Francis Kennedy - crédito @PatriBullrich/X

La Fiscalía 30 Caivas de Cali lo acusa de explotación sexual comercial de menores en al menos seis eventos, actos sexuales violentos en dos casos y acceso carnal abusivo con menores de 14 años en siete oportunidades.

Los expedientes judiciales detallan que Kennedy alquilaba apartamentos en la Avenida de las Américas y en la Torre de Cali para trasladar a niños, niñas y adolescentes a cambio de dinero.

Los testimonios y peritajes documentan que las víctimas fueron sometidas a abuso sexual y prácticas de zoofilia, un patrón considerado especialmente aberrante por las autoridades.

El caso fue calificado como de alta gravedad por el ministerio de Seguridad de Argentina. Patricia Bullrich, titular de la cartera, aseguró: “Se trata de Peter Francis Kennedy, dominicano y norteamericano, que tenía un pedido de captura internacional con alerta roja desde Bogotá, Colombia. Esta persona violaba a niños, animales e incluso les hacía practicar actos de zoofilia a las criaturas.”

Perfil internacional y múltiples identidades

Durante la investigación se estableció que Kennedy había utilizado varias identidades falsas y domicilios distintos en Córdoba y Buenos Aires.

Las autoridades colombianas lo señalan de explotar sexualmente a menores en Cali, trasladándolos a apartamentos alquilados donde habrían ocurrido los abusos - crédito OCN Buenos Aires

En Argentina contrajo matrimonio con una mujer 35 años menor, a través del cual obtuvo un documento nacional de identidad y la residencia legal, una estrategia que, según detectives de Interpol, habría buscado evadir la persecución judicial internacional.

Antes de ser localizado, viajó a Brasil, donde habría registrado otras identidades apócrifas para mantenerse oculto.

El acusado es considerado por investigadores como uno de los pedófilos más peligrosos de Latinoamérica, debido a su patrón de conducta sistemática y a la sofisticación de sus métodos para evadir la justicia.

Captura en Buenos Aires y despliegue internacional

Kennedy fue localizado tras un trabajo conjunto de inteligencia entre la Policía Federal Argentina, Interpol Colombia y el Departamento Técnico del Cibercrimen.

Peter Francis Kennedy fue capturado el 2 de octubre de 2024 en el barrio Belgrano de Buenos Aires tras un operativo coordinado entre Interpol Colombia y la Policía Federal Argentina - crédito OCN Buenos Aires

A través del análisis de llamadas, geolocalización de su teléfono y vigilancia, la policía montó un operativo en la calle Mendoza al 1.700, en el barrio chino de Belgrano, donde fue detenido el 2 de octubre de 2024. Durante el arresto intentó identificarse como ciudadano austríaco, pero este argumento fue rápidamente descartado.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, coordinó junto a sus pares argentinos todo el procedimiento de extradición, que incluyó el traslado desde la cárcel de Bouwer, Córdoba, hacia Buenos Aires y luego a Bogotá.

Extradición y entrega a autoridades colombianas

El trámite de extradición se extendió más de un año debido a apelaciones de la defensa, hasta que Kennedy desistió de los recursos legales.

La entrega formal en Bogotá permitió que el acusado quedara a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continúa la investigación y la recolección de pruebas.