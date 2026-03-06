Colombia

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el panorama de riesgo que enfrenta Colombia, tras registrarse hechos de violencia en los departamentos de Sucre, Atlántico, Santander y Arauca

Guardar
Uno de los hechos de
Uno de los hechos de violencia que se presentaron involucró a Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de Montes de María, que fue víctima de un atentado en Sucre - crédito Colprensa

La jornada electoral que tendrá lugar el 8 de marzo de 2026 en Colombia se ve amenazada por una serie de hechos de violencia dirigidos contra campañas al Congreso de la República, según advirtió la Defensoría del Pueblo.

La entidad emitió un comunicado en el que alertó sobre atentados y ataquese se han registrado en distintas zonas del país, específicamente, en Sucre, Atlántico, Santander y Arauca.

En un periodo de apenas 24 horas se han registrado un homicidio vinculado a una campaña política, dos ataques armados contra vehículos de candidatos y un ataque contra bienes utilizados en actividades electorales”, detalló.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por un lado, en Sucre, Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de Montes de María, respaldado por la organización de víctimas Narrar para Vivir, fue víctima de un atentado perpetrado por hombres armados. Los sujetos sin identificar dispararon en varias oportunidades contra la camioneta en la que se movilizadaba el aspirante.

La Defensoría del Pueblo ya
La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana sobre los riesgos en el país en temporada electoral - crédito Visuales IA

En Atlántico, el vehículo de la candidata María Bolívar, aspirante a la Cámara por la Alianza Social Independiente, también fue atacado por sujetos armados.

Por otro lado, en el municipio de Piedecuesta, del departamento de Santander, fue incinerado un vehículo utilizado para las actividades de campaña del aspirante Mauricio Martínez Triana, conocido como Mauricio Matri, que aspira a representar al Centro Democrático en la Cámara de Representantes por Santander.

Por último, en Puerto Rondón, Arauca, una persona vinculada a la campaña de Manuel Pérez, también del Centro Democrático, fue asesinada.

Un candidato al Congreso denuncia un atentado en su contra después de que desconocidos incendiaran el vehículo que utilizaba para su campaña. Visiblemente afectado, asegura que no se dejará intimidar y responsabiliza a sus opositores políticos por el acto de violencia - crédito @mauriciomatri/X

De acuerdo con la Defensoría, estos ataques ponen en riesgo la integridad de candidatos y candidatas, así como la de las personas que componen sus equipos de campaña. También constituyen una amenaza directa a la democracia.

De igual manera, aclaró que lo ocurrido representa una escalada en riesgos que ya habían sido advertidos por el organismo. Pues, en su momento emitió una Alerta Temprana Electoral en la que expuso amenazas sobre líderes, candidaturas y ciudadanía en zonas clave para el proceso democrático, particularmente en áreas definidas como Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), donde se eligen las curules de paz.

Lo ocurrido en las últimas horas evidencia que ese riesgo pasó de ser una advertencia a materializarse en hechos concretos de violencia. La violencia contra quienes participan en la contienda electoral afecta directamente los derechos políticos y debilita la democracia”, indicó la entidad en la comunicación oficial.

La Defensoría pidió a los
La Defensoría pidió a los grupos armados respetar la vida y la integridad de los candidatos y respetar el proceso electora - crédito Brasil de Fato/Europa Press

Por ello, reiteró su solicitud urgente al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a las autoridades territoriales, a la fuerza pública y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de que adopten medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los actores políticos y de las comunidades durante los días previos a los comicios, en los que la ciudadanía elegirá un nuevo Congreso de la República y votará las consultas presidenciales.

Del mismo modo, la Defensoría instó a los grupos armados ilegales que operan en el país, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, a respetar el proceso democrático y a abstenerse de realizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y los derechos políticos de todas las personas involucradas en el proceso electoral.

La Defensoría del Pueblo aseguró que seguirá “monitoreando la situación electoral en todo el país y activando los mecanismos institucionales necesarios para prevenir la violencia política y proteger el ejercicio de la democracia”. Asimismo, el organismo confirmó que se mantiene alerta ante posibles nuevos episodios de violencia que puedan presentar en el tramo final de la temporada de campaña.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloAtentados a candidatosCongreso de la RepúblicaGrupos armadosElecciones Colombia 2026Colombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Sara Corrales ya le puso fecha y lugar de nacimiento a su hija Mila: “Ciudadana del mundo”

La pareja, radicada en ese país desde hace varios años, ha compartido con sus seguidores detalles de la preparación para la llegada de su bebé, incluido el apoyo de familiares que viajaron desde Colombia

Sara Corrales ya le puso

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos Rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica

América de Cali vs. Bucaramanga

José Félix Lafaurie comparó a Gustavo Petro con Hugo Chávez por polémica película en la que hace su ‘debut’ como actor: “El mismo libreto”

Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de destinar fondos públicos para impulsar el cine local, sectores críticos cuestionan la gestión de prioridades y el papel del Estado en la construcción de la identidad nacional

José Félix Lafaurie comparó a

Universidades privadas en Colombia solicitan diálogo con el Gobierno ante el nuevo impuesto temporal que impactaría al sector educativo

Una carga fiscal aprobada durante la emergencia nacional podría afectar la planeación financiera de entidades educativas, según advierten directivos y especialistas que plantean el riesgo de recortes en áreas estratégicas

Universidades privadas en Colombia solicitan

Una periodista colombiana fue detenida por agentes de ICE en EE. UU. mientras viajaba en un vehículo de prensa: esto se sabe

La reportera Estefany Rodríguez fue arrestada por autoridades migratorias en Nashville y trasladada a un centro de detención, un hecho que generó preocupación entre colegas y miembros de la comunidad latina

Una periodista colombiana fue detenida
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron al hermano de Claudia

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

El actor Diego Cadavid pide

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Carmen Villalobos reapareció cantando una sentida canción de Los Diablitos: “Entrando en situación”

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Deportes

América de Cali vs. Bucaramanga

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

Juventud vs. Independiente Medellín EN VIVO, tercera fase previa de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto

Sebastián Montoya inicia su segunda temporada en la Fórmula 2: estos son sus objetivos para 2026

Jhon Arias gana confianza en Palmeiras: el director técnico Abel Ferreira afirma que puede ser titular

Así se jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana: las fechas y formato que Millonarios afrontará en 2026