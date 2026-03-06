Así operaba el ‘Monstruo de Latinoamérica’, depredador sexual de menores en Cali: “Actos aberrantes como la zoofilia”

El "Monstruo de Latinoamérica" es señalado de haber cometido delitos sexuales contra menores de edad en 2022 en Cali – crédito Policía Nacional

Las autoridades lograron extraditar a Colombia a Peter Francis Kennedy, un hombre austríaco de 63 años conocido como el “Monstruo de Latinoamérica”, señalado de haber incurrido en varios delitos, entre ellos el de explotación sexual. Estos crímenes los habría cometido en Cali (Valle del Cauca) en 2022.

En 2023, el juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Santiago de Cali expidió una orden de captura en su contra. El sujeto fue capturado en octubre de 2024 en Argentina y a finales de ese año emitieron una circular roja de Interpol en su contra e iniciaron el proceso administrativo para efectuar su extradición a Colombia, donde enfrentará a la justicia por los siguientes delitos:

Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años en concurso homogéneo y sucesivo.

Acto sexual violento en concurso homogéneo con demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años agravada.

El señalado agresor, Peter Francis Kennedy, deberá responder por los delitos de acto sexual violento y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años - crédito Policía Nacional

El “modus operandi” del señalado depredador sexual

De acuerdo con la Policía Nacional, se logró la extradición del procesado gracias a la documentación de los testimonios de cuatro víctimas y de tres testigos de los hechos que ocurrieron en la capital vallecaucana. Con sus declaraciones, las autoridades pudieron identificar el modus operandi del depredador sexual.

El hombre, presuntamente, ofrecía dinero a menores de 18 años a cambio de favores sexuales. “Aprovechaba la vulnerabilidad económica de las menores de edad, ofreciéndoles dinero a cambio de favores sexuales y utilizándolas además como intermediarias para contactar a otras víctimas menores de edad”, explicó el director de Protección y Servicios Especiales de la Policía, brigadier Óscar Mauricio Rico Guzmán.

Las investigaciones indican que el sujeto ofrecía desde $100.000 a las víctimas para la realización de actos sexuales e, incluso, para que practicaran “actos aberrantes como la zoofilia”. También ofrecía $50.000 para que las menores sirvieran de intermediarias con otras víctimas a las que ponían en contacto con él.

La Policía informó que Peter Francis Kennedy se aprovechaba de la vulnerabilidad de menores de edad para conseguir favores sexuales a cambio de dinero - crédito Policía Nacional

La Policía descubrió también que el “Monstruo de Latinoamérica” tenía cuatro nacionalidades: americana, austríaca, dominicana y libanesa. Además, registró 12 movimientos migratorios desde Colombia a los siguientes países.

Estados Unidos

Venezuela

España

República Dominicana

Argentina

Francia

Ecuador

“Gracias a la emisión de una notificación azul de Interpol, para localizar a este delincuente luego de haber huido del país tras percatarse de la orden de captura en su contra; permitió que, el área de Interpol de la Policía Federal Argentina, llevara a cabo su captura a finales de 2024, año en el cual le fue emitida circular roja e inició el proceso administrativo para su extradición a Colombia”, detalló la Policía en un comunicado.

Según las autoridades, desde 2025 hasta la fecha, se han materializado más de 1.000 capturas y 107 aprehensiones por delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad. La Dirección de Protección y Servicios Especiales ha estado a cargo de estos procedimientos e identificó que el mayor número de capturas han obedecidio a hechos de explotación sexual comercial a persona menor de 18 años, con 733 detenciones, de las cuales nueve involucraron a ciudadanos extranjeros.

Peter Francis Kennedy ofrecía dinero a menores de edad para que contactaran a otras víctimas a las que agredía sexualmente - crédito Camila Díaz / Colprensa

“La Policía Nacional reafirma su compromiso nuevamente con la protección de niños, niñas y adolescentes y continuará trabajando de manera articulada con las demás autoridades nacionales e internacionales para combatir los delitos que afectan la libertad, la integridad y la formación sexual de nuestros menores de edad”, indicó el director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

En Colombia, los derechos de los menores de edad prevalecen sobre los demás. En el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia se enlistan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, que son: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.