Sicarios asesinaron en Bucaramanga a una mujer que había sobrevivido a dos atentados y varios ataques contra su vivienda: tenía antecedentes penales

Las autoridades investigan si el homicidio de la mujer está relacionado con amenazas previas y conflictos territoriales en la zona - crédito Colprensa

La comunidad en el norte de Bucaramanga (Santander) se encuentra consternada tras la muerte de una mujer de 48 años, en medio de una escalada de ataques en la zona

La mujer fue identificada como Olga Lucía Pérez, conocida con el alias de Patepollo, fue atacada por un sicario que la abordó por la espalda y le disparó a quemarropa. Los disparos —uno en el hombro y dos en la cabeza— provocaron su fallecimiento inmediato, según las primeras versiones policiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los últimos dos años, Olga Pérez había sobrevivido a dos atentados a bala y a varios ataques contra su vivienda. Las autoridades confirmaron que existían amenazas previas en su contra, lo que orienta las investigaciones hacia un posible ajuste de cuentas o disputas territoriales en la zona.

Además, los registros judiciales muestran que tenía tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos relacionados con tráfico y porte de estupefacientes.

Pérez, de 48 años, sobrevivió a dos atentados anteriores que no fueron denunciados ante las autoridades competentes - crédito Colprensa

Tras el asesinato, la Policía Metropolitana de Bucaramanga acordonó el área y la Sijín inició la inspección y recolección de indicios. Los agentes buscan identificar al responsable y esclarecer los motivos detrás del crimen.

La comunidad ha expresado preocupación por el aumento de hechos violentos en el sector. Los vecinos relatan que la vivienda de la víctima ya había sido blanco de disparos en varias ocasiones, sin que existieran denuncias oficiales por parte de Pérez.

En las indagaciones iniciales, las autoridades consideran la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado a disputas por control territorial en el norte de la ciudad. La información oficial revela que la víctima enfrentaba amenazas previas, lo que refuerza esta línea investigativa.

El crimen ocurrió en una calle peatonal, donde un sicario armado la atacó por la espalda sin previo aviso - crédito Redes sociales/X

Se investiga atentado contra una adolescente en Bucaramanga: mientras esperaba un domicilio recibió varios impactos de bala

El segundo ataque armado en menos de 24 horas sacudió el norte de Bucaramanga la noche del sábado 28 de febrero, dejando a una adolescente de 16 años bajo observación médica.

La joven fue herida en el pecho, con posible compromiso de la columna, según confirmaron fuentes hospitalarias al diario regional Vanguardia.

El ataque ocurrió cerca de las 11:10 p. m., en el barrio Campo Madrid, mientras la víctima y su hermana aguardaban por un domicilio en la zona conocida como Las Escaleras. Los familiares relataron que dos hombres en motocicleta, vestidos con uniformes similares a los de una empresa de mensajería, se acercaron sin llamar la atención al vecindario.

La tranquilidad del lugar se rompió cuando el acompañante de la motocicleta sacó un arma de fuego y disparó directamente hacia la adolescente, quien estudia medicina veterinaria.

Las autoridades reportaron que dos hombres, quienes portaban vestimentas de mensajería, abordaron a la víctima logrando darse a la fuga después del hecho - crédito HUS

Tras la agresión, los responsables huyeron hacia el sector del parqueadero, donde lograron evadir a los testigos y a las autoridades.

La adolescente recibió atención inmediata y fue llevada al Hospital Local del Norte. Debido a la gravedad de la herida, los médicos ordenaron su traslado urgente al Hospital Universitario de Santander (HUS).

El equipo médico de este centro confirmó que la joven presentaba una herida en el pecho y posible impacto en la columna izquierda, por lo que permanece bajo vigilancia estricta.

La adolescente permanece en el HUS, donde un equipo multidisciplinario evalúa el alcance de las lesiones. Los médicos mantienen un monitoreo constante para determinar si el disparo provocó daños neurológicos por la posible afectación de la columna.

El hecho ha generado alarma en la comunidad estudiantil y entre los familiares de la víctima, quienes piden celeridad en las investigaciones y mayor presencia policial en la zona.

Mientras la joven continúa su recuperación, la Policía y la Fiscalía trabajan para identificar a los responsables y esclarecer los motivos detrás de este ataque que ha conmocionado al sector.