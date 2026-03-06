Álbum oficial del Mundial 2026 comenzó su preventa en Colombia: cómo adquirir la versión ampliada

La marca italiana ofrece desde marzo la posibilidad de adquirir anticipadamente la edición histórica, consolidando la costumbre de intercambio y reunión que acompaña cada cita futbolística global entre distintas generaciones - crédito @paninicol/Instagram

Los aficionados al fútbol en Colombia pueden desde el viernes 6 de marzo acceder en preventa al álbum oficial de Panini para el Mundial 2026, con una edición ampliada y precios definidos, en una antesala histórica al torneo que incorporará 48 selecciones y se disputará por primera vez en tres países, según se informó a partir de datos oficiales de la marca italiana.

La nueva edición del álbum, que ya está disponible para su compra anticipada, requerirá que los coleccionistas reúnan 980 estampillas, un aumento sustancial frente a las 670 del libro de Catar 2022, reflejo de la expansión del torneo y la magnitud del evento global que iniciará el 11 de junio de 2026.

La edición 2026 es la número 15 en la historia de la colección oficial de Panini. Se compone de 112 páginas y, por primera vez, cada sobre incluirá siete láminas, ampliando así el universo coleccionable.

Para los seguidores en Colombia, la caja de 104 sobres, cada uno con siete estampillas, tiene un precio de $520.000, mientras el álbum en versión de pasta dura cuesta $49.900 y el de pasta blanda $14.900.

El precio sugerido al público para cada sobre individual es de $5.000, un dato relevante para quienes buscan completar la colección mediante la compra por paquetes sueltos.

El crecimiento en el número de piezas respecto a ediciones anteriores responde a la expansión del torneo, que pasa de 32 a 48 selecciones: “Será la primera que incluirá 48 selecciones, lo que ampliará su contenido hasta 112 páginas”, detalló la marca italiana a través de su sitio oficial.

Panini dispuso la preventa del álbum oficial y su caja de sobres desde el 6 de marzo y la mantendrá disponible hasta el 30 de marzo de 2026, con entrega programada a partir del 4 de mayo de ese año para Colombia.

El proceso de compra incluye ingresar a la página oficial de Panini, seleccionar los productos, completar datos personales y dirección de envío, elegir el método de pago —tarjeta de crédito, débito, PSE o plataforma Addi— y confirmar la operación.

Adicionalmente, los productos están disponibles en la aplicación de Rappi y distribuidores autorizados. Aquellos aficionados que adquieran el álbum y la caja en esta fase serán de los primeros en recibirlos, preparándose para vivir la experiencia de colección antes de la inauguración de la Copa Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Desde su debut internacional en el Mundial de México 1970, el álbum Panini se ha convertido en un ritual de la cita máxima del fútbol. Nacida en 1961 en Italia, la marca fue fundada por hermanos cuya visión era crear un producto coleccionable y de alcance masivo. Desde entonces, la colección acompaña cada cuadrienio el fervor mundialista, junto al intercambio de estampillas y la reunión de aficionados de todas las edades.

Esta edición es promocionada bajo el lema El Álbum de Nuestra Vida, reforzando su papel como objeto de encuentro generacional y parte integral de la experiencia del Mundial, no solo como un pasatiempo, sino como memoria familiar, social y futbolística.

Panini enfatizó, según su portal, que la colección “no es solo una colección, sino también una parte fundamental de la experiencia mundialista para familias, amigos y fanáticos del deporte”.

Colombia, que tras ausentarse de Catar 2022 regresará al máximo torneo ocho años después de Rusia 2018, es uno de los mercados prioritarios para Panini en 2026, según la propia empresa. La firma espera una fuerte acogida en un país con tradición coleccionista y pasión renovada por la clasificación de la Selección.

El Mundial FIFA 2026 marcará un récord tanto en participación internacional, con 48 equipos en competencia, como en despliegue geográfico y editorial para Panini, consolidando un fenómeno que trasciende generaciones y cuya magnitud queda reflejada en los 980 stickers necesarios para completar la colección más extensa de la historia.