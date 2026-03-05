Colombia

Sinuano Noche hoy miércoles 4 de marzo: resultados y números ganadores del último sorteo

A continuación figuran los números premiados en el sorteo nocturno, el segundo de los dos que la lotería realiza cada día

Guardar
Sinuano Noche (Infobae)
Sinuano Noche (Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, uno de los juegos más importantes y tradicionales de la lotería en Colombia, ha dado a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo, celebrado la noche de este miércoles 4 de marzo de 2026.

Tras el anuncio de los resultados, la emoción dominó a los participantes, quienes ven en este sorteo nocturno una oportunidad constante para modificar su destino.

Resultados Sinuano Noche hoy

  • Fecha: miércoles 4 de marzo de 2026.
  • Sorteo: 13.410.
  • Números ganadores: 8 9 4 8.
  • Quinta: 3.

Lo que debes saber de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Sinuano NocheResultado de Sinuanocolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizacionesSinuano noche ultimo sorteoSinuano noche ayer

Más Noticias

Resultados Lotería de Meta miércoles 4 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Resultados Lotería de Meta miércoles

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 5 de marzo

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán este día en el departamento de Santander

Los cortes de la Luz

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

El Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 5 de marzo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

El Pico y Placa en

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 5 de marzo

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

Cortes de agua en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa para esclarecer el

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

ENTRETENIMIENTO

Cuba Gooding Jr.: esta es

Cuba Gooding Jr.: esta es la historia del actor elegido para encarnar al almirante José Prudencio Padilla

Ella es Lady Noriega: la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Lady Noriega se robó las miradas con sus peleas contra Alejandro Estrada y Alexa Torrex en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena y se ve la colaboración entre los barranquilleros

Actor Lucho Velasco reveló por quién votará en las consultas presidenciales del 8 de marzo: “Un tema bastante álgido”

Deportes

Millonarios sorprendió a Nacional en

Millonarios sorprendió a Nacional en el Atanasio Girardot tras vencerlo 1-3 y lo dejó fuera de la Copa Sudamericana

Deportes Tolima pinchó en la Copa Libertadores: perdió ante O’Higgins por 1-0 en tercera fase previa

Cuándo será el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: partido de infarto ante O’Higgins

La selección Colombia femenina revivió en la She Believes Cup: venció a Argentina con gol de Linda Caicedo

Así quedó la selección Colombia en la tabla de posiciones de la She Believes Cup