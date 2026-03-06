En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Uno de los hechos de violencia que se presentaron involucró a Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de Montes de María, que fue víctima de un atentado en Sucre - crédito Colprensa

La jornada electoral que tendrá lugar el 8 de marzo de 2026 en Colombia se ve amenazada por una serie de hechos de violencia dirigidos contra campañas al Congreso de la República, según advirtió la Defensoría del Pueblo.

La entidad emitió un comunicado en el que alertó sobre atentados y ataquese se han registrado en distintas zonas del país, específicamente, en Sucre, Atlántico, Santander y Arauca.

“En un periodo de apenas 24 horas se han registrado un homicidio vinculado a una campaña política, dos ataques armados contra vehículos de candidatos y un ataque contra bienes utilizados en actividades electorales”, detalló.

Por un lado, en Sucre, Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de Montes de María, respaldado por la organización de víctimas Narrar para Vivir, fue víctima de un atentado perpetrado por hombres armados. Los sujetos sin identificar dispararon en varias oportunidades contra la camioneta en la que se movilizadaba el aspirante.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana sobre los riesgos en el país en temporada electoral - crédito Visuales IA

En Atlántico, el vehículo de la candidata María Bolívar, aspirante a la Cámara por la Alianza Social Independiente, también fue atacado por sujetos armados.

Por otro lado, en el municipio de Piedecuesta, del departamento de Santander, fue incinerado un vehículo utilizado para las actividades de campaña del aspirante Mauricio Martínez Triana, conocido como Mauricio Matri, que aspira a representar al Centro Democrático en la Cámara de Representantes por Santander.

Por último, en Puerto Rondón, Arauca, una persona vinculada a la campaña de Manuel Pérez, también del Centro Democrático, fue asesinada.

Un candidato al Congreso denuncia un atentado en su contra después de que desconocidos incendiaran el vehículo que utilizaba para su campaña. Visiblemente afectado, asegura que no se dejará intimidar y responsabiliza a sus opositores políticos por el acto de violencia - crédito @mauriciomatri/X

De acuerdo con la Defensoría, estos ataques ponen en riesgo la integridad de candidatos y candidatas, así como la de las personas que componen sus equipos de campaña. También constituyen una amenaza directa a la democracia.

De igual manera, aclaró que lo ocurrido representa una escalada en riesgos que ya habían sido advertidos por el organismo. Pues, en su momento emitió una Alerta Temprana Electoral en la que expuso amenazas sobre líderes, candidaturas y ciudadanía en zonas clave para el proceso democrático, particularmente en áreas definidas como Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), donde se eligen las curules de paz.

“Lo ocurrido en las últimas horas evidencia que ese riesgo pasó de ser una advertencia a materializarse en hechos concretos de violencia. La violencia contra quienes participan en la contienda electoral afecta directamente los derechos políticos y debilita la democracia”, indicó la entidad en la comunicación oficial.

La Defensoría pidió a los grupos armados respetar la vida y la integridad de los candidatos y respetar el proceso electora - crédito Brasil de Fato/Europa Press

Por ello, reiteró su solicitud urgente al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a las autoridades territoriales, a la fuerza pública y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de que adopten medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los actores políticos y de las comunidades durante los días previos a los comicios, en los que la ciudadanía elegirá un nuevo Congreso de la República y votará las consultas presidenciales.

Del mismo modo, la Defensoría instó a los grupos armados ilegales que operan en el país, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, a respetar el proceso democrático y a abstenerse de realizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y los derechos políticos de todas las personas involucradas en el proceso electoral.

La Defensoría del Pueblo aseguró que seguirá “monitoreando la situación electoral en todo el país y activando los mecanismos institucionales necesarios para prevenir la violencia política y proteger el ejercicio de la democracia”. Asimismo, el organismo confirmó que se mantiene alerta ante posibles nuevos episodios de violencia que puedan presentar en el tramo final de la temporada de campaña.