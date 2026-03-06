Empresas dan malas noticias a las mujeres por la calidad de empleo que tienen y el salario que se les paga: “De las peores paradojas”

A principios de 2026, la tasa de ocupación laboral femenina en Colombia se mantiene, con cifras históricas que sitúan la fuerza de trabajo, sumando empleadas y desempleadas, alrededor de 9,7 millones de mujeres - crédito Luisa González/Reuters

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que la alta informalidad laboral (personas que trabajan, pero no pagan seguridad social), que alcanza el 57%, es el mayor obstáculo para lograr la equidad de género y representa un desafío adicional para la economía del país.

El presidente del gremio, Bruce Mac Master, destacó que esta realidad limita la aplicación de políticas efectivas, agrava el impacto de la inflación y profundiza el déficit fiscal hasta niveles sin precedentes.

Según el mismo, la informalidad laboral dificulta el cierre de brechas de género, ya que impide aplicar y medir políticas destinadas a equiparar las condiciones laborales entre mujeres y hombres.

Durante el 8° Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión, el empresario señaló que la informalidad, que abarca más de la mitad del mercado laboral, es un obstáculo fundamental para la igualdad.

“El principal problema que tienen todas las estrategias de equidad de género en nuestro país es justamente la informalidad. La informalidad en Colombia, que es cerca del 57%, tiende a no cumplir con prácticamente ninguna norma desde el punto de vista laboral, pero tampoco desde el punto de vista de equidad de género”, indicó.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, participó en el 8° Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión - crédito @ANDI_Colombia/X

También resaltó la dificultad para medir y atender las desigualdades en este contexto. “Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este momento es justamente la capacidad de poder medir, de poder darle seguimiento y de poder corregir los problemas que existen en el mundo de lo informal, que es más de la mitad del mundo laboral”, añadió.

Participación femenina y brechas laborales

Las cifras muestran que la brecha de desempleo entre mujeres y hombres persiste y se profundiza. Según los datos más recientes, la tasa de desempleo femenino se sitúa cerca del 11,8%, mientras la de los hombres ronda el 8,2%. “Las mujeres pueden tener niveles de desempleo que están cerca del 11% o 11,8%, mientras los hombres están hablando de cifras de alrededor del 8,2%”, advirtió Mac Master.

Precisamente, la Encuesta de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) 2026 elaborada por la Andi reporta avances en la presencia femenina en cargos directivos, al pasar del 33% en 2019 al 39% en 2026. En las juntas directivas, ese porcentaje creció de 25% a 38% en el mismo periodo. Sin embargo, las mujeres todavía enfrentan barreras estructurales para el acceso y permanencia en el empleo formal.

Estrategia de diversidad

El estudio precisa que el 80,4% de las empresas consultadas implementa en la actualidad una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, frente al 65,2% registrado en 2025. Las acciones más frecuentes se centran en la equidad de género (64,7%) y la diversidad (62,6%). Persisten dificultades para superar obstáculos inherentes a la cultura organizacional, la falta de recursos humanos y el escaso presupuesto.

De igual forma, la encuesta indica que las políticas de inclusión mejoran el clima laboral, disminuyen la rotación del personal y refuerzan el cumplimiento de metas. Las empresas valoran estos esfuerzos como claves para atraer talento diverso (68,9%) y alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

La informalidad laboral afecta a más del 50% de la población femenina en Colombia - crédito Dane

Efectos de las políticas públicas y retos sectoriales

El líder gremial expresó preocupación por el impacto de las políticas laborales sobre sectores intensivos en empleo, en particular la reducción del trabajo formal y el desplazamiento a la informalidad. “Vimos cómo el sector hotelero tuvo una reducción en personal de cerca del 11%, creo que fue el dato que Cotelco dio. Eso era de esperarse y el Gobierno tiene que tenerlo en cuenta”, manifestó.

Destacó las afectaciones en áreas como la vigilancia y la floricultura, que enfrentan altos costos laborales, baja tasa de cambio y aranceles para exportar a Estados Unidos. El sector floricultor aporta cerca de USD2.000 millones y genera 600.000 empleos en Colombia.

Mac Master cuestionó las posturas oficiales que parecen minimizar la migración de empleos de la formalidad a la informalidad. “Alguna vez un ministro de Hacienda dijo que no se preocuparan porque el cargo no se pierde, solo se va para la informalidad. Esa es una de las peores paradojas en términos de políticas públicas, porque si algo no quiere un país es tener incrementos en la informalidad”, enfatizó.

Inflación, salario mínimo y afectación a los trabajadores

El aumento del salario mínimo (23,7%) fue señalado por Bruce Mac Master como un factor que alimenta la inflación y afecta el poder adquisitivo. “No tenemos la menor duda de que el salario mínimo va a impactar la inflación. Ya lo hizo durante el mes de enero, por eso tuvimos una inflación del 5,3% cuando estábamos esperando una inflación menor”, advirtió.

La inflación cerró enero de 2026 en 5,35%, según el Dane - crédito Dane

Según él, los efectos inflacionarios podrían intensificarse en los meses siguientes. “Hay economistas que dicen que los efectos grandes de inflación se van a ver entre febrero, marzo y abril, cuando realmente los colombianos van a tener un impacto muy grande sobre su canasta familiar”, afirmó.

Agregó que 11 de los 24 millones de trabajadores en Colombia no reciben salario mínimo, por lo que no se benefician del incremento, pero sí deben afrontar el aumento en el costo de vida. “Estas personas no disfrutaron el incremento, pero sí van a tener que pagar el costo de una canasta familiar más cara”, puntualizó.

Déficit fiscal y advertencias económicas

La Andi también alertó sobre el severo deterioro del déficit fiscal, atribuido al aumento del gasto público y a decisiones que han debilitado la confianza de los mercados. Bruce Mac Master explicó que “cada vez que el Gobierno hace una declaración que va en contra de la confianza de los mercados, se le aumenta la tasa que paga por los TES y terminamos pagando más por el servicio de la deuda”.

En la actualidad, Colombia destina $1 de cada $4 del presupuesto nacional al pago de la deuda pública. A esto se suma el traslado de $25 billones a Colpensiones, cuyos fines, advirtió el directivo, no están claros. “Vimos el traslado de $25 billones que quieren trasladar a Colpensiones. Esto significa que el Gobierno tendrá $25 billones adicionales durante los próximos meses y la pregunta es qué quieren hacer con eso”, planteó.