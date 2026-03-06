A exparticipante del ‘Desafío’ le robaron en Bogotá la moto que ganó en el programa: recibió llamadas de extorsión

Mateus sufrió el robo de la moto que ganó en El Desafío The Box 2023 - crédito @the_david_mateus/ Instagram

El deportista y exparticipante de El Desafío The Box 2023 David Stiven Mateus Gavilán denunció el robo de la motocicleta que había obtenido como premio en el reality, durante un asalto ocurrido en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

El hecho, que involucra a dos presuntos responsables, fue expuesto por el propio Mateus a través de sus redes sociales y ha despertado atención sobre la seguridad en la capital.

Mateus, conocido por su participación en el equipo Gamma de El Desafío The Box 2023, un practicante de parkour originario de Bogotá que suele compartir en redes sociales tips de vida fitness y rutinas de ejercicio, apareció en redes sociales para denunciar el robo de su vehículo.

Según su relato, el jueves 5 de marzo, hacia las tres de la tarde, Mateus dejó por unos minutos la motocicleta Bajaj Dominar 400 frente a su gimnasio, ubicado en el sector del 20 de Julio en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. De acuerdo con el deportista, dos hombres utilizaron un destornillador para forzar el vehículo y huyeron del lugar. La motocicleta sustraída tenía un valor especial para el deportista, al haberla ganado como premio en el reconocido reality.

“La moto tiene un valor sentimental porque fue el premio de mi esfuerzo en el programa. Ya puse la denuncia y tengo imágenes de uno de los responsables”, expresó Mateus en una entrevista para La Red. El deportista manifestó su esperanza de que las autoridades logren recuperar el vehículo y señaló la existencia de imágenes de al menos uno de los presuntos responsables.

El jueves 5 de marzo, Mateus dejó estacionada su Bajaj Dominar 400 por unos minutos en el sector 20 de Julio; dos hombres forzaron el vehículo y huyeron - crédito @the_david_mateus/ Instagram

“Gente, me acaban de robar la moto que me gané en el desafío, por favor, ayúdenme a compartir. Las autoridades ya tienen conocimiento; igualmente, estoy mirando cámaras para publicar a los ladrones, placa RQF 68G. El robo fue en la localidad de San Cristóbal, en el portal 20 de julio”, detalló el deportista en una post de Instagram.

La motocicleta robada corresponde al modelo Bajaj Dominar 400, un vehículo de alta gama en el segmento de motos deportivas. La Policía de Bogotá ha instado a la ciudadanía a colaborar con información que permita esclarecer el caso y devolver el vehículo a su propietario, quien continúa difundiendo mensajes para lograr su pronta recuperación.

El exparticipante del ‘Desafío’ reveló detalles del robo y videos donde se ve al hombre que se llevó la moto

A solo minutos de haber perdido su motocicleta, Mateus apareció en redes sociales para ofrecer una recompensa en caso de que alguien de sus seguidores lo pudiera ayudar a encontrar el vehículo.

“Gente, me acaba de pasar algo re malo, me acaban de robar la moto, la dejé un momento acá en el parqueadero, me la acaban de quitar, no sé qué hacer... Estoy seguro de que sigue en el barrio, si me la ayudan a recuperar, ya le doy 500 mil pesos al que sea, por favor, ayuda”, dijo el exparticipante en sus historias de Instagram.

Minutos después de solicitar ayuda, el deportista publicó videos obtenidos de cámaras de seguridad, donde se observa a un hombre con chaqueta azul, jeans y gorra conduciendo su motocicleta. En las imágenes, el individuo no porta casco de protección.

Mateus compartió una foto del hombre que se llevó su motocicleta. La imagen la captó una cámara de seguridad - crédito @the_david_mateus/ Instagram

En el video difundido, Mateus afirma que los ladrones habrían estado siguiendo sus movimientos minutos antes del robo a través de una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, lo que permitió que conocieran la ubicación exacta de la motocicleta.

“La gente me está pasando videos, presuntamente, me venían haciendo el seguimiento por un live, o sea que están viendo esto los ladrones, se les está haciendo el seguimiento”, escribió Mateus en el video donde se ve que el nombre que lleva su moto va escoltado por otro.

Durante la noche, el deportista siguió actualizando la situación y reportó que recibió llamadas extorsivas, en las que le solicitaron dinero para devolverle la motocicleta. También difundió un fragmento de la conversación telefónica con la persona que le exigía el pago y le daba instrucciones.

Mateus mostró imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se ve a uno de los presuntos responsables del robo de su motocicleta - crédito @the_david_mateus / Instagram

“Le entrego la moto, usted la revisa y antes de llevarse la moto me hace el pago; cuando la tenga, me paga. Siempre tiene que tener el teléfono en el oído y que la persona del pago esté lista para el número de cuenta y que esté lejos, sin posibilidad de tomarme fotos a mí”, dice el hombre en la llamada que compartió Mateus.