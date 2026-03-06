El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

El actor Diego Cadavid lidera una campaña de solidaridad para evitar el desalojo de 28 adultos mayores en Cúcuta - crédito Diego Cadavid/Instagram

El actor, fotógrafo y músico colombiano Diego Cadavid lanzó un llamado urgente a la solidaridad nacional para salvar el hogar de 28 adultos mayores en situación de abandono en la ciudad de Cúcuta.

A través de un emotivo video difundido en sus redes sociales, Cadavid pidió a sus seguidores y a la ciudadanía sumarse a una campaña de donaciones colectivas —una “vaca” digital— para evitar el desalojo de la Fundación Hogar de la Esperanza, que durante 26 años ha sido el único refugio para decenas de personas mayores en condición de vulnerabilidad.

En el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el artista explicó que el albergue enfrenta un proceso legal que podría dejar en la calle a los adultos mayores que allí residen:

“Durante 26 años esta casa ha sido refugio, comidita caliente y compañía para adultos mayores que en su mayoría fueron abandonados. Hoy viven allí 28 abuelos y este es el único hogar que tienen. Hoy están en riesgo de perderlo. Así que estamos haciendo una #VAKI para iniciar el proceso legal y proteger el hogar donde han vivido por más de dos décadas y evitar que los desalojen. Necesitamos tu ayuda para lograrlo. Si puedes donar, el enlace está en la bio”.

La Fundación Hogar de la Esperanza enfrenta un proceso legal que amenaza la única casa de sus residentes en situación de abandono - crédito Diego Cadavid/Instagram

El dinero recaudado tendrá como destino exclusivo el proceso legal necesario para mantener la casa, evitando que los ancianos pierdan su único lugar de residencia. Cadavid subrayó que la fundación es una entidad sin ánimo de lucro y que la urgencia de la campaña responde a varios intentos previos de desalojo que, hasta el momento, han sido frenados por la acción de abogados y voluntarios.

“El dinero va a entrar directamente a la plata de la fundación. Es solo para el proceso legal, para que ellos puedan conservar estas cuatro paredes a las que llaman hogar porque no tienen nada más”, precisó el actor.

La labor social de Diego Cadavid con los adultos mayores no es nueva. Inspirado por la memoria de su abuela Ofelia, quien lo crio en Medellín, el artista ha desarrollado un proyecto fotográfico llamado “Ofelia”, con el que busca visibilizar la realidad de las personas de la tercera edad abandonadas en Colombia.

Cadavid utiliza su talento como fotógrafo para retratar la vida y los rostros de los adultos mayores, vendiendo las imágenes y destinando los fondos a mejorar las condiciones de vida en ancianatos y fundaciones.

El enlace para donar a la campaña por el Hogar de la Esperanza se encuentra disponible en la biografía de Instagram del actor Diego Cadavid - crédito Fundación Hogar de la Esperanza/Instagram

En entrevista con el programa Punto de Partida (en 2024), el artista relató que su motivación surgió al notar que, aunque existen muchas iniciativas para ayudar a niños y animales, son pocas las que se enfocan en la tercera edad.

“Me puse a dibujar, a inventar y a ver cómo podría yo unir mi talento con alguna causa. Empecé a retratar ancianos y a vender esas fotos para donar el dinero. Así llegué a un ancianato en Cúcuta, un lugar muy abandonado que tiene 21 abuelos. Hicimos retratos, un documental y logramos remodelar la casa, comprar camas, neveras, televisores e instrumentos musicales”, explicó.

La Fundación Hogar de la Esperanza, ubicada en Cúcuta, ha sido durante más de dos décadas el único soporte para personas mayores que han sido abandonadas o que no cuentan con familiares que los cuiden. La permanencia de este espacio depende ahora de la capacidad de recaudar fondos suficientes para enfrentar el proceso judicial. Cadavid insistió en la importancia de sumarse, ya sea con una donación o compartiendo el video para ampliar el alcance de la campaña.

Diego Cadavid utiliza sus redes sociales y el proyecto fotográfico 'Ofelia' para visibilizar y ayudar a los adultos mayores abandonados en Colombia - crédito Diego Cadavid/Instagram

Para quienes deseen contribuir, el enlace a la campaña de donaciones está disponible en la biografía de la cuenta de Instagram de Diego Cadavid. Además, el artista invita a quienes no puedan donar a compartir el mensaje, recordando que “a veces, defender una casa es defender la dignidad de quienes ya lo dieron todo”.