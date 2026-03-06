Colombia

Álvaro Uribe pidió elegir un Congreso sin corrupción: “Ayúdenos con su voto”

El fundador del Centro Democrático destacó la importancia de que los colombianos tomen decisiones conscientes al elegir a quienes harán aprte de la rama legislativa durante los siguientes cuatro años


Expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez - crédito Lina Gasca/Colprensa

Con la mirada puesta en las próximas elecciones legislativas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez instó a la ciudadanía a ejercer su derecho en las urnas el 8 de marzo de 2026, buscando un “Congreso sin corrupción, sin tráfico de influencias“, según pidió a través de su cuenta oficial en X.

En su llamamiento, el fundador del Centro Democrático destacó la importancia de que los colombianos tomen decisiones conscientes al elegir a quienes harán aprte de la rama legislativa durante los siguientes cuatro años, un periodo que considera crucial para el futuro del país.

Uribe también enfatizó la necesidad de transparencia en los procesos parlamentarios, solicitando que “se conozca el nombre del Congresista que solicite una obra en favor de comunidades“, con lo que desea poner fin a las prácticas opacas en la gestión de recursos públicos.


Álvaro Uribe Vélez invita a los colombianos a votar el 8 de marzo - crédito @AlvaroUribeVel/X

Incendiaron el vehículo de un candidato al Congreso en Santander

Un vehículo utilizado por el candidato a la Cámara Mauricio Matri, representante del Centro Democrático en Piedecuesta, Santander, fue incendiado en la madrugada del 5 de marzo de 2026, en un hecho que ha suscitado preocupación por la seguridad de los aspirantes y las garantías del proceso electoral en Colombia. Las repercusiones de este atentado se extendieron rápidamente, con denuncias sobre el clima de violencia y señalamientos directos hacia el Gobierno nacional y sectores políticos rivales.

Específicamente a las 2:30 a. m., vecinos del barrio Villa de San Juan alertaron del incidente tras escuchar un estallido. El auto siniestrado, un Spark GT prestado por un conocido de Matri, resultó completamente destruido por las llamas, mientras que otro vehículo estacionado en las cercanías también sufrió daños. Las imágenes de la destrucción fueron difundidas por la propia víctimas a través de sus redes sociales.

Un candidato al Congreso denuncia un atentado en su contra después de que desconocidos incendiaran el vehículo que utilizaba para su campaña. Visiblemente afectado, asegura que no se dejará intimidar y responsabiliza a sus opositores políticos por el acto de violencia - crédito @mauriciomatri/X

Mauricio Matri expresó de manera enfática su postura sobre el atentado sufrido. En sus declaraciones públicas aseguró: “Le acabaron de meter candela al carro en el que yo me movilizo. Gracias a Dios, mi familia y todos mis vecinos se encuentran bien. Vean lo que pusieron estos miserables de la izquierda en peligro. A todas estas personas. Pusieron también en peligro todos estos vehículos que parquean acá en frente de donde yo vivo”.

El candidato atribuyó la responsabilidad del ataque tanto al Gobierno nacional como a dirigentes de corrientes políticas contrarias. Matri afirmó: “No he guardado silencio ante un gobierno criminal que hoy demuestra una vez más lo que pasa aquí cuando se piensa diferente. Mire, le acaban de meter candela al carro de un amigo que me lo presta para hacer la campaña”.


Candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Mauricio Matri - crédito @mauriciomatri/X

Según el relato de Matri, la exposición y estigmatización generada por activistas rivales en redes sociales antecedió a los hechos. Dijo que semanas antes, el señor Ferley lo había perfilado en sus redes sociales, y que las personas que lo siguen —a quienes identificó como integrantes de la “primera línea”— serían responsables indirectos del acto: “Tal vez ellos no dieron la orden, pero sí todas esas personas que lo siguen, todos esos sectarios violentos hicieron esto. Ellos son los responsables de lo que está pasando”.

El Centro Democrático difundió una declaración pública reafirmando el repudio al ataque y la solidaridad con Matri. La colectividad indicó: “Rechazamos de manera contundente el ataque contra nuestro candidato Mauricio Matri a quien le incendiaron el vehículo de campaña frente a su casa, poniendo en riesgo a su familia y su comunidad. La violencia no nos va a intimidar. Santander y Colombia no se arrodillan ante los violentos”.


Centro Democrático sobre ataque a vehículo de la campaña de Mauricio Marti - crédito @CeDemocratico/X

Por su parte, Paloma Valencia, candidata presidencial del partido, también manifestó respaldo a Matri con un mensaje en redes sociales: “Toda la solidaridad querido @mauriciomatri ¿Dónde está el gobierno para darle garantías a Matri y al @CeDemocratico? Los violentos no nos van a parar”.

El incidente ocurrido en Piedecuesta se suma a la serie de episodios que han puesto en entredicho las condiciones de seguridad y la garantía de participación de los aspirantes al Congreso, instalando el tema en el centro del debate político colombiano.
















