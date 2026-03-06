Así operaba el centro de espionaje clandestino del Clan del Golfo: accedían a la información de las Fuerzas Militares

Centro clandestino de espionaje del Clan del Golfo - crédito Ejército Nacional

El reciente operativo del Ejército Nacional en el municipio de Sonsón, Antioquia, resultó en la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo y el desmantelamiento de una sofisticada central de comunicaciones vinculada a esa organización ilegal. Este golpe representa una alteración directa en la estructura operativa del grupo, dificultando la coordinación de sus actividades en varias regiones del país.

La intervención, coordinada por el Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada junto con la Fuerza Aeroespacial y el CTI, permitió irrumpir en una vivienda de la vereda La Linda, en el corregimiento La Danta. Allí, las autoridades sorprendieron a un hombre conocido como alias Mechas, al que señalan como presunto miembro del cartel.

Según los reportes, al momento de su detención, el sujeto custodiaba el acceso al sector portando una pistola calibre 9 mm, una pistola traumática, un proveedor y 11 cartuchos del mismo calibre, así como una motocicleta y diverso material alusivo al grupo ilegal.

Durante el registro en el inmueble, el personal militar halló una infraestructura de comunicaciones compuesta por seis radios con antenas y baterías, cuatro cargadores, dos computadores portátiles para programación, memorias USB y teléfonos celulares.

También incautaron un pendón con mensajes de intimidación dirigidos a la Fuerza Pública y varias cartillas de instrucción y orientación criminal. Las labores de inteligencia confirmaron que en esta sede se elaboraban y distribuían materiales para la coordinación interna del cartel, además de programar equipos que luego eran entregados a otras células del grupo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la central desmantelada operaba bajo las directrices de alias Rodrigo Flechas, señalado como segundo cabecilla del Clan del Golfo en la zona. Las investigaciones apuntan a que este individuo coordinaba acciones con alias Don H, considerado cabecilla principal de la estructura.

Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de una red de mando bien establecida que facilitaba la expansión y el control territorial del cartel en el Oriente y Magdalena Medio antioqueño, así como en los departamentos de Caldas y Tolima.

Lo incautado y el capturado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización. La operación, según declaraciones del Ejército Nacional, busca debilitar el mando y las capacidades logísticas del Clan del Golfo, afectando su potencial de expansión delictiva en varias subregiones del país.

En la actualidad, la ofensiva militar contra las estructuras criminales en Antioquia se mantiene como prioridad. El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y tranquilidad de la población civil, asegurando que continuará con operaciones sostenidas para desarticular los grupos que amenazan la paz regional.

Captura de alias Medio Labio, cabecilla transnacional del Clan del Golfo

El reciente arresto de Jhon Henry González Herrera, conocido como ‘Medio Labio’, marcó el cierre de una intensa investigación internacional que reveló el funcionamiento de una red de narcotráfico del Clan del Golfo con conexiones directas entre Colombia y Europa.

Esta operación conjunta de las autoridades de Colombia y España también destapó la dimensión tecnológica y financiera del grupo ilegal, que utilizaba sofisticadas aplicaciones para coordinar sus actividades.

La noche del 18 de febrero de 2026, en Envigado, la presencia de agentes de la Guardia Civil española junto a la policía colombiana evidenció el alcance global del operativo. El arresto de González Herrera se produjo luego de una serie de acciones coordinadas desde Europa, bajo la supervisión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

El hoy detenido cayó en un puesto de control ubicado en un peaje en jurisdicción del Valle de Aburrá (Medellín, Antioquia), en la denominada Operación Pandora - crédito Policía Nacional

La detención de alias Medio Labio fue posible gracias a la interceptación de comunicaciones en la aplicación Sky ECC, un sistema de mensajería cifrada de grado militar, utilizado por mafias internacionales para organizar envíos y operaciones de lavado de activos. El análisis de estos mensajes permitió a las autoridades identificar una compleja estructura de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales, con rutas que conectaban Colombia con España, Bélgica, Países Bajos y otros países del Mediterráneo.

Entre 2019 y 2021, varias organizaciones criminales utilizaron Dubái como centro de operaciones y refugio, estableciendo empresas fachada y desarrollando nuevas tecnologías de comunicación segura. La intervención de Europol e Interpol permitió acceder a mil millones de mensajes cifrados tras hackear los servidores de Sky ECC ubicados en Francia. Este acceso fue clave para desmantelar la red y ubicar a los principales responsables.

La investigación reveló cómo el Clan del Golfo aprovechaba la tecnología para coordinar cargamentos y mover fondos ilícitos a través de criptomonedas. Los chats interceptados facilitaron la identificación de 80 alias de presuntos narcotraficantes, de los cuales ocho eran colombianos que ocupaban roles estratégicos dentro de la organización.