Colombia

Así operaba el centro de espionaje clandestino del Clan del Golfo: accedían a la información de las Fuerzas Militares

Autoridades colombianas señalaron la sofisticación tecnológica mostrada por el grupo criminal y el impacto de estas acciones en varias regiones del país

Guardar
Centro clandestino de espionaje del
Centro clandestino de espionaje del Clan del Golfo - crédito Ejército Nacional

El reciente operativo del Ejército Nacional en el municipio de Sonsón, Antioquia, resultó en la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo y el desmantelamiento de una sofisticada central de comunicaciones vinculada a esa organización ilegal. Este golpe representa una alteración directa en la estructura operativa del grupo, dificultando la coordinación de sus actividades en varias regiones del país.

La intervención, coordinada por el Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada junto con la Fuerza Aeroespacial y el CTI, permitió irrumpir en una vivienda de la vereda La Linda, en el corregimiento La Danta. Allí, las autoridades sorprendieron a un hombre conocido como alias Mechas, al que señalan como presunto miembro del cartel.

Según los reportes, al momento de su detención, el sujeto custodiaba el acceso al sector portando una pistola calibre 9 mm, una pistola traumática, un proveedor y 11 cartuchos del mismo calibre, así como una motocicleta y diverso material alusivo al grupo ilegal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el registro en el inmueble, el personal militar halló una infraestructura de comunicaciones compuesta por seis radios con antenas y baterías, cuatro cargadores, dos computadores portátiles para programación, memorias USB y teléfonos celulares.

También incautaron un pendón con mensajes de intimidación dirigidos a la Fuerza Pública y varias cartillas de instrucción y orientación criminal. Las labores de inteligencia confirmaron que en esta sede se elaboraban y distribuían materiales para la coordinación interna del cartel, además de programar equipos que luego eran entregados a otras células del grupo.

El reciente operativo del Ejército Nacional en
El reciente operativo del Ejército Nacional en el municipio de Sonsón, Antioquia, resultó en la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo y el desmantelamiento de una sofisticada central de comunicaciones vinculada a esa organización ilegal - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la central desmantelada operaba bajo las directrices de alias Rodrigo Flechas, señalado como segundo cabecilla del Clan del Golfo en la zona. Las investigaciones apuntan a que este individuo coordinaba acciones con alias Don H, considerado cabecilla principal de la estructura.

Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de una red de mando bien establecida que facilitaba la expansión y el control territorial del cartel en el Oriente y Magdalena Medio antioqueño, así como en los departamentos de Caldas y Tolima.

Lo incautado y el capturado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización. La operación, según declaraciones del Ejército Nacional, busca debilitar el mando y las capacidades logísticas del Clan del Golfo, afectando su potencial de expansión delictiva en varias subregiones del país.

En la actualidad, la ofensiva militar contra las estructuras criminales en Antioquia se mantiene como prioridad. El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y tranquilidad de la población civil, asegurando que continuará con operaciones sostenidas para desarticular los grupos que amenazan la paz regional.

El reciente operativo del Ejército Nacional en
El reciente operativo del Ejército Nacional en el municipio de Sonsón, Antioquia, resultó en la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo y el desmantelamiento de una sofisticada central de comunicaciones vinculada a esa organización ilegal - crédito Ejército Nacional

Captura de alias Medio Labio, cabecilla transnacional del Clan del Golfo

El reciente arresto de Jhon Henry González Herrera, conocido como ‘Medio Labio’, marcó el cierre de una intensa investigación internacional que reveló el funcionamiento de una red de narcotráfico del Clan del Golfo con conexiones directas entre Colombia y Europa.

Esta operación conjunta de las autoridades de Colombia y España también destapó la dimensión tecnológica y financiera del grupo ilegal, que utilizaba sofisticadas aplicaciones para coordinar sus actividades.

