Capturan a hombre que hostigaba y amenazaba a su expareja en presencia de su hija en Medellín

Una mujer y sus hijos son intimidados por su expareja, situación que prendió las alarmas en redes sociales - crédito Grupo Pabodos/Facebook

Indignación y repudio generó un video difundido en redes sociales que mostró el momento en que un hombre, identificado como Freddy, amenazaba a su expareja en presencia de su pequeña hija en una vivienda de la ciudad.

Durante la grabación, se escucha al agresor lanzar amenazas explícitas contra la víctima, al tiempo que destrozaba objetos dentro del inmueble, un hábito que, al parecer, era recurrente.

La mujer solicitó ayuda urgente a la Policía Nacional, mientras el sujeto advertía que ni la llegada de los agentes podría protegerla. Las amenazas continuaron en un segundo video, donde el individuo repetía el mismo patrón y rompía las ventanas de la vivienda.

El hombre visitaría la vivienda con el pretexto de ver a su hija - crédito Gamaq/Facebook

Tras la viralización del caso, la Policía recibió una nueva denuncia la noche del jueves 5 de marzo sobre reincidencia en los abusos y amenazas.

De inmediato, un cuadrante fue desplazado hasta la zona, donde observaron al hombre gritando e intentando ingresar nuevamente a la residencia. Al percatarse de la presencia policial, el agresor intentó huir por los callejones del barrio.

La persecución culminó con la captura de Freddy en la carrera 46A con la calle 95A. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. La Policía confirmó que esta intervención se realizó gracias a la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana.

Secretaría de las Mujeres de Medellín

En respuesta, la Secretaría de las Mujeres, en articulación con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, activó los protocolos de atención integral.

Desde la dependencia informaron que se brindó acompañamiento psicológico y administrativo a la víctima, garantizando la protección institucional para ella y su núcleo familiar.

Voceros oficiales destacaron que la acción coordinada permitió conectar rápidamente con la mujer y dar con el paradero del presunto agresor.

A través de transmisiones en redes sociales, la mujer había expresado su desespero ante la insistencia del sujeto - crédito Gemini IA

“Esto demuestra que en la Alcaldía de la gente estamos articulados y ponemos como primer lugar la vida de las mujeres y rechazamos cualquier tipo de violencia para que no llegue a un feminicidio”, señalaron desde la Secretaría de las Mujeres.

Acciones de la Gobernación de Antioquia contra la violencia de género

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia puso en marcha una estrategia departamental orientada a fortalecer las comisarías de familia en nueve municipios.

Esta iniciativa contempla jornadas de formación, contratación de equipos profesionales y apoyo técnico para mejorar la atención de los casos de violencia contra las mujeres.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, explicó que el objetivo es consolidar una red articulada, especializada e interdisciplinaria para garantizar una respuesta oportuna en los territorios.

“Estos encuentros hacen parte de los compromisos asumidos en la última Mesa Extraordinaria de Erradicación de Violencias contra las Mujeres y buscan brindar herramientas claras y actualizadas para una atención oportuna y efectiva”, declaró Lopera Tobón.

La relevancia de esta estrategia se sustenta en los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), que reportó en 2025 una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Antioquia. Las comisarías representan la primera puerta de atención en muchas de estas situaciones, de ahí la prioridad en fortalecer sus capacidades técnicas, jurídicas y psicosociales.

La Secretaría de las Mujeres, junto a la Policía y la Secretaría de Seguridad, activa protocolos de atención y protección a víctimas de violencia - crédito Secretaría de las mujeres

“Las jornadas de capacitación han sido muy valiosas en las diferentes etapas que se deben llevar dentro de los procesos que se atienden en comisarías de familia con las víctimas de violencias basadas en género”, afirmó Jenny Gutiérrez Ángel, comisaria de familia de Valdivia.

Durante las jornadas de formación se abordan herramientas como el instrumento de valoración del riesgo de feminicidio, la articulación con la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección, y la capacitación en primeros auxilios emocionales.

Los encuentros se llevan a cabo en El Retiro, Anorí, Remedios, La Pintada, San Rafael, Cáceres, Abejorral y Urrao, consolidando la estrategia departamental y reforzando la respuesta institucional ante la violencia de género.