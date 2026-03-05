Petro le salió al paso al registrador Penagos e insistió en desacato al fallo del Consejo de Estado sobre el software electoral

El presidente Gustavo Petro reiteró que la Registraduría Nacional del Estado Civil estaría desconociendo lo dispuesto por un fallo del Consejo de Estado, frente a nuevas disposiciones sobre el software electoral - crédito Presidencia - Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, y el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, protagonizaron un enfrentamiento público por la transparencia y la propiedad del software utilizado en los escrutinios electorales de Colombia, a menos de tres días de la elección del nuevo Congreso y de la definición de los tres candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas.

En su cuenta de X, Petro advirtió sobre un “riesgo de fraude” debido a la continuidad de un sistema privado cuyo acceso independiente fue negado, en respuesta a las afirmaciones de Penagos, que reseñó que el proceso electoral colombiano incluye controles y participación ciudadana que descartan esa posibilidad.

Con estos pronunciamientos, el ambiente de cara a los comicios legislativos, que resultan vitales para la democracia nacional, no ha sido el mejor.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro le respondió al registrador Hernán Penagos, en relación con la polémica por el software de las elecciones - crédito @petrogustavo/X

El mandatario afirmó que el fallo del Consejo de Estado de 2018, que ordenaba que “el software de escrutinios fuese propiedad del Estado”, no se ha cumplido, y señaló que la Registraduría “ha desobedecido” esta disposición. “Fraude fue el robo de votos al Partido Mira el año 2014, investigado por el consejo de estado y fallado. Fraude fue el robo por 640.000 votos al Pacto Histórico pasados al partido de la U en el año 2022”, advirtió Petro en lo dicho.

A su vez, el presidente sostuvo que la Registraduría no ha corregido la fuente de estos problemas. “Si el fraude sucedió en las últimas elecciones de congreso en 2022 sucedió bajo el software privado que es el mismo de ahora, entonces para estas elecciones existe riesgo de fraude. El software de escrutinios debe ser del Estado”, añadió el jefe de Estado, que está en desacuerdo en la forma en la que se hace el conteo de los votos y se transmite a la ciudadanía.