La noche del 18 de febrero de 2026, en Envigado, la presencia de agentes de la Guardia Civil española junto a la policía colombiana evidenció el alcance global del operativo. El arresto de González Herrera se produjo luego de una serie de acciones coordinadas desde Europa, bajo la supervisión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

El hoy detenido cayó en
El hoy detenido cayó en un puesto de control ubicado en un peaje en jurisdicción del Valle de Aburrá (Medellín, Antioquia), en la denominada Operación Pandora - crédito Policía Nacional

La detención de alias Medio Labio fue posible gracias a la interceptación de comunicaciones en la aplicación Sky ECC, un sistema de mensajería cifrada de grado militar, utilizado por mafias internacionales para organizar envíos y operaciones de lavado de activos. El análisis de estos mensajes permitió a las autoridades identificar una compleja estructura de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales, con rutas que conectaban Colombia con España, Bélgica, Países Bajos y otros países del Mediterráneo.

Entre 2019 y 2021, varias organizaciones criminales utilizaron Dubái como centro de operaciones y refugio, estableciendo empresas fachada y desarrollando nuevas tecnologías de comunicación segura. La intervención de Europol e Interpol permitió acceder a mil millones de mensajes cifrados tras hackear los servidores de Sky ECC ubicados en Francia. Este acceso fue clave para desmantelar la red y ubicar a los principales responsables.

La investigación reveló cómo el Clan del Golfo aprovechaba la tecnología para coordinar cargamentos y mover fondos ilícitos a través de criptomonedas. Los chats interceptados facilitaron la identificación de 80 alias de presuntos narcotraficantes, de los cuales ocho eran colombianos que ocupaban roles estratégicos dentro de la organización.

Temas Relacionados

Clan Del GolfoColombiaFuerza PúblicaCrimen OrganizadoCiberespionaje CriminalSeguridad NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Los Gigantes de Baviera continúan su camino a la conquista de la estrella 35 del campeonato alemán, previo al duelo decisivo ante Atalanta de Italia por la Champions League

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Álbum oficial del Mundial 2026 comenzó su preventa en Colombia: cómo adquirir la versión ampliada

Un total de 980 láminas y una ampliación a 48 selecciones marcan esta versión, que ya puede encargarse formalmente y que representa un hito para fanáticos del fútbol y del coleccionismo

Álbum oficial del Mundial 2026

Jhonny Rivera cumplió su promesa y le regaló casas a familias necesitadas en Pereira: así fue la emotiva entrega

El artista sorprendió con las viviendas que dio en el barrio Nacederos y celebró tanto con los beneficiarios como con los asistentes al encuentro, ofreciendo un momento inolvidable lleno de música, comunidad y solidaridad en pleno corazón del Eje Cafetero

Jhonny Rivera cumplió su promesa

La productora de la película sobre el almirante Padilla, Valencia Producciones, reveló cómo se realizó y cuál es el convenio con el Gobierno Petro: “Es un proyecto extremadamente costoso”

Infobae Colombia habló con los hermanos Valencia, quienes diregen la productora Valencia Producciones para hablar de las recientes polémicas sobre el largometraje del Almirante Padilla, uno de los proceres de la historia asesinado por orden de Simón Bolívar

La productora de la película

Propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para cambiar cálculo del precio de vivienda VIS genera preocupación: por qué la Contraloría convocó a una mesa técnica

La entidad reunió a delegados del Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Industria y Comercio y representantes del sector constructor para revisar los posibles efectos del borrador del decreto

Propuesta del Gobierno de Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera cumplió su promesa

Jhonny Rivera cumplió su promesa y le regaló casas a familias necesitadas en Pereira: así fue la emotiva entrega

La productora de la película sobre el almirante Padilla, Valencia Producciones, reveló cómo se realizó y cuál es el convenio con el Gobierno Petro: “Es un proyecto extremadamente costoso”

Los trucos de Ignacio Baladán, el esposo de La Segura, para que los papás conecten con sus hijos al igual que las madres: “No se trata de ser perfectos”

Katty Osorio, la expareja del actor Andrés Escobar, habló tras declarar en juicio por violencia intrafamiliar: “Por primera vez fui escuchada”

La segura sorprendió al revelar que ya está buscando colegio para su hijo: el niño tiene solo 11 meses y esta es la curiosa razón

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la She Believes Cup

Esta sería la nueva camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026: se filtraron los detalles de la nueva prenda de la Tricolor

En problemas equipo de la Liga BetPlay en Colombia: la Supersociedades multó al representante legal por no obedecer las órdenes de la entidad

Técnico de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr reveló que la lesión de la figura de Portugal sería “más grave” de lo esperado: “Requirió tratamiento en Madrid”