Amplían los horarios de atención para cursos pedagógicos de tránsito en Bogotá

El acceso a descuentos está condicionado a la realización de un curso pedagógico gratuito y la inscripción en el Runt - crédito Secretaría de Movilidad

Ante la alta demanda de cursos pedagógicos por multas de tránsito por fuera de los horarios establecidos de lunes a viernes, desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunciaron la ampliación de la atención para facilitar el acceso a las capacitaciones y el respectivo descuento de sus comparendos a más ciudadanos.

La capital ahora cuenta con dos puntos habilitados para realizar los cursos los sábados: Paloquemao y Calle 13. Con estos dos, la ciudad cuenta con seis puntos de atención, que seguirán las jornadas semanales regulares, distribuidos estratégicamente en los barrios Restrepo, Fontibón Centro, Tintal Plaza y San Rafael.

La medida, de acuerdo con la información del distrito, busca que los conductores puedan cumplir con la capacitación de manera ágil, gratuita y sin intermediarios.

El Centro de Servicios de Movilidad de Paloquemao abrirá sus puertas los sábados - crédito Secretaría de Movilidad

De esa manera, las autoridades comunicaron que con la ampliación del horario en la sede de Paloquemao, la oferta de cupos disponibles creció más del 16%, con mayor afluencia semanal.

De la misma manera, voceros de la entidad recordaron que los descuentos por comparendos notificados en vía llegan hasta el 50% si el curso y el pago se realizan dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición.

Quienes cumplen con el curso y el pago entre el sexto y el vigésimo día hábil acceden a un 25% de descuento. Para los comparendos electrónicos, los plazos y porcentajes varían, con la garantía de un 50% de descuento si el trámite se completa dentro de los 11 días hábiles tras la notificación.

Los cursos pedagógicos tienen como fin promover la reflexión y la sensibilización sobre las normas de tránsito, ayudando a que los infractores comprendan el sentido de las reglas y adopten mejores hábitos en la vía. Cada curso tiene una duración aproximada de dos horas y se requiere presentar un certificado individual por cada comparendo.

El paso a paso para acceder a los cursos por infracciones

Para quienes deben realizar el curso, el proceso es el siguiente: basta con estar inscritos en el Runt y agendarse previamente, de manera gratuita, en la web www.movilidadbogota.gov.co, en la herramienta ‘Mi Movilidad a un clic’ o llamando al (601) 3649400, opción 2.

Las autoridades recomiendan llegar con 40 minutos de anticipación el día del curso para validar documentos y completar el proceso sin contratiempos.

El pago del comparendo, luego de realizar el curso, puede hacerse en línea a través del botón PSE de la página oficial, o presencialmente en bancos y corresponsales autorizados. El servicio, tanto para el agendamiento como para el curso, es gratuito y no requiere intermediarios.

Los cursos pedagógicos suelen tomar dos horas y tienen 50% de descuento si se realizan durante los primeros 5 días hábiles tras la imposición del comparendo - crédito Secretaría de Movilidad

Desde la Secretaría de Movilidad reiteraron que la ampliación del servicio forma parte de los esfuerzos para mejorar la atención al ciudadano y reforzar la educación vial en la capital.

Durante el año 2025, cerca de 180.000 ciudadanos participaron en los más de 10.000 cursos pedagógicos realizados en la ciudad.

El Sistema de Gestión Antisoborno de la Secretaría de Movilidad

Durante 2025, en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá se reforzó el compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción mediante la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (Sgas), conforme a la Norma Técnica ISO 37001:2016.

Según la entidad, “cualquier práctica relacionada con la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida, de cualquier valor o naturaleza, está prohibida para funcionarios y contratistas”.

Los sobornos a las autoridades están prohibidos en Colombia - crédito Secretaría de Movilidad

Los reportes sobre posibles sobornos pueden realizarse por los canales oficiales, bajo protección de buena fe y confidencialidad, y serán gestionados por el Oficial de Cumplimiento Antisoborno.

El incumplimiento de estas directrices dará lugar a procesos administrativos o disciplinarios, y podrá ser reportado a los organismos de control correspondientes, garantizando así una gestión pública íntegra y eficaz en la Secretaría de Movilidad.